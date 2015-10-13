edición general
Marco Rubio dice que "no es fácil" pactar con Irán porque está dirigido por clérigos "radicales"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este lunes en Budapest que “no es fácil” alcanzar un acuerdo con Irán porque, según dijo, el país está gobernado por “clérigos chiítas radicales” que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.

powernergia #2 powernergia
Y lo dice el capillitas ultracatolico.
Noeschachi #7 Noeschachi
#2 Casi que el tio es un cóctel de todo lo peor del catolicismo, evangélicos y mormones
religiondispatches.org/2015/10/13/marco-rubio-isnt-religious-panderer-
#11 soberao *
#2 El que apareció hace justo un año en la tele con una cruz de ceniza en la frente, por el miércoles de ceniza, que parecía que se lo había pintado con un rotulador gordo de tinta permanente a conciencia, que se viera bien, me cago en el copón.
www.cibercuba.com/noticias/2025-03-06-u1-e129488-s27061-nid298342-pole
Como dice #8
platypu #14 platypu
#2 Acaso lo que dice es mentira?
powernergia #15 powernergia
#14 ¿Quien ha dicho que sea mentira?.
nitsuga.blisset #8 nitsuga.blisset *
Marco Rubio es este señor, no?

Yo pensaba que de fanático a fanático habría un cierto entendimiento.  media
themarquesito #10 themarquesito
#8 Ese mismo
0 K 20
johel #1 johel *
Dijo el defensor de los clerigos Protestantes, Presbiterianos, Sionistas, Cristianos y * radicales de usa que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.

*Igual se me ha pasado alguno, insertelo aqui.
#4 Barriales
Hablo de putas la tacones.
Este miserable esta acostumbrado a que le rian las gracias.
El chiste se hace solo.
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
No como EEUU que demuestra estar dirigido por gente muy razonable...
pepel #5 pepel
Y vosotros por Trumpigos radicales. ¿Qué es peior?
#6 xant
Del país que ha retorcido el cristianismo en sectas varias, anda queeeee.
#9 tierramar
Ya hemos comprobado sobradamente que la escusa para atacar y destruir un pais es lo de menos: Irak, Afganistan, ...
pitercio #13 pitercio
Es decir, que por el momento no se han dejado comprar.
wata #12 wata
Pues ahora que EEUU va a consagrase a dios ( no especifican cual) van a ir a la par con Irán y todos los demás.
