Las materias primas se derrumban y desatan el pánico

La verticalidad de las subidas acumuladas por las materias primas se multiplica ahora en las caídas. El viernes el derrumbe llegó a alcanzar cifras de hasta el 30%. Hoy se repiten las caídas de dobles dígitos. El petróleo y el gas se unen además al descalabro que sufren oro, plata y platino. El ritmo histórico de subidas que habían protagonizado metales preciosos como el oro y la plata se queda ahora a años luz de la contundencia del desplome que ha pinchado su rally. El ascenso ha dado paso a una caída casi vertical.