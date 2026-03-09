·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9563
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
5402
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5959
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
3541
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
5150
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
más votadas
434
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela
467
Dimite la directora de robótica de OpenAI tras un acuerdo con el Pentágono
273
Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]
589
Y mientras anuncia más bombazos, Trump aparecería en otro informe del FBI en relación con Epstein
478
Un vídeo muestra el impacto de un misil Tomahawk estadounidense junto a la escuela de niñas iraní en la que murieron 175 personas [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
32
clics
Mazón se sigue librando del banquillo gracias a la fiscalia
La Fiscalía se opone a imputar a Mazón por la DANA al no advertir aún indicios de suficiente solidez contra él.
|
etiquetas
:
chorprecha
,
la fiscalia te lo afina
,
mazon
20
5
6
K
7
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
20
5
6
K
7
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
oscarius
Me encantan las etiquetas... afinao, afinao!
6
K
72
#9
DotorMaster
#3
hacer eso con las etiquetas solo sirve para deteriorar la calidad de mnm
0
K
11
#12
DayOfTheTentacle
#3
graciosas pero microblogging..
0
K
9
#4
Nube_Gris
Cuando el capitalismo contamina la política sucede lo de Trump y yankilandia, pero cuando la política contamina la justicia sucede lo de Mazón y Valencia.
Esta indecencia que se nos refriega por las narices a los que conservamos las suficientes neuronas para pensar, esta impunidad manifiesta de un irresponsable causante de más de 200 muertes que él podría haber evitado no se puede aguantar por más tiempo.
Hay que salir a la calle y cortar por lo sano, como hicieron los franceses; es la única manera.
3
K
31
#1
Mangione
*
Nazis traidores...
3
K
30
#13
EldelaPepi
A veces una noticia cabe en el titular ...
1
K
28
#5
Forni
Claro, lelos, de quien depende la fiscaliaaa???
Un momento, espera...
1
K
20
#14
alehopio
*
#0
Me he permitido cambiarte la entradilla "contra é" por lo que indica la noticia "contra él."
Espero que no te importe.
nota : Las etiquetas no me gustan, pero respeto tu elección.
0
K
20
#6
YeahYa
Si no he entendido mal, para ser imputado, según la fiscalía, debería haber dado algún tipo de orden para que se considere que tiene responsabilidad penal por las muertes. La omisión de responsabilidad se ve que da igual.
Y de momento sabemos que es un ser con encefalograma plano que estaba en un restaurante ligando y emborrachándose... Es decir: ¿se va a librar por no haber hecho absolutamente nada? Va a ser todo taaan burdo?
0
K
20
#8
Pablosky
*
#6
Estando 100% de acuerdo contigo, se supone que la responsable era Salomé Pradas, que para eso era la consejera de emergencias.
Básicamente todo esto va a depender si alguien testifica que Mazón ordenó no enviar el mensaje para no perder turismo, o si se encuentra una prueba similar, o si se consigue demostrar de alguna manera que pasaban de ella y la ningunearon lo suficiente como para que su puesto fuera irrelevante (que es lo que parece). Como no sea así todo el marrón legal se lo va a comer Pradas.
El patrón se repite una y otra vez, los PePeros en altos cargos siempre se libran y prigan los de abajo.
1
K
36
#7
Atusateelpelo
No puedes arriesgarte a pedir la imputacion sin tener todos los cabos atados. Corres el riesgo de llevar a juicio y que salga libre por algun cabo suelto y no lo podras volver a juzgar.
0
K
16
#17
makinavaja
*
"al no advertir aún indicios de suficiente solidez contra él"
.... debe ser el fiscal para cumplir la cuota de integración de la ONCE...
0
K
12
#10
perej
La fiscalía, otra herramienta de protección del poderoso.
0
K
10
#2
Kamillerix
Vaya
0
K
10
#11
uvi
Ya lo dijeron "follar no es delito"
0
K
10
#15
EldelaPepi
#11
A mi me la pela, pero me da que no folló.
Lo intentó hasta el último minuto en plan
tó mostoso
pero no lo consiguió.
Le estuvo comiendo la oreja una hora en el parking ... "y solo túuuu y solo yoooo" pero se comío una mierda.
0
K
9
#16
fremen11
Esos que decían que la fiscalía pertenece a la POSE.......
0
K
9
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Esta indecencia que se nos refriega por las narices a los que conservamos las suficientes neuronas para pensar, esta impunidad manifiesta de un irresponsable causante de más de 200 muertes que él podría haber evitado no se puede aguantar por más tiempo.
Hay que salir a la calle y cortar por lo sano, como hicieron los franceses; es la única manera.
Un momento, espera...
Espero que no te importe.
nota : Las etiquetas no me gustan, pero respeto tu elección.
Y de momento sabemos que es un ser con encefalograma plano que estaba en un restaurante ligando y emborrachándose... Es decir: ¿se va a librar por no haber hecho absolutamente nada? Va a ser todo taaan burdo?
Básicamente todo esto va a depender si alguien testifica que Mazón ordenó no enviar el mensaje para no perder turismo, o si se encuentra una prueba similar, o si se consigue demostrar de alguna manera que pasaban de ella y la ningunearon lo suficiente como para que su puesto fuera irrelevante (que es lo que parece). Como no sea así todo el marrón legal se lo va a comer Pradas.
El patrón se repite una y otra vez, los PePeros en altos cargos siempre se libran y prigan los de abajo.
A mi me la pela, pero me da que no folló.
Lo intentó hasta el último minuto en plan tó mostoso pero no lo consiguió.
Le estuvo comiendo la oreja una hora en el parking ... "y solo túuuu y solo yoooo" pero se comío una mierda.