Marlaska quiere una mujer como nueva DAO de la Policía Nacional

La actual directora adjunta operativa que toma el cargo de forma interina no se baraja de momento como sustituta del comisario José Ángel González, dimitido tras una acusación ante el juez por agresión sexual
Es decir, no entra dentro de los requisitos del puesto.
Por no hablar de que es una barbaridad como una casa de grande discriminar por lo que haya hecho el que estaba anteriormente en el puesto y encima basándose en una de sus características específicamente. ¿Por qué no mirar su color de piel? ¿O su historial médico? ¿O el background de su familia? ¿O qué desayunaba a menudo? ¿O su ideología política?
Peligroso y absurdo, sobretodo por ser populismo para un puesto que debe coordinar una de las principales fuerzas de seguridad del estado.
A una mujer nadie la va a denunciar por acoso, a un hombre las denuncias van a la orden del día sean ciertas o no.
Estamos en unos tiempos en los que vale más blindarse frente a escándalos que tener a los mejores en cada puesto.
Además si quieren ser inclusivos de verdad que pongan a una trans lesbiana negra obesa y de más de 55 años. Todo el combo completo. Da igual si sabe o no desempeñar el cargo. En las fotos quedará estupenda, que es lo que importa: El relato, no la gestión.
A ver si consiguen tener una policía de la que la gente se pueda fiar.