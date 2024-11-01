Un menor apalea a una mujer en Torrent tras una discusión por un gato que metieron en la lavadora

María Jesús R. M. fue ingresada en el Hospital General de Valencia tras ser apaleada por un menor de 17 años en el portal de un edificio en Torrent. El móvil de la agresión es una discusión por un supuesto episodio de maltrato a un gato y un comentario sobre el karma (consecuencias) por el sufrimiento del animal. En el fragor de la discusión, María Jesús llegó a espetarle que los episodios de violencia de género que la madre del menor estaba sufriendo por parte de su compañero sentimental eran producto del «karma» por su crueldad hacia el ga...