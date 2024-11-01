Mark Rutte, secretario general de la OTAN: el mundo es "más seguro" hoy que antes de la guerra

"Así que el mundo entero está más seguro gracias a que este presidente ha degradado esas capacidades. Esto lo reconoce gran parte de Europa y entienden que seguir hablando para resolver esto nos habría llevado potencialmente más allá del momento en el que aún podemos hacer frente a la situación", sumó.
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tb lo pudo decir mientras se subía los pantalones...
O mejor que desaparezca la OTAN y se vaya de mayordomo lacayo de Trump.
Sus compatriotas que dicen de él?