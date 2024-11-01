edición general
Mayoría de los rusos espera que la guerra de Ucrania termine en 2026, según un sondeo estatal

La mayoría de los rusos espera que la guerra en Ucrania termine en 2026, dijo el miércoles la encuestadora estatal ⁠VTsIOM, en una señal de que el Kremlin podría estar probando la reacción pública a un posible acuerdo de paz mientras se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto. Durante la presentación de fin de año de la encuestadora, el jefe adjunto de VTsIOM, Mikhail Mamonov, dijo que el 70% de los 1.600 encuestados veían 2026 como un año más "exitoso" para Rusia que este año, mientras que para ⁠el 55%...

| etiquetas: rusia , guerra , ucrania
3 comentarios
Spirito #2 Spirito
Bueno, la camarilla yanquineja tiene ganas de más después de la derrota ya evidente de la OTAN.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
en casa para navidad, como en toda pelicula de guerra
#3 pozz
Les prometieron una guerra de pocos dias, y se alarga a casi 4 años, con vista a que dure unos cuantos mas, todo por los delirios imperialistas del dictador neonazi que tienen en el Kremlin...
