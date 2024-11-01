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Manifestaciones en toda Andalucía para frenar "el negocio de la sanidad"

Manifestaciones en toda Andalucía para frenar "el negocio de la sanidad"

Las Mareas Blancas, movimiento en favor de la sanidad pública, hace un llamamiento a participar este domingo en las manifestaciones convocadas en las ocho capitales de provincias andaluzas para frenar "el negocio de la sanidad". Bajo el lema 'Negocio en sanidad, más mortalidad', la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas quiere "proponer" doce medidas "prioritarias para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz". "Actualmente, la mortalidad global ajustada por edad en Andalucía es la más alta de todas las comunidades".

| etiquetas: sanidad pública , andalucía , manifestaciones , negocio , privatización
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3 comentarios
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#1 tierramar *
Para NO repetir errores hay que tener memoria: el desastre sanitario andaluz se debe al PPSOE, no olvidemos la lucha de Spirirman contra el susanato. El desmantelamiento de la sanidad andaluza comenzo con Maria Jesus Montero: ellibre.es/la-indignante-politizacion-de-la-sanidad-publica-en-andaluc
España para evolucionar tiene que salir del bucle PPSOE, los 2 partidos corruptos han provocado muertes por la incompetencia, la falta de inversión, en el mantenimiento ferroviario, carreteras, prevención de incendios,....
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XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Las quejas, en las urnas.

Todavía no he encontrado a nadie que me haya sabido decir qué ha hecho bueno el PP/VOX S.A. por Andalucía.
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Cuñado #3 Cuñado
#2 ¿Qué sugieres? ¿Que se queden en casa y no salgan a protestar?
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menéame