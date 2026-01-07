edición general
Trump asegura que Venezuela entregará a Estados Unidos "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado"

Lo venderán a "precio de mercado" y "ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos", ha escrito el mandatario estadounidense en la red social. “He pedido al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga de los Estados Unidos”, ha detallado Trump.

Comentarios destacados:    
#2 drstrangelove
Le interesa el dinero, no el pueblo. Si le interesara el pueblo, no dejaría a millones de drogadictos tirados por las calles.
ixo #6 ixo *
"Cuanto mejor peor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político".
M. Rajoy, todo un filósofo visionario.

Saqueo en toda regla. Trump usando el Estado para hacerse de oro. Y todos callados como...
o_o :-O o_o
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Al final ha liberado a 50 millones de personas barriles
Findeton #9 Findeton
#3 Si es al mes, serán 33 millones de barriles (por ahora) y es toda su producción. Lo cual significa que controlarán la principal fuente de ingresos del estado. Las nóminas de todos los funcionarios.
#1 Juantxi *
Ahora le interesa el pueblo venezolano,. :take: :troll:
Findeton #4 Findeton
Lo venderán a "precio de mercado" y "ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y los Estados Unidos", ha escrito el mandatario estadounidense en la red social.
#7 muerola
#4 vamos que ejerce de dictador , a ver cuánto tarda en convocar elecciones
Findeton #8 Findeton
#7 Pregunta, ¿cuántas veces pediste nuevas elecciones en Venezuela antes de que capturaran a Maduro?
Andreham #10 Andreham
#8 Y tú cuantas las has pedido para todas las dictaduras del planeta?
#5 PerritaPiloto
Precio "de mercado" controlado por una sola persona.
