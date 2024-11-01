Mapa impactante muestra el colapso de la tasa de natalidad en la India [EN]

La tasa de fertilidad del país ha descendido de aproximadamente desde 3,5 en el año 2000 a alrededor de 1,9 en los últimos años. En 2001 varios estados del norte y del centro del país registraron altas tasas de fecundidad. En Uttar Pradesh, Bihar y Rajasthan, algunas regiones presentaban más de tres o incluso cuatro hijos por mujer. Para 2021, la mayoría de los estados se habían acercado al nivel de reemplazo de 2,1. Un mayor nivel educativo de las mujeres, la urbanización de la sociedad, y el aumento del coste de la vida han influido.