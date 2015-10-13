Marco Rubio dice que "no es fácil" pactar con Irán porque está dirigido por clérigos "radicales"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este lunes en Budapest que “no es fácil” alcanzar un acuerdo con Irán porque, según dijo, el país está gobernado por “clérigos chiítas radicales” que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.
Como dice #8
Yo pensaba que de fanático a fanático habría un cierto entendimiento.
*Igual se me ha pasado alguno, insertelo aqui.
Este miserable esta acostumbrado a que le rian las gracias.
El chiste se hace solo.