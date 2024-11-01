edición general
17 meneos
18 clics
María Corina Machado ofrece a Trump compartir el Nobel de la Paz: "Como este es el premio del pueblo venezolano, sin duda queremos dárselo"

María Corina Machado ofrece a Trump compartir el Nobel de la Paz: "Como este es el premio del pueblo venezolano, sin duda queremos dárselo"

"En su primera entrevista desde la operación ilegal de EEUU en Venezuela en la cadena ultraconservadora Fox News, María Corina Machado agredeció a Donald Trump el secuestro de Nicolás Maduro y elogió repetidamente sus "valientes acciones", a pesar de que la descartó como su sucedora al frente del país ya que, según dijo, no contaba con el apoyo suficiente ni el respeto de su pueblo. La líder opositora ha llegado incluso a ofrecerle compartir el Premio Nobel de la Paz que le otorgaron en octubre y para que el presidente de EEUU se había autonomi

| etiquetas: corina , venezuela , trump , lsd
15 2 2 K 80 politica
12 comentarios
15 2 2 K 80 politica
Comentarios destacados:      
#2 Poligrafo
Estan todos salivando ante las expectativas del saqueo.
9 K 94
Wintermutius #3 Wintermutius
Le van a salir llagas en las rodillas si sigue así, ...
4 K 45
#9 DonaldBlake
#3 y en la boca, y en el culo, y en el ...
1 K 17
Brill #8 Brill
Que no, mujer, que no te lo cambia por la presidencia de Venezuela, te pongas como te pongas.
1 K 26
#5 solojavi
Debería pedirle que a cambio él comparta el premio FIFA de la paz :troll:
1 K 25
#1 Murciegalo
Yo quiero un cachín del tripi que se ha comido esta señora, me partooooooooo
1 K 24
dragoman #4 dragoman
impresentable
1 K 22
#10 ezcuen
Premio nobel 2025, mujer q pide secuestrar al presidente de su país y lo celebra.

Premio FIFA de la paz 2025, hombre que decide secuestrar al presidente de otro país y robar su petróleo.

Orwell se quedó corto.
1 K 18
#6 drstrangelove
Me imagino el Despacho Hueval ahora mismo en la CasaBlanca, y el Trump y el Hegseth diciendo "¿pero esta tía quién coño es?". Famosa en su pueblo cuando baja a por el pan.
0 K 10
#12 Danae...
¿Sin goma?
¿Lluvia?
¿En el pecho?
Tú pide...ammol, y yo doy.
1 K 9
#7 wictor69
Hasta donde está dispuesta a arrastrarse??
0 K 8

menéame