Mapa impactante muestra el colapso de la tasa de natalidad en la India [EN]

La tasa de fertilidad del país ha descendido de aproximadamente desde 3,5 en el año 2000 a alrededor de 1,9 en los últimos años. En 2001 varios estados del norte y del centro del país registraron altas tasas de fecundidad. En Uttar Pradesh, Bihar y Rajasthan, algunas regiones presentaban más de tres o incluso cuatro hijos por mujer. Para 2021, la mayoría de los estados se habían acercado al nivel de reemplazo de 2,1. Un mayor nivel educativo de las mujeres, la urbanización de la sociedad, y el aumento del coste de la vida han influido.
| etiquetas: india , natalidad , descenso , reemplazo
Porque en las veces que ha ocurrido esto con anterioridad ha llevado un reclamo de mejores condiciones laborales por las poblaciones.
en.wikipedia.org/wiki/King_David_Hotel_bombing
"In the plan, Irgun men, disguised as Arabs, except for Gideon, the leader, who would be dressed as one of the hotel's distinctive Sudanese waiters"
Hablaban en árabe, las… » ver todo el comentario
Por ejemplo, en la Edad Media, con la reducción de la población por la peste negra hubo que subir los sueldos a los campesinos porque de lo contrario se iban a trabajar a otro sitio que les pagaban más y los campos del señor de turno se quedaban sin cosechar.
El día que inventen el robot trabajador consumista serán los primeros en promocionar la extinción de la humanidad .La humanidad pobre evidentemente.
Amén.
es.wikipedia.org/wiki/Ejército_industrial_de_reserva