Maldita.es: Netanyahu no tiene 6 dedos, es un efecto visual por la sombra producida por el músculo abductor del meñique  

Este vídeo donde se ve al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dando un discurso no muestra inconsistencias y errores que prueben que ha sido creado con inteligencia artificial (IA). El vídeo fue publicado en la cuenta de YouTube de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel el 12 de marzo de 2026, no tiene ninguna etiqueta que indique que ha sido creado con IA (como la de ‘Contenido sintético’ de YouTube), y en varias ocasiones se pueden ver ambas manos de Netanyahu con solo cinco dedos.
| etiquetas: netanyahu , ia , dedo , ilusión , óptica , video
1. La primera victima de la guerra es la verdad: la frase es vieja, pero sigue siendo válida. En una guerra se miente por los codos, de desinforma, se oculta, se tergiversa. Los primeros los portavoces/medios oficiales de los contendientes, e… » ver todo el comentario
El bulo se ha instalado como el nuevo periodismo de investigación.
Se me sigue haciendo raro que si es un falsificación los fallos sean tan evidentes, si el objetivo es mostrar una "prueba de vida"
Aquí hay un señor que se parece a John Cena que comenta los dos vídeos:
www.instagram.com/reel/DV9RWgKCXbm/
Pero el problema, como dice en el vídeo, ya no es si los vídeos están hechos con IA o no, aún dando… » ver todo el comentario
PD: No sabia que las IAs tenía sentimientos
.- Primero, son los sionistas, y ahí Youtube no va a decir nada, ni etiquetas ni pollas.
.- Segundo, lo de la cantidad de dedos.... Deberían informarse antes: el fallo de los dedos en la IA es algo que es recurrente, pero no es que siempre tengan 6 dedos, solo con el movimiento (casi siempre es esto) salen a la luz los "6 dedos", puesto que no puede generar ese movimiento al mismo tiempo y se lia.
.- Tercero, lo del músculo abductor, y un huevo, sale moviendose libremente como un dedos en varias partes.
En definitiva, es la opinión de alguien que no sabe lo que está escribiendo.
En cuanto al deshecho humano este, evidentemente hasta que se confirme oficialmente no podemos saber si está vivo, muerto, escondido o gravemente herido, ni él ni los que le acompañaban que también han cesado sus comunicaciones y sus apariciones en público y en ruedas de prensa, por cualquier motivo,.por lo que sea, el mismo tiempo y todos a la vez. Pero lo que sí está clarísimo es que éstos vídeos son fakes totales, no sé si por IA o hechos por dobles como los que tenía Saddam, hasta el culo de maquillaje, pero que son falsos salta a la vista.
Por cierto, hay 4° video: x.com/IsraeliPM/status/2033630391135785162?s=20