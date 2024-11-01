Maria Corina Machado descarta a Delcy Rodríguez como futuro viable para Venezuela

María Corina Machado ha reaparecido en una entrevista en Fox News donde agradeció las acciones de Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y descartó explícitamente a Delcy Rodríguez, presidenta interina, como futuro viable para Venezuela, describiéndola como arquitecta de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico, con lazos a Rusia, China e Irán.