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Los médicos exigen a Pedro Sánchez su intervención directa después de tres semanas de huelga nacional
El Comité de Huelga considera que la ministra de Sanidad ha dejado de ser "una interlocutora válida"
los médicos insisten en que "no habrá sanidad pública sin médicos"
|
etiquetas
:
médicos
,
huelga
,
sánchez
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SANIDAD
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SANIDAD
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relacionadas
#1
jonolulu
Mónica García, por su parte, denuncia "intereses" para mantener "una huelga que ya no está justificada"
El que pueda hacer, que haga. Episodio 34
7
K
68
#6
Postmeteo
*
#1
No.
El CEMS no se come un rosco en las elecciones e intenta crearse su propio casino con putas.
Los médicos están muy quemados y CREEN que esto va a servir para algo.
Ya te digo yo que poco tiene de conspiración
6
K
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#13
sotillo
#1
Pues cuando tienen al 12 de Octubre en pie de guerra me da que va a ser otra cosa
1
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#4
ThePetersellers
Se ha quedado apoyándo la huelga sólo el sindicato que a la par es apoyado por la consejería de Sanidad de Madrid. Los sindicatos normales no están en esa "batallita". El que quiera entenderlo que lo haga.
4
K
53
#8
Postmeteo
#4
Cems está y no tiene apoyo de nadie.
Habláis de que los conservadores son besaculos pero parece que para vosotros es blasfemia hacerle una huelga al PSOE, incluso si es en el contexto de negociación de un nuevo Estatuto Marco de sanidad.
2
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#12
jonolulu
#7
Pues dímelo tú que no has votado ni enviado ninguna. Y además, si no han subido a portada no ha sido por los negativos, porque no tienen
2
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#14
FunFrock
#12
ya subo cosas q no van a salir. Como para estar aún subiendo cosas.
Pero ya subiré alguna si la veo interesante
2
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#17
Macnulti_reencarnado
#12
médicos luchando por sus derechos. Que interés puede tener? Aquí se viene a hablar de los pedos de la Ayuso o la última batería china.
0
K
8
#19
jonolulu
#17
Tampoco tú has votado ni enviado ninguna. ¿Por qué culpáis a los demás?
0
K
16
#2
VFR
Rel:
www.eldia.es/sociedad/2026/04/27/seguimiento-huelga-medicos-decae-dato
El seguimiento de la huelga de médicos decae con los datos oficiales y se mantiene según los sindicatos
www.smandaluz.com/mas-de-la-mitad-de-los-medicos-andaluces-secundan-el
Más de la mitad de los médicos andaluces secundan el primer día de la Huelga Médica Nacional del mes de abril…
» ver todo el comentario
2
K
35
#9
manzitor
Por tener la info más o menos clara.
Reivindicaciones.
1. Estatuto propio aparte del resto del personal sanitario (dicen que no es por clasismo, por cierto).
2. Eliminar guardias de 24 horas (quieren turnos, como el resto, en esto no quieren algo aparte), y que se les remunere, incentive, que sean voluntarias, etc.
3. Sistema de jubilación anticipada (supongo que esto depende de las CCAA)
4. Prohibición de la movilidad forzosa (supongo que esto también dependerá de las CCAA)
5.…
» ver todo el comentario
2
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33
#16
luckyy
#9
muy bien explicado
0
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10
#10
mis_cojones_en_bata
Pues nada, que negocien con las consejerias de las comunidades
1
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#3
FunFrock
3 semanas de huelga.
0 noticias
2
K
30
#5
jonolulu
#3
Siempre puedes enviar noticias tú, pero... Otro bulo más a tu colección.
www.meneame.net/search?q=Medicos+huelga&w=links&p=&s=&
Al menos en esta ocasión no te quejas de que no vaya a llegar a portada
3
K
53
#7
FunFrock
#5
cuantas portadas dices q hay?
2
K
29
#15
josde
Los médicos ya no piden, ahora exigen.
0
K
20
#11
tricionide
buscando los 3 pies al gato, me da la sensacion que no les gusta SUMAR
0
K
12
#18
Ominous
*
La lucha es el único camino!!!
Ah no que ahora no interesa, que son huelgas ilícitas
0
K
10
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
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El que pueda hacer, que haga. Episodio 34
El CEMS no se come un rosco en las elecciones e intenta crearse su propio casino con putas.
Los médicos están muy quemados y CREEN que esto va a servir para algo.
Ya te digo yo que poco tiene de conspiración
Habláis de que los conservadores son besaculos pero parece que para vosotros es blasfemia hacerle una huelga al PSOE, incluso si es en el contexto de negociación de un nuevo Estatuto Marco de sanidad.
Pero ya subiré alguna si la veo interesante
www.eldia.es/sociedad/2026/04/27/seguimiento-huelga-medicos-decae-dato El seguimiento de la huelga de médicos decae con los datos oficiales y se mantiene según los sindicatos
www.smandaluz.com/mas-de-la-mitad-de-los-medicos-andaluces-secundan-el Más de la mitad de los médicos andaluces secundan el primer día de la Huelga Médica Nacional del mes de abril… » ver todo el comentario
1. Estatuto propio aparte del resto del personal sanitario (dicen que no es por clasismo, por cierto).
2. Eliminar guardias de 24 horas (quieren turnos, como el resto, en esto no quieren algo aparte), y que se les remunere, incentive, que sean voluntarias, etc.
3. Sistema de jubilación anticipada (supongo que esto depende de las CCAA)
4. Prohibición de la movilidad forzosa (supongo que esto también dependerá de las CCAA)
5.… » ver todo el comentario
0 noticias
www.meneame.net/search?q=Medicos+huelga&w=links&p=&s=&
Al menos en esta ocasión no te quejas de que no vaya a llegar a portada
Ah no que ahora no interesa, que son huelgas ilícitas