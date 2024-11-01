Un matrimonio jubilado quedará en la calle por la subida del alquiler: "Tenemos el piso lleno de máquinas para mi mujer"

Francis y su esposa pagan 683 euros al mes por 50m2, pero el casero, que posee nueve viviendas, no quiere renovarles porque, dice, necesita la casa para su hija. Al caducar los contratos firmados en pandemia, unos 69.000 baleares podrían enfrentarse al mismo problema durante el próximo año
Se benefician los guiris, expats y rentistas que NO PRODUCEN NADA EN ESPAÑA
La economía, la seguridad nacional en riesgo para beneficio de quien no aporta
En la periferia de Madrid todavía se conocen la Colonia Marconi, la Colonia Butano, la colonia Boeticher, etc...
(lo de polonia es xq los pisos son de 60 o 70 metros y el mapa de 100 metros las casas segun renta)
No hay suelo donde al concejal de turno quiera que se construya, eso sí
Manda cojones, que huevos teneis algunos...