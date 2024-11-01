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El mayor error del sionismo en 300 años. Fin del proyecto. (Jeffrey Sachs y Yakov Rabkin) (inglés)

El mayor error del sionismo en 300 años. Fin del proyecto. (Jeffrey Sachs y Yakov Rabkin) (inglés)  

Durante décadas, Israel fingió ser un país inocente creado tras los horrores del Holocausto para proteger a los judíos. Resulta que todo era mentira. El proyecto sionista es mucho más antiguo y tiene poco que ver con los deseos de los judíos en el momento de su creación. El sionismo, una doctrina intrínsecamente cristiana, siempre fue un plan para reasentar a los judíos de Europa, incluso en contra de su voluntad, y para dominar Asia Occidental en el proceso. Hoy, el profesor Jeffrey Sachs y el profesor Yakov Rabkin debaten sobre el pasado y...

| etiquetas: sionismo , jeffrey sachs , yakov rabkin , israel
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3 comentarios
9 2 0 K 131 politica
#2 Dav3n
Sabéis que es lo que más me sorprende de la caída del imperio?

Que si yo sabía que Irán podía reventarlos, ellos también.

Es decir, que en EEUU no hay nadie al volante porque el sistema se ha comido hasta la conciencia nacional. Vamos a la deriva (como el Artic Metagaz) y los del peak oil tenían razón xD

Os dejo un comentario de un servidor en 2022, fruto de leer a esos agoreros que decían que el sistema podía caer por ilógicamente insostenible:…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_sionismo

Como movimiento organizado, se considera generalmente que el sionismo fue creado por Theodor Herzl en 1897.

Las organizaciones de Hovevei Zion (lit. Amantes de Sion), consideradas como predecesoras de los ideales sionistas modernos, fueron responsables de la creación de veinte poblados judíos en Palestina entre 1870 y 1897.[2]

Vamos a darles 156 años como mucho.
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carakola #3 carakola
#1 Es que tiene en cuenta el "sionismo cristiano", por eso tantos años: en.wikipedia.org/wiki/Christian_Zionism_in_the_United_Kingdom
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menéame