Más de la mitad de los contenidos dirigidos a personas gitanas en redes son deshumanizantes

El 55% de los contenidos antigitanos en redes sociales reportados por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en 2025 deshumanizaban y degradaban al colectivo de personas gitanas. Este dato apunta la persistencia de mensajes que niegan o menoscaban la dignidad de este colectivo y refuerzan actitudes antigitanas. Así se desprende de los datos de la monitorización del OBERAXE difundidos con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano.
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Mejor no sacar números… que hay hasta un puto manual oficial para hacerles la ola en la seguridad social y que no nos jodan al resto.
Estas expresiones racistas de odio no deben permitirse de ninguna manera.
Los habrá malos y los habrá buenos en diferente proporción a otras etnias. El problema es el de siempre, juzgar por el color de la piel y no por los actos.