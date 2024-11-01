El mayor error del sionismo en 300 años. Fin del proyecto. (Jeffrey Sachs y Yakov Rabkin) (inglés)  

Durante décadas, Israel fingió ser un país inocente creado tras los horrores del Holocausto para proteger a los judíos. Resulta que todo era mentira. El proyecto sionista es mucho más antiguo y tiene poco que ver con los deseos de los judíos en el momento de su creación. El sionismo, una doctrina intrínsecamente cristiana, siempre fue un plan para reasentar a los judíos de Europa, incluso en contra de su voluntad, y para dominar Asia Occidental en el proceso. Hoy, el profesor Jeffrey Sachs y el profesor Yakov Rabkin debaten sobre el pasado y...