edición general
8 meneos
12 clics
Mayor Oreja urge a PP-Vox a armar una "alternativa al Frente Popular"

Mayor Oreja urge a PP-Vox a armar una "alternativa al Frente Popular"

El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja considera que PP y Vox deben armar una "alternativa al Frente Popular" que conforman el PSOE de Pedro Sánchez y partidos como Bildu y ERC con el fin de evitar que ETA llegue al gobierno, máxime cuando, a su juicio, la banda terrorista "es presente y, sobre todo, es futuro". Es más, aconseja a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal acercar posiciones y no repetir lo que ocurrió en 1982 cuando la UCD rechazó el acuerdo con la Alianza Popular de Manuel Fraga y "desapareció".

| etiquetas: mayor oreja , frente popular , pp , vox
7 1 0 K 92 actualidad
16 comentarios
7 1 0 K 92 actualidad
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Lo preocupante y relevante no es lo que diga ahora. Lo preocupante es que este señor fue ministro y entonces si era relevante lo que decia y hacia.
3 K 69
Skiner #10 Skiner *
#2 Entonces PP y VOX eran la misma cosa porque los disidentes estaban bien cómodos dentro del PP, donde este sujeto fue ministro con el infame Aznar de presidente.
1 K 20
#5 Marisadoro *
Querrá retomar el negocio familiar de los securatas que perdió al acabar la ETA.
Vivir del conflicto.

disgresionesvirtuales.wordpress.com/2010/03/23/mayor-oreja-y-su-intere
3 K 54
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo lo llamaría FF. Frente Facha.
3 K 51
#14 concentrado
#1 FF también sirve para Frente Fantasma porque quiere armar una alternativa frente a algo que no existe.
0 K 20
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#14 Frente Frenopatico
0 K 10
Dramaba #4 Dramaba
Nervios? Necesidad de casito? Pacharán? :troll:
1 K 22
woody_alien #7 woody_alien
#4 Irrelevancia. Desde que ETA desapareció se quedó sin trabajo.

a su juicio, la banda terrorista "es presente y, sobre todo, es futuro"

Todo seta - www.youtube.com/watch?v=DJeBeADgWno
3 K 48
Enero2025 #6 Enero2025 *
No hace falta , al frente popular le saldrá el popular frontal y se llenará de disidentes creando escisiones
1 K 17
#11 Barriales
#6 frente de judea vs judea popular.
0 K 6
Asimismov #12 Asimismov *
Este estávtan demente como Bien y Trump juntos, mándenlo a la residencia que es donde debe estar.
0 K 13
reithor #13 reithor
Este tipo hablando solo puede resultar de un ritual nigromántico.
0 K 12
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Mayor Oreja, menor cerebro.
0 K 12
Veelicus #9 Veelicus
#3 En Euskadi se solia decir " A Mayor Oreja, Mayor Sordera"
0 K 11
fofito #15 fofito
Lo peor de este país es que hay unos cuantos que no acaban de entender que la inmensa mayoría está hasta los huevos de Franco,repúblicas,guerras civiles y ETAs.
O igual no es que no lo entiendan,igual es que andar revolviendo continuamente la mierda esconde su ineptitud y les permite seguir viviendo de la teta ajena.
0 K 10
#8 eugeniodl
¿Armar de armas?
0 K 9

menéame