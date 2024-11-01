Manifestaciones en toda Andalucía para frenar "el negocio de la sanidad"

Las Mareas Blancas, movimiento en favor de la sanidad pública, hace un llamamiento a participar este domingo en las manifestaciones convocadas en las ocho capitales de provincias andaluzas para frenar "el negocio de la sanidad". Bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad', la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas quiere "proponer" doce medidas "prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz". "Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucía es la más alta de todas las comunidades".