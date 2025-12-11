·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11553
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
3469
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
4186
clics
Bonnie Blue, la mujer que se acostó con 1.000 hombres en doce horas, podría pasar 15 años en una prisión de Indonesia tras ser detenida en Bali
4316
clics
El tamaño de la vida
3392
clics
Así funcionan las anclas de los barcos
más votadas
649
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
1007
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
700
Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa
415
EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista
652
Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
45
clics
Madrid confirma que la muerte masiva de cigüeñas en el Manzanares se debe a un potente brote de gripe aviar
Al foco de “alta patogenicidad” de Getafe se suman otros tres más en Boadilla, Arganda y Rivas. Los bomberos exigen la dimisión del responsable de emergencias ante la falta de información
|
etiquetas
:
gripe aviar
,
cigüeñas
,
brote
22
5
0
K
165
actualidad
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
165
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
woody_alien
*
A ver, no llegaba para todo, o luces o veterinarios. ¿Y lo bonicas que se ven las pilas de cadáveres por la noche, con las lucecitas?
www.meneame.net/story/ayuntamiento-madrid-ilumina-sorpresa-cauce-manza
4
K
45
#8
ExLibris
Esto es muy grave! tantos días muriendo cigüeñas y nada, calladitos.... y ahora ya van 3 focos!!!!!
2
K
25
#11
pitercio
Si fuera una pájara, estaría especialmente preocupada.
1
K
20
#13
Desideratum
#0
Titular de la noticia actualizado a su actual versión.
0
K
19
#3
autonomator
Dejo esto por aquí
www.instagram.com/reel/DSDkZ5vAm0B/?igsh=MWtnZmJpcTE1eGdsbg==
0
K
17
#5
reivaj01
#3
Flipante. Una vez más se demuestra que estamos gobernados por psicópatas.
1
K
19
#6
Don_Gato
#5
Por gaviotas más concretamente
1
K
16
#2
Uge1966
Mascarilla obligatoria para todas las aves...
0
K
10
#1
neo1999
Estamos aviados.
0
K
10
#9
Robus
#1
la muerte masiva de cigüeñas
¿Relacionada?
www.meneame.net/story/espana-queda-sin-ninos-natalidad-cae-minimos-his
1
K
18
#10
sotillo
#1
No se salvaban en ningún sitio, ha dicho el responsable de la comunidad
0
K
10
#12
pirat
Como bien dice 4, sabes que votar pp es para dilapidar tu dinero en chorradas y cuando haga falta para crisis graves no quedará y exhibirán sin pudor su incapacidad con pueriles excusas a lo no será tan grave, nadie sabía que hacer, tenían un compromiso ineludible con el pilates, la culpa es de los demás y del perro,,,
0
K
9
#7
Khanbaliq
*
Pues hace dos días según la CAM, no era nada, lo sabian y no era necesario comunicarlo:
www.elperiodico.com/es/sociedad/20251210/madrid-posible-foco-gripe-avi
"Por su parte, la Comunidad ha informado este martes en un comunicado de que las primeras analíticas confirmaron el resultado positivo en influencia aviar de baja patogenicidad, que "no conlleva la necesidad de notificar el foco". Sin embargo, se ha solicitado un nuevo diagnóstico y ya se han aplicado medidas para focos de alta patogenicidad"
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/ayuntamiento-madrid-ilumina-sorpresa-cauce-manza
www.instagram.com/reel/DSDkZ5vAm0B/?igsh=MWtnZmJpcTE1eGdsbg==
¿Relacionada?
www.meneame.net/story/espana-queda-sin-ninos-natalidad-cae-minimos-his
www.elperiodico.com/es/sociedad/20251210/madrid-posible-foco-gripe-avi
"Por su parte, la Comunidad ha informado este martes en un comunicado de que las primeras analíticas confirmaron el resultado positivo en influencia aviar de baja patogenicidad, que "no conlleva la necesidad de notificar el foco". Sin embargo, se ha solicitado un nuevo diagnóstico y ya se han aplicado medidas para focos de alta patogenicidad"