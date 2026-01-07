Trump asegura que Venezuela entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado"

Lo venderán a "precio de mercado" y "ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos", ha escrito el mandatario estadounidense en la red social. “He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga de los Estados Unidos”, ha detallado Trump.