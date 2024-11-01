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Más de la mitad de los contenidos dirigidos a personas gitanas en redes son deshumanizantes

El 55% de los contenidos antigitanos en redes sociales reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en 2025 deshumanizaban y degradaban al colectivo de personas gitanas. Este dato apunta la persistencia de mensajes que niegan o menoscaban la dignidad de este colectivo y refuerzan actitudes antigitanas. Así se desprende de los datos de la monitorización del OBERAXE difundidos con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

| etiquetas: pueblo gitano , gitanos , día internacional de pueblo gitano , racismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Luiskelele *
Y qué porcentaje de altercados (desde los más graves a “simples” desfiles de docenas de familiares) se producen en hospitales y centros de salud por parte de esa gente tan educada y cabal?

Mejor no sacar números… que hay hasta un puto manual oficial para hacerles la ola en la seguridad social y que no nos jodan al resto.
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#5 Pitchford *
Hombre, en mi caso, el que la única vez que me han amenazado con una navaja se tratara de un gitano, además de varias situaciones de acoso verbal cuando era pequeño, no ha contribuido precisamente a que me caigan bien en general.. aunque a nivel personal haya conocido a algunos majetes..
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
¿El resto de contenido antigitano, ese otro 45 por 100, no degradan al colectivo? ?(
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manuelpepito #8 manuelpepito
#3 Pues eso he pensado, si buscas contenido anti lo que sea seguramente serán degradantes todos.
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Mltfrtk #6 Mltfrtk *
En España, la abundancia de comentarios racistas que hay en redes sociales hacia los gitanos sólo es superada por los comentarios de odio hacia las personas migrantes musulmanas.
Estas expresiones racistas de odio no deben permitirse de ninguna manera.
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#2 mcfgdbbn3
También se debería analizar si en esos contenidos se deshumanizaba también a los no gitanos, como los vídeos de Cruz y Raya, que nos dejaban mal a todos. :-P
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borteixo #4 borteixo
Ojo strikes
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#9 Troglobyte
Si tantos comentarios van en un mismo sentido, a lo mejor habría que ver si llevan razón en lugar de hacer estadística. Solo el tonto mira el dedo cuando el sabio señala la luna.
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Falk #11 Falk
#9 una mentira, mil veces repetida, sigue sin ser verdad.

Los habrá malos y los habrá buenos en diferente proporción a otras etnias. El problema es el de siempre, juzgar por el color de la piel y no por los actos.
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#10 bizcobollo
Que se lo digan a Cervantes que en 1613, nada menos, ya sabía un poco de qué iba el tema y en 400 años ha cambiado entre poco y nada.
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#7 BoosterFelix
Ya os digo yo que la solución a este problema no es gritar que la sociedad es tonta y racista. Si la sociedad deshumaniza, es porque a ella la deshumanizan.
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menéame