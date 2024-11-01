edición general
Mazón se despide de la Generalitat con una comida en un restaurante de estrella Michelin con Rovira y otros consellers

El president comparte mesa y mantel a menos de una semana del pleno de investidura de Juan Francisco Pérez Llorca en La Nucía (Alicante) con algunos de sus consellers, como el controvertido responsable de Educación

yoma #1 yoma
Mientras lo pague él y no haya una Dana de por medio...
woody_alien #7 woody_alien *
#1 xD xD xD

No te lo crees ni tú que eso no lo van a pasar como gastos de representación.

Lo raro es que no haya ido a su sitio preferido, La taberna de Marisa ... Marisa ->  media
Budgie #10 Budgie
#1 si va a pagar si
pepel #6 pepel
Buen provecho. ¿Ha pagado el Partido?
fareway #5 fareway
Parecen sacados de la secta de Llados.
pitercio #2 pitercio
Muchas estrellas y licores pero sin putas habrán estado todos de bajón. Y no digo de funeral, porque en esos también follan.
Kantinero #4 Kantinero *
Los franceses tuvieron el buen gusto de mandar a Napoleón a Santa Elena

Esta de moda despedirse a lo Rajoy, en un restaurante caro con cobardía y nocturnidad
#3 perica_we *
habrá invitao o habremos pagado todos? (los valencianos)
#8 BoosterFelix *
#3 Para que un ladrón entre en tu casa, hace falta que te dejes la puerta abierta. Para que un ladrón entre en la casa de millones de ineptos, hace falta democracia.

Conclusión: la estrategia mas rentable posible que la cúpula capitalista puede poner en práctica en países de ineptos es la democracia. Y la estrategia menos rentable posible que la cúpula capitalista puede poner en práctica en países de gente con un mínimo de neuronas es la democracia también.
#11 La_fruta_de_ayuso
Subnormales, menudas tragaderas tenéis cojones!
EnOniO #9 EnOniO
maps.app.goo.gl/oLgeWvVXZyrtA6aE8

El Xato, en La Nucia. Espero que hayan dejado buena propina porque les van caer cubos de mierda encima :roll:
