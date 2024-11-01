Más de la mitad de los contenidos dirigidos a personas gitanas en redes son deshumanizantes

El 55% de los contenidos antigitanos en redes sociales reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en 2025 deshumanizaban y degradaban al colectivo de personas gitanas. Este dato apunta la persistencia de mensajes que niegan o menoscaban la dignidad de este colectivo y refuerzan actitudes antigitanas. Así se desprende de los datos de la monitorización del OBERAXE difundidos con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano.