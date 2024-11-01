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Mark Rutte, secretario general de la OTAN: el mundo es "más seguro" hoy que antes de la guerra

Mark Rutte, secretario general de la OTAN: el mundo es "más seguro" hoy que antes de la guerra

"Así que el mundo entero está más seguro gracias a que este presidente ha degradado esas capacidades. Esto lo reconoce gran parte de Europa y entienden que seguir hablando para resolver esto nos habría llevado potencialmente más allá del momento en el que aún podemos hacer frente a la situación", sumó.

| etiquetas: mark rutte , otan , eeuu , trump , irán , el mundo es más seguro
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#2 Troylanas
Dijo mientras se limpiaba semen naranja de los labios
7 K 97
inventandonos #3 inventandonos *
#2 Yo venía a decir lo mismo pero sobre restos de caca de octogenario
2 K 33
TipejoGuti #6 TipejoGuti
#2 #3 Hagan el favor, que muchos estamos desayunando chocolate con leche :-D
tb lo pudo decir mientras se subía los pantalones...
3 K 44
#1 Mesopotámico
Desde luego, a usa se le han ido las ganas de meterse en mierdas por un tiempo
4 K 76
#15 Leclercia_adecarboxylata
#1 Espero que subrepticiamente esté dando a entender eso.
1 K 29
wata #5 wata
Y a este imbécil no se le puede destruir? Es insufrible su lameculismo.
O mejor que desaparezca la OTAN y se vaya de mayordomo lacayo de Trump.
Sus compatriotas que dicen de él?
4 K 58
mmlv #8 mmlv
Todo tirano siniestro tiene su bufón
3 K 50
Kamillerix #10 Kamillerix
#8 Éste lo que tiene es una caterva de bufones de todo tipo... :roll:
1 K 21
#4 Grahml *
Sí claro. Preparara la salida de tu daddy de la OTAN e inmediatamente la tuya, asegurando más al mundo así.
1 K 39
Gry #9 Gry
Claro. En cuanto EEUU se retire de los países de la OTAN disminuirá su capacidad de bombardear otros países.
1 K 31
Mltfrtk #20 Mltfrtk
Qué persona tan desagradable y arrastrada, menudo gusano, todo un lameculos profesional.
1 K 28
ur_quan_master #11 ur_quan_master
Si se refiere a que Trump ha degradado la capacidad diolomatica de EEUU a nivel global tiene razón.
1 K 24
ombresaco #7 ombresaco
El secretario de una organización internacional defendiendo un ataque unilateral y criticado por la ONU de uno de sus miembros junto con otro país que no es miembro...
2 K 23
#18 Horkid *
Los disparates que dice este tipo, se entienden desde su pertenencia al grupo o secta de fanáticos religiosos que gobierna ahora EEUU, creer que están en las cruzadas : www.meneame.net/story/secta-tarados-mentales-satanicos-profetas-trump-
1 K 20
Bonzaitrax #12 Bonzaitrax
A partir de Mark Rutte, cualquier drogata, está más que capacitado para ser secretario general de la OTAN :palm:
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#19 Juantxi
Vaya tipejo mentiroso, lo que hace por mantenerse en el cargo. Sin dignidad alguna.
0 K 11
#16 rogerillu
Toman a la gente por gilipollas, y con razón.
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Io76 #13 Io76
Lo que está el mundo es más lleno de miserables lamebotas como tú, Mark Rutte.
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#17 rystan
Pero qué estupidez. NO. Es todo lo contrario. Ahora es seguro que Iran desarrollará la bomba atómica.
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#14 hackerman
Más caro quiso decir
0 K 6

menéame