Mazón se despide de la Generalitat con una comida en un restaurante de estrella Michelin con Rovira y otros consellers

El president comparte mesa y mantel a menos de una semana del pleno de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca en La Nucía (Alicante) con algunos de sus consellers, como el controvertido responsable de Educación
No te lo crees ni tú que eso no lo van a pasar como gastos de representación.
Lo raro es que no haya ido a su sitio preferido, La taberna de Marisa ... Marisa ->
Esta de moda despedirse a lo Rajoy, en un restaurante caro con cobardía y nocturnidad
Conclusión: la estrategia mas rentable posible que la cúpula capitalista puede poner en práctica en países de ineptos es la democracia. Y la estrategia menos rentable posible que la cúpula capitalista puede poner en práctica en países de gente con un mínimo de neuronas es la democracia también.
El Xato, en La Nucia. Espero que hayan dejado buena propina porque les van caer cubos de mierda encima