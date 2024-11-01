edición general
Mazón echa un pulso a Feijóo para controlar su sucesión

El presidente de la Generalitat fuerza al PP nacional a seguir negociando para poder imponer su plan de salida: propone que le sustituya su número dos en el PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y como cartel electoral para 2027 el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Si no, elecciones anticipadas

6 comentarios
#1 tierramar
#1 tierramar

Miremos con perspectiva: Si el PP en lugar de gobernar en comunidades, gobernara en la nación y fuera responsable de: 237 muertes en la DANA; de incendios por falta de previsión y muerte de bomberos, muerte de mujeres y mastectomías por querer ahorrar en pruebas médicas para darselo a las empresas privadas, el caso de Montoro (GRAVISIMO), los casos y muertes en torno a Ayuso... Se hubiera presentado una moción de censura contra dicho gobierno y partido. Que con todo esto y más, todo termine sólo con la dimisión de Mazón, y el PP siga gobernando en la mayoria de comunidades es un ESCÄNDALO, es reirse y despreciar a los españoles. A esto se le llama cleptocracia o crimencracia.
#5 sotillo
#1 De hecho, gobierna en la mayoría de comunidades y municipios donde la gestión es más cercana a los problemas de los ciudadanos y lo tienen todo patas arriba
#4 tierramar
¿Por qué mantiene Feijoo a Mazón si no lo quiere ni en el PP? . xornaldegalicia.es/diplomado-en-maxisterio-pola-universidade-de-santia Sospecho que tal cosa ocurre por dos motivos inconfesables: El primero, para que sean los valencianos quienes le sigan pagando el sueldo ( y no el propio…
#3 lonnegan
Feijoo no tiene poder ni para echar a uno de los suyos. Y no hablo de que no tenga los mecanismos, es otra cosa.
#6 soberao
#3 Ya lo dijo Óscar Puente hace unas semanas dejando claro que Feijoo no manda una mierda: "Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable. Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo"

Cuando se tenga que enfrentar a la marquesa de Quiron por la candidatura al parlamento le harán un Casado rápido.
Cuando se tenga que enfrentar a la marquesa de Quiron por la candidatura al parlamento le harán un Casado rápido.
#2 Galton
:popcorn:
