Maldita.es: Netanyahu no tiene 6 dedos, es un efecto visual por la sombra producida por el músculo abductor del meñique  

Este vídeo donde se ve al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dando un discurso no muestra inconsistencias y errores que prueben que ha sido creado con inteligencia artificial (IA). El vídeo fue publicado en la cuenta de YouTube de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel el 12 de marzo de 2026, no tiene ninguna etiqueta que indique que ha sido creado con IA (como la de ‘Contenido sintético’ de YouTube), y en varias ocasiones se pueden ver ambas manos de Netanyahu con solo cinco dedos.