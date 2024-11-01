edición general
14 meneos
17 clics
Maricarmen se queda: suspendido el desahucio de la inquilina madrileña de 87 años

Maricarmen se queda: suspendido el desahucio de la inquilina madrileña de 87 años

Maricarmen se queda en casa. A menos de 24 horas de que se ejecutara su desalojo, la inquilina ha recibido una comunicación del juzgado. Desahucio suspendido. Podrá seguir en el que ha sido su hogar siete décadas hasta que las administraciones competentes le ofrezcan una alternativa habitacional digna.

| etiquetas: maricarmen , desahucio , vivienda , sindicato de inquilinas
12 2 0 K 74 actualidad
4 comentarios
12 2 0 K 74 actualidad
Peka #2 Peka
75 desalojos al día, pero luego nos intentan hacer creer que el problema es ir a por el pan y que te ocupen.
0 K 11
#4 mancebador *
#2 Falacia argumentativa.

El hecho de que desahucien a 75 personas al día (no se si el número es cierto) se deberá a multitud de casuísticas y, en cualquier caso, porque un juzgado ha decidido que sea así, jamás debería justificar la violación de la propiedad privada de otros.
0 K 10
txutxo #1 txutxo
Pues me alegro mucho por Maricarmen.
0 K 7
meroespectador #3 meroespectador
70 años viviendo allí, 70 años y la quieren echar como a un despojo.
0 K 7

menéame