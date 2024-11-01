El mercado inmobiliario español se dispara: seis de cada diez viviendas se compran al contado mientras el acceso a la vivienda se convierte en un lujo

En zonas de alta demanda, como Madrid, Barcelona, Málaga, Baleares y Canarias, las operaciones sin financiación superan ya el 70 % conviertiendo el mercado residencial en un campo de especulación.
La clave no es quien tiene la propiedad ( por cierto, España es uno de los países con más propietarios de Europa) es lo que haces con ella ( cerrar el piso, ponerlo en alquiler turístico, etc...) ese es el problema, además de la falta de oferta publica en alquiler.
Hay que ser mucho más radical con los pisos cerrados, prohibir las viviendas turísticas y coger de una vez el toro por los cuernos de la vivienda pública. Aún así, se va a tardar tiempo en equilibrar oferta y demanda
Y sí, hay que hacer todo lo que dices, y además, limitar la propiedad. Meintras los ricos puedan seguir comprando casas, los precios no solo no bajarán, sino que seguirán subiendo. Por mucho que se construya.
En el 84 se perpetró el crimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que fue un paso hacia atrás en el mercado del alquiler.
La pregunta es ¿A los lobos les interesa poner medidas de seguridad para que no se puedan comer ovejas?
El no está en el grupo del 98% de los propietarios que tienen de 1 a 3 viviendas.
Ese otro 2% es el que tiene el 4% de las viviendas, así que esa limitación influiría muy poco
O se les hace ver que el comodín del fascismo no vale para todo a estos hijos de puta o van a estar muy cómodos en sus poltronas untaditos de los fondos de inversión
Y la vivienda sigue igual o peor después de 7 años de gobierno y la sareb sigue siendo el fraude que desangra a los españoles
