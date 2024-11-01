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Un menor apalea a una mujer en Torrent tras una discusión por un gato que metieron en la lavadora

Un menor apalea a una mujer en Torrent tras una discusión por un gato que metieron en la lavadora

María Jesús R. M. fue ingresada en el Hospital General de Valencia tras ser apaleada por un menor de 17 años en el portal de un edificio en Torrent. El móvil de la agresión es una discusión por un supuesto episodio de maltrato a un gato y un comentario sobre el karma (consecuencias) por el sufrimiento del animal. En el fragor de la discusión, María Jesús llegó a espetarle que los episodios de violencia de género que la madre del menor estaba sufriendo por parte de su compañero sentimental eran producto del «karma» por su crueldad hacia el ga...

| etiquetas: paliza , apaleada , torrent , discusión , karma , maltrato , gato en lavadora
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9 comentarios
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
"En el fragor de la discusión, María Jesús llegó a espetarle que los episodios de violencia de género que la madre del menor estaba sufriendo por parte de su actual compañero sentimental eran producto del «karma» por su crueldad hacia el animal."

Pues igual la señora una guantá, que no una paliza, si se la merecia.
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sotillo #6 sotillo
#4 Violencia, siempre violencia
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loborojo #9 loborojo
#4 Los maltratadores machistas dirían esa frase, hazte lo mirar.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Que turbio todo.
Pobre gato.
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Meneador_Compulsivo #7 Meneador_Compulsivo
"Las indagaciones que realizaron los primeros policías que intervinieron en el suceso permitieron identificar con rapidez al presunto autor de la agresión y a su padre, un individuo apodado 'Tenacitas' que ya tenía una orden de búsqueda y captura antes de las amenazas de muerte que recibió la víctima." :->
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#8 Leclercia_adecarboxylata
#7 Tiene un apodo, ejem.
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Gry #3 Gry
Yo también he tenido esas discusiones, al final como mejor queda es con el programa Delicado y las opciones de: baja temperatura, sin prelavado y sin centrifugado.
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Arzak_ #1 Arzak_
¿Se sabe cómo está el gato?
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#5 DotorMaster
El gato tiene más luces que los dos protagonistas juntos.
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menéame