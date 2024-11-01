Mazón echa un pulso a Feijóo para controlar su sucesión

El presidente de la Generalitat fuerza al PP nacional a seguir negociando para poder imponer su plan de salida: propone que le sustituya su número dos en el PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y como cartel electoral para 2027 el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó. Si no, elecciones anticipadas
| etiquetas: feijoo , mazon , dimisión , dana , elecciones anticipadas
Cuando se tenga que enfrentar a la marquesa de Quiron por la candidatura al parlamento le harán un Casado rápido.