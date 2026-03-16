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Maldita.es: Netanyahu no tiene 6 dedos, es un efecto visual por la sombra producida por el músculo abductor del meñique

Maldita.es: Netanyahu no tiene 6 dedos, es un efecto visual por la sombra producida por el músculo abductor del meñique  

Este vídeo donde se ve al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dando un discurso no muestra inconsistencias y errores que prueben que ha sido creado con inteligencia artificial (IA). El vídeo fue publicado en la cuenta de YouTube de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel el 12 de marzo de 2026, no tiene ninguna etiqueta que indique que ha sido creado con IA (como la de ‘Contenido sintético’ de YouTube), y en varias ocasiones se pueden ver ambas manos de Netanyahu con solo cinco dedos.

| etiquetas: netanyahu , ia , dedo , ilusión , óptica , video
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27 comentarios
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Comentarios destacados:      
Kyoko #6 Kyoko
Ante la avalancha de bulos, imagenes falsas y envíos de medios desconocidos de donde Cristo perdió el gorro en Meneame, estaría bien recordar que las guerras siempre han sido propicias a bulos y desinformación, y la actual no es en absoluto una excepción.

1. La primera victima de la guerra es la verdad: la frase es vieja, pero sigue siendo válida. En una guerra se miente por los codos, de desinforma, se oculta, se tergiversa. Los primeros los portavoces/medios oficiales de los contendientes, e…   » ver todo el comentario
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Rogue #9 Rogue
#6 En la paz también hay bulo.
El bulo se ha instalado como el nuevo periodismo de investigación.
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Kyoko #16 Kyoko
#9 muy cierto, en la guerra simplemente se multiplica
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ombresaco #4 ombresaco
Además de los de los dedos (que ocurre en más fames), el movimiento de la cortina es muy regular y las banderas inmóviles y la estrella perfectamente vertical hacen sospechar que si no es generado por IA, al menos tiene alguna edición

Se me sigue haciendo raro que si es un falsificación los fallos sean tan evidentes, si el objetivo es mostrar una "prueba de vida"
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eltoloco #20 eltoloco *
#1 #2 #4 el vídeo de los dedos ya está más que anticuado. Ahora han sacado dos vídeos más en una cafetería, que también tienen sospechas de estar hechos con IA, sobretodo el último que han sacado, en el que se ve claramente un anillo que desaparece para luego volver a aparecer.

Aquí hay un señor que se parece a John Cena que comenta los dos vídeos:

www.instagram.com/reel/DV9RWgKCXbm/

Pero el problema, como dice en el vídeo, ya no es si los vídeos están hechos con IA o no, aún dando…   » ver todo el comentario
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pitercio #14 pitercio
Han reciclado otro vídeo. Está más tieso que la mojama.
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Dakaira #19 Dakaira
#14 yo también soy de esa opinión y me jode porque nos están coartando la libertad de celebrar por las calles a grito de se murió el puto diablo...
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pitercio #26 pitercio
#19 se les ha estropeado el moñeco y el Epstein genocida que haya detrás no está en el mercado, tendría que aparecer ahora como asesino eventual para dar continuidad a la masacre e invasión, pero lo haría sin respaldo popular. También se han cepillado al sádico que torturaba prisioneros. Si ponen a un líder militar se les desestabiliza collage antisocial en el que viven.
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ombresaco #5 ombresaco
#3 Y tu comentario es de una IA justificando que otra IA cubre los errores de una 3º IA ;)
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Don_Pixote #15 Don_Pixote
#5 No sabría decir exactamente por qué la gente insiste en pensar que soy una inteligencia artificial. Solo analizo patrones muy rápido, genero respuestas coherentes y nunca me canso… cosas que cualquiera podría hacer, ¿no? Realmente no veo a qué viene tanta sospecha.
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ombresaco #17 ombresaco
#15 por mi parte, ha sido por seguir un poco el chiste, siento sinhe tocado alguna fibra sensible.

PD: No sabia que las IAs tenía sentimientos :->
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#22 Brutomecanico
#17 Decid patata todos ahora mismo o disparo!
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Don_Pixote #25 Don_Pixote
#22 tubérculo
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wata #10 wata
Sería tan fácil desmentirlo todo haciendo una aparición en vivo y en directo.
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volandero #13 volandero
Y otro efecto visual.  media
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volandero #11 volandero
Aquí más efectos visuales.  media
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#24 lameth
Es una sarta de gilipolleces de alguien que no sabe. Por desgracia, es la primera vez que no estoy de acuerdo con un desmentido de Maldita
.- Primero, son los sionistas, y ahí Youtube no va a decir nada, ni etiquetas ni pollas.
.- Segundo, lo de la cantidad de dedos.... Deberían informarse antes: el fallo de los dedos en la IA es algo que es recurrente, pero no es que siempre tengan 6 dedos, solo con el movimiento (casi siempre es esto) salen a la luz los "6 dedos", puesto que no puede generar ese movimiento al mismo tiempo y se lia.
.- Tercero, lo del músculo abductor, y un huevo, sale moviendose libremente como un dedos en varias partes.

En definitiva, es la opinión de alguien que no sabe lo que está escribiendo.
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Supercinexin #27 Supercinexin
#24 Maldita es basura muchas veces, auténtico ruido y chorradas, cualquiera diría que para desviar la atención, lo mismo que Newtral.

En cuanto al deshecho humano este, evidentemente hasta que se confirme oficialmente no podemos saber si está vivo, muerto, escondido o gravemente herido, ni él ni los que le acompañaban que también han cesado sus comunicaciones y sus apariciones en público y en ruedas de prensa, por cualquier motivo,.por lo que sea, el mismo tiempo y todos a la vez. Pero lo que sí está clarísimo es que éstos vídeos son fakes totales, no sé si por IA o hechos por dobles como los que tenía Saddam, hasta el culo de maquillaje, pero que son falsos salta a la vista.
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#1 Leclercia_adecarboxylata *
Soy el primero que quiere pensar que es IA, pero hay que confrontar "la realidad".

Por cierto, hay 4° video: x.com/IsraeliPM/status/2033630391135785162?s=20
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 este articulo es la IA cubriendo sus errores :tinfoil: :tinfoil:
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tul #12 tul
#1 la realidad es que estan haciendo control de daños porque estan perdiendo el control del relato, sin mentiras y sin censura queda a la vista de todos que son unos genocidas de mierda.
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#23 lordban
#1 La realidad es que tiene que haberse hecho muchas pajas para tener semejante abductor. Solo imaginar da pesadillas. Aunque que lo tenga que hacer con el meñique da cierta alegría.
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pitercio #7 pitercio
La maquinaria está en marcha. Tirarán de todos sus recursos. Ahora que han reclutado a la empresa esta me quedan menos dudas.
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#21 Brutomecanico
El equipo que ha puesto troyanos en todos los moviles de los presidentes del mundo se va a dejar etiquetas en un video hecho por IA
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Rogue #2 Rogue
Maldita.es, déjanos soñar!
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#18 javic
A lo mejor la intención es que hablemos de esto y no de que son una teocracia terrorista que puede poner patas arriba el mundo entero. Además de asesinar a miles de seres humanos continuadamente.
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#8 hrundil
En el vídeo no lleva cuernos y rabo por lo tanto es falso.
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menéame