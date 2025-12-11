edición general
27 meneos
45 clics
Madrid confirma que la muerte masiva de cigüeñas en el Manzanares se debe a un potente brote de gripe aviar

Madrid confirma que la muerte masiva de cigüeñas en el Manzanares se debe a un potente brote de gripe aviar

Al foco de “alta patogenicidad” de Getafe se suman otros tres más en Boadilla, Arganda y Rivas. Los bomberos exigen la dimisión del responsable de emergencias ante la falta de información

| etiquetas: gripe aviar , cigüeñas , brote
22 5 0 K 165 actualidad
13 comentarios
22 5 0 K 165 actualidad
Comentarios destacados:    
woody_alien #4 woody_alien *
A ver, no llegaba para todo, o luces o veterinarios. ¿Y lo bonicas que se ven las pilas de cadáveres por la noche, con las lucecitas?

www.meneame.net/story/ayuntamiento-madrid-ilumina-sorpresa-cauce-manza
4 K 45
ExLibris #8 ExLibris
Esto es muy grave! tantos días muriendo cigüeñas y nada, calladitos.... y ahora ya van 3 focos!!!!!
2 K 25
pitercio #11 pitercio
Si fuera una pájara, estaría especialmente preocupada.
1 K 20
Desideratum #13 Desideratum
#0 Titular de la noticia actualizado a su actual versión.
0 K 19
reivaj01 #5 reivaj01
#3 Flipante. Una vez más se demuestra que estamos gobernados por psicópatas.
1 K 19
Don_Gato #6 Don_Gato
#5 Por gaviotas más concretamente :troll:
1 K 16
Uge1966 #2 Uge1966
Mascarilla obligatoria para todas las aves...
0 K 10
neo1999 #1 neo1999
Estamos aviados.
0 K 10
sotillo #10 sotillo
#1 No se salvaban en ningún sitio, ha dicho el responsable de la comunidad
0 K 10
#12 pirat
Como bien dice 4, sabes que votar pp es para dilapidar tu dinero en chorradas y cuando haga falta para crisis graves no quedará y exhibirán sin pudor su incapacidad con pueriles excusas a lo no será tan grave, nadie sabía que hacer, tenían un compromiso ineludible con el pilates, la culpa es de los demás y del perro,,,
0 K 9
#7 Khanbaliq *
Pues hace dos días según la CAM, no era nada, lo sabian y no era necesario comunicarlo:

www.elperiodico.com/es/sociedad/20251210/madrid-posible-foco-gripe-avi

"Por su parte, la Comunidad ha informado este martes en un comunicado de que las primeras analíticas confirmaron el resultado positivo en influencia aviar de baja patogenicidad, que "no conlleva la necesidad de notificar el foco". Sin embargo, se ha solicitado un nuevo diagnóstico y ya se han aplicado medidas para focos de alta patogenicidad"
0 K 7

menéame