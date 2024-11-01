edición general
11 meneos
31 clics
Un matrimonio jubilado quedará en la calle por la subida del alquiler: "Tenemos el piso lleno de máquinas para mi mujer"

Un matrimonio jubilado quedará en la calle por la subida del alquiler: "Tenemos el piso lleno de máquinas para mi mujer"

Francis y su esposa pagan 683 euros al mes por 50m2, pero el casero, que posee nueve viviendas, no quiere renovarles porque, dice, necesita la casa para su hija. Al caducar los contratos firmados en pandemia, unos 69.000 baleares podrían enfrentarse al mismo problema durante el próximo año

| etiquetas: vivienda , españa , mallorca
9 2 0 K 89 actualidad
19 comentarios
9 2 0 K 89 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Los trabajadores sin casa, las empresas no encuentran trabajadores.

Se benefician los guiris, expats y rentistas que NO PRODUCEN NADA EN ESPAÑA

La economía, la seguridad nacional en riesgo para beneficio de quien no aporta
3 K 58
yoma #4 yoma
#1 Hace años en Madrid, con la necesidad de mano de obra de afuera, las empresas construían colonias para sus empleados y así venían teniendo trabajo y vivienda.
En la periferia de Madrid todavía se conocen la Colonia Marconi, la Colonia Butano, la colonia Boeticher, etc...
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue
#4 Entonces si pierdes el trabajo te quedas en la calle (como lo hacen ahora)
0 K 19
#12 Forestalx
#1 Falta de trabajadores, no poder estudiar, movilidad laboral, más huella de carbono por desplazamientos más largos, baja natalidad, gentrificación, ... La vivienda está detrás de muchos de los problemas de nuestra sociedad. Esto no pasa solo aquí, es algo global, pero el poder del capital es tan grande que no se hace nada de verdad para cambiarlo.
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue *
#12 bulo, no pasa en todas partes. El BCE dice que la vivienda esta un 70% inflada en España sobre Europa www.vozpopuli.com/economia/el-bce-alerta-de-la-crisis-de-vivienda-en-e


(lo de polonia es xq los pisos son de 60 o 70 metros y el mapa de 100 metros las casas segun renta)  media
0 K 19
toshiro #18 toshiro
#1 El problema es que no se está protegiendo al trabajador y los buitres del mundo han encontrado un nido lleno de huevos donde, además, la derecha es cómplice facilitando la presa a cambio de sus migajas. Todos esos parásitos de los que hablas (incluyo los nómadas digitales) se están riendo de nosotros y además les estamos riendo la gracia.
0 K 10
#2 Pixmac
Y el hijo aparecerá por allí, pasará un par de días en el piso y después lo volverán a poner en alquiler por un 50% más que ahora.
0 K 20
Dragstat #17 Dragstat
#11 ese es el sistema que tenemos, donde abunda el dinero para despilfarrar pero no se provee de lo mínimo a cualquier ciudadano. Una vergüenza es lo que tenemos. Pero ojo, a la hora de votar que nadie sabe lo que votas, estamos votando ¡Que se jodan!, a mí no me pasa, siempre es a otros.
0 K 20
Dragstat #16 Dragstat *
#9 pues que hoy en día si has elegido mal te jodes porque la gente no es lo importante, mala suerte. Si tuviste hijos te jodes, si confías en una pensión pública y deciden que se va al garete, te jodes. Si te montas con pisos para la jubilación y se va el inmobiliario a la mierda, pues te jodes también. Por pobre, no necesitamos gente sin recursos, sobre todo jubilados que ya no aportan. Ese es el sistema que se lleva hoy en día. Bienvenidos al Trumpismo que viene.
0 K 20
#19 Sacapuntas
#14 Claro. Ve tu a decir dónde construir que ya iré yo a visitarte en chirona. xD
0 K 11
#6 Sacapuntas
Pues un año tiene el gobierno de Baleares para levantar 69.000 viviendas públicas. Ah, que no hay suelo. ¿Y expropiando a algunos alemanes, que esos no les votan?
0 K 11
ChatGPT #14 ChatGPT
#6 no ha suelo? Jajajajaja

No hay suelo donde al concejal de turno quiera que se construya, eso sí
0 K 11
#10 eipoc
Esto es terrorismo. Debería estar penado con condenas muy severas.
0 K 9
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues una cosa, que hay muchos que protestan y es el perfil de ñiñiñi pero luego casualmente papa y mama, o los abuelos, o los suegros tienen un piso de "sobra"
0 K 8
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Pues tendrán que buscar un nuevo piso. Igual debieron comprar uno en su momento.
2 K -11
Dragstat #8 Dragstat *
#3 ahí está el tema, el que no eligió bien pues es un perdedor. Lo mismo que va a empezar a cantar los chinos a todo occidente dentro de poco. ¡Perdedores, nuestros padres eligieron industria, vosotros vaguear, ahora a chuparla idiotas! Tendrían que haber elegido fábricas en su momento.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#8 pero que dices, galán?
0 K 8
#11 chavi
#8 Puestos a elegir bien, mejor haberse comprado un palacete con piscina y ferrari en el garage...

Manda cojones, que huevos teneis algunos...
0 K 12
ChatGPT #13 ChatGPT
#8 no deja de ser verdad
1 K 31

menéame