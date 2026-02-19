edición general
Marlaska quiere una mujer como nueva DAO de la Policía Nacional

Marlaska quiere una mujer como nueva DAO de la Policía Nacional

La actual directora adjunta operativa que toma el cargo de forma interina no se baraja de momento como sustituta del comisario José Ángel González, dimitido tras una acusación ante el juez por agresión sexual

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
No sería mejor poner a quién esté más preparado sin tener en cuenta el sexo?
9
cels #3 cels
#1 bueno, el porcentaje de acoso sexual realizado por mujeres es casi órdenes de magnitud más bajo, así que eso sí es una mejora
0
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#3 Entonces quiere una mujer blanca? #1
0
Andreham #13 Andreham
#3 #5 No creo que se busque específicamente que no abuse, acose y viole el "jefe operativo de la policía nacional".

Es decir, no entra dentro de los requisitos del puesto.

Por no hablar de que es una barbaridad como una casa de grande discriminar por lo que haya hecho el que estaba anteriormente en el puesto y encima basándose en una de sus características específicamente. ¿Por qué no mirar su color de piel? ¿O su historial médico? ¿O el background de su familia? ¿O qué desayunaba a menudo? ¿O su ideología política?

Peligroso y absurdo, sobretodo por ser populismo para un puesto que debe coordinar una de las principales fuerzas de seguridad del estado.
1
#15 poxemita
#13 si tienes toda la razón, pero el ministro estará pensando en lo que yo digo e incluso en vender la designación como un acto feminista.
0
#16 bizcobollo *
#3 La cuestión es si quieren alguien que no acose o alguien a quien no puedan acusar de acosar aunque no sea el más preparado.
A una mujer nadie la va a denunciar por acoso, a un hombre las denuncias van a la orden del día sean ciertas o no.
Estamos en unos tiempos en los que vale más blindarse frente a escándalos que tener a los mejores en cada puesto.
0
#5 poxemita
#1 ya, pero generalmente las mujeres se meten menos en temas de abusos, acoso y violación.
0
Olarcos #6 Olarcos *
#1 Luego se extrañarán de que esas políticas causen rechazo. Además que a la que pongan siempre va a tener la duda, sospecha, o certeza quizá de que no está en el puesto por ser la más capacitada, si no por que tiene chochete.

Además si quieren ser inclusivos de verdad que pongan a una trans lesbiana negra obesa y de más de 55 años. Todo el combo completo. Da igual si sabe o no desempeñar el cargo. En las fotos quedará estupenda, que es lo que importa: El relato, no la gestión.
5
GeneWilder #10 GeneWilder
#6 La gente normal está ya hasta las gónadas de estas boludeces. Con sus votos lo están diciendo y más que lo van a decir.
1
Olarcos #11 Olarcos
#10 Cierto, pero ellos siguen empecinados. Siguen pensando en que si pierden votos es porque no han sido lo suficientemente feministas. :palm:
1
#8 Mesopotámico
#1 eres un nazi!
0
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#8 Me autopercibo como un therian nazicomunista.
1
Pacman #12 Pacman
#9 el Emperador está removiendo un párpado en su trono ante tamaña herejía
0
IkkiFenix #14 IkkiFenix
#1 Es todo imagen. El PSOE tiene que vender la moto de que es muy feminista.
0
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo
Qué feminista es este hombre!
0
pitercio #4 pitercio *
Qué pongan a alguien que haga una auditoría intensiva de capacidades y procedimientos sin intención de hacer amigos ni de cubrir a nadie.
A ver si consiguen tener una policía de la que la gente se pueda fiar.
0

