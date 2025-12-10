edición general
España se queda sin niños: la natalidad cae a mínimos históricos. Con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer, España se enfrenta a la desaparición de hermanos, tíos y primos

En Europa solo dos países superan esta cifra a la baja: "el Vaticano y Malta". Esta situación ha convertido a España en un país con un elevadísimo porcentaje de familias con un solo hijo. "Un país de hijos únicos que, a su vez, son hijos de hijos únicos", esta tendencia no solo implica la extinción de los hermanos y la experiencia de la fraternidad, sino que también lleva a la desaparición de primos, tíos y sobrinos. Una situación que se agrava con una población cada vez más envejecida.

GeneWilder
Los perros conquistan las calles, los parques, los hogares y sus balcones. Ya los puedes llevar en el transporte público y a tomar una caña al bar. Las guarderías ya no son para niños, son para perros. En las estaciones de Metro te encuentras con anuncios gubernamentales recomendándote que adoptes uno.
España se ha convertido en un país de perros.
4
Solero
#4 Turrón para perros... 5€ (En El Corte Inglés)  media
0
ipanies
Pues no lo entiendo, las cifras macroeconómicas son estupendas!!!
Ala a follar todos y a vivir debajo un puente!!
5
Variable
La Cope, ergo la iglesia, ergo la derecha protestando por lo mismo que ellos han provocado. Sueldos congelados y precios disparados para engordar los beneficios de los amos del cortijo. El suelo vendido a amos del cortijo extranjeros. Imposibilidad absoluta de llevar una vida independiente, ergo de hacerte un adulto funcional. Y los que lo consiguen, trabajan tanto que no tienen tiempo para tener hijos.

Y ahora las quejas de que nos está sustituyendo gente oscura de África.

Misión Cumplida.
3
NPCMeneaMePersigue
Claro hay que sacarle la pasta a los americanos, británicos y alemanes, entonces no se regula la vivienda, incluso se asesina 230 personas en valencia para que consuman... y la gente no puede tener hijos, es la extincion y masacres. Un genocidio
3
have_a_nice_day
Para tener hijos hay que tener confianza en el futuro y la gente ya se imagina en qué distopía vamos a tener en unos años si Mad Max o el cuento de la criada
1
Asimismov
La COPE, lo dice la radio de la Conferencia Episcopal :palm:
Los defensores de la familia tradiciosa de bien. :palm: Esa que no duda de la caridad pero si de la justicia y desconfia de la solidaridad y de justicia social como alma que lleva el diablo. :palm:
Y de la que no siente su propia responsabilidad ni tiene el más mínimo sentido de culpa :palm:
0
#13 Toni_Ivars
#7 Podrás decir lo que quieras del mensajero o las formas del mensaje, pero el dato es el que es.
0
Robus
Al fin una esperanza para que bajen el precio de los pisos! :troll:
0
Javi_Pina
Menos mal de los menas
0
#2 josejon
Se acabó la endogamia. Bienvenidos latinos y africanos.
0
andran
Caera la natalidad entre los nativos, casi todos los forasteros tienen mínimo 2 ó 3.
0
have_a_nice_day
#6 La natalidad está decreciendo hasta en Nigeria
0
Yuiop
Vamos por el buen camino.
0

