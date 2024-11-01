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Mapa impactante muestra el colapso de la tasa de natalidad en la India [EN]

Mapa impactante muestra el colapso de la tasa de natalidad en la India [EN]

La tasa de fertilidad del país ha descendido de aproximadamente desde 3,5 en el año 2000 a alrededor de 1,9 en los últimos años. En 2001 varios estados del norte y del centro del país registraron altas tasas de fecundidad. En Uttar Pradesh, Bihar y Rajasthan, algunas regiones presentaban más de tres o incluso cuatro hijos por mujer. Para 2021, la mayoría de los estados se habían acercado al nivel de reemplazo de 2,1. Un mayor nivel educativo de las mujeres, la urbanización de la sociedad, y el aumento del coste de la vida han influido.

| etiquetas: india , natalidad , descenso , reemplazo
6 1 0 K 131 Natalidad
14 comentarios
6 1 0 K 131 Natalidad
Comentarios destacados:    
WcPC #4 WcPC
¿Sabéis porqué los capitalistas están cagados con la reducción de población?
Porque en las veces que ha ocurrido esto con anterioridad ha llevado un reclamo de mejores condiciones laborales por las poblaciones.
4 K 65
JohnnyQuest #5 JohnnyQuest
#4 Eso cuándo ha sido? Pregunto sin acritud, solo con curiosidad sincera.
1 K 29
WcPC #8 WcPC *
#5 Uno genial, porque al ser de "antes" de la creación oficial del estado de Israel, porque aún no tenían un estado detrás que les apoyara y porque los identificaron casi al momento, queda claro que intentaron un ataque de falsa bandera..
en.wikipedia.org/wiki/King_David_Hotel_bombing
"In the plan, Irgun men, disguised as Arabs, except for Gideon, the leader, who would be dressed as one of the hotel's distinctive Sudanese waiters"
Hablaban en árabe, las…   » ver todo el comentario
0 K 12
#9 amusgada
#5 en cualquier país europeo desde los años 50 puedes ver esa relación inversamente proporcional en las tasas de reproducción cuando se alcanza un cierto estatus que permite auto-controlar la natalidad (la llegada de los anticonceptivos para mujeres NO casadas fue un hito del feminismo por algo y también coincidió con reivindicaciones de "equal payment") y sin iglesia que te fiscalice el útero y te obligue a casarte con el primer gañán que te haga un bombo empiezan a necesitar poder tener algo más que salarios de miseria para sobrevivir
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#5

Por ejemplo, en la Edad Media, con la reducción de la población por la peste negra hubo que subir los sueldos a los campesinos porque de lo contrario se iban a trabajar a otro sitio que les pagaban más y los campos del señor de turno se quedaban sin cosechar.
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fofito #6 fofito
#4 Los capitalistas temen la reducción de la población porque implica menos mano de obra barata y menos clientes potenciales.
El día que inventen el robot trabajador consumista serán los primeros en promocionar la extinción de la humanidad .La humanidad pobre evidentemente.
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#11 Poligrafo
#4 Es mas simple, el capitalismo necesita consumidores, cuantos mas mejor.
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WcPC #13 WcPC
#11 No necesita consumidores, necesita trabajadores de los que sacar plusvalía.
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josde #2 josde
Que descansen un poco que ya hay bastantes habitantes en la India, a lo mejor así mejoran la calidad de vida de muchos.
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Supercinexin #1 Supercinexin
EL GRAN REEMPLAZO
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capitan__nemo #14 capitan__nemo
¿Encaja con las previsiones, escenarios y planes pasados?
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#3 BoosterFelix
¿Los indios vueltos aporófobos? Esta sí que no me la he visto venir.
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millanin #7 millanin
No todo van a ser malas noticias.
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menéame