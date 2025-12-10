España se queda sin niños: la natalidad cae a mínimos históricos. Con una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer, España se enfrenta a la desaparición de hermanos, tíos y primos

En Europa solo dos países superan esta cifra a la baja: "el Vaticano y Malta". Esta situación ha convertido a España en un país con un elevadísimo porcentaje de familias con un solo hijo. "Un país de hijos únicos que, a su vez, son hijos de hijos únicos", esta tendencia no solo implica la extinción de los hermanos y la experiencia de la fraternidad, sino que también lleva a la desaparición de primos, tíos y sobrinos. Una situación que se agrava con una población cada vez más envejecida.
| etiquetas: españa , natalidad , tendencias , familia
España se ha convertido en un país de perros.
Ala a follar todos y a vivir debajo un puente!!
Y ahora las quejas de que nos está sustituyendo gente oscura de África.
Misión Cumplida.
Los defensores de la familia tradiciosa de bien. Esa que no duda de la caridad pero si de la justicia y desconfia de la solidaridad y de justicia social como alma que lleva el diablo.
Y de la que no siente su propia responsabilidad ni tiene el más mínimo sentido de culpa