edición general
8 meneos
7 clics
Maria Corina Machado descarta a Delcy Rodríguez como futuro viable para Venezuela

Maria Corina Machado descarta a Delcy Rodríguez como futuro viable para Venezuela

María Corina Machado ha reaparecido en una entrevista en Fox News donde agradeció las acciones de Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y descartó explícitamente a Delcy Rodríguez, presidenta interina, como futuro viable para Venezuela, describiéndola como arquitecta de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico, con lazos a Rusia, China e Irán.

| etiquetas: maria corina machado , delcy rodríguez , futuro viable , venezuela
8 0 0 K 116 actualidad
8 comentarios
8 0 0 K 116 actualidad
Kantinero #3 Kantinero
Votadme a mi que soy capaz de prostituir mi inmerecido premio Nobel con quién ha asaltado mi país para robarnos el petróleo
6 K 69
Dene #2 Dene
La descartada descartando gente....
4 K 59
pepel #6 pepel
Es la misma entrevista donde ofrece compartir el premio Nobel, pero no tiene desperdicio.
www.meneame.net/story/maria-corina-machado-ofrece-trump-compartir-nobe
2 K 41
ipanies #5 ipanies
Se puede hacer más el ridículo, pero la verdad es que no se me ocurre como.
1 K 24
sleep_timer #7 sleep_timer *
Todavía hay venezolanos que se creen que:
1. El Panocho a ido a ayudarles.
2. Tienen poder de decisión.
3. El petróleo de Venezuela es de ellos.
1 K 23
Javi_Pina #1 Javi_Pina *
Si sacaron a Maduro por falsear los resultados de las elecciones para que dejan a Delcy si también las falseó?

Edit:
Me respondo a mi mismo www.meneame.net/story/trump-asegura-venezuela-entregara-estados-unidos
1 K 23
sotillo #4 sotillo
#1 Es que no fallan, a poco que esperas un poco les sale lo que llevan dentro
0 K 11
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 descabeza al chavismo pero deja al chavismo al mando xD
1 K 32

menéame