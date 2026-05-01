Machitos resentidos

"Pobrecitos míos, esos chavales reaccionarios. Hay que entenderlos. Claro, ¿cómo no se van a sentir mal si están todas las chicas adelantándoles a derecha e izquierda, formándose más, sacando mejores notas, organizando mejor sus vidas? ¿Cómo no nos van a dar pena si resulta que ellas saben bien lo que quieren y ya no están para aguantar a niñatos posesivos, ni dispuestas a sufrir ni por amor ni por sexo ni por príncipes de ningún color? Ni un segundo hemos tardado en justificar su pataleta contra el cambio cultural de la igualdad y lo que les "
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En fin, aún hace falta hacer mucha pedagogía.
Lo q digo es q lo que dice es, a todas luces, RAZONABLE.
Y me pareceria legítimo oír razonamientos contrarios pero todo lo q leo es victimismo y ataques ad hominem a la autora...
Y así solo pienso q es pq, como dices, el razonamiento es muy sólido.
Yo a mis hijos les animo a esforzarse en sus estudios por el simple hecho de que el sistema está diseñado para que el que tiene buenas notas puede elegir su carrera, ya que el que no las tiene, se queda con las migajas. Y es esa determinación la que veo en muchas chicas y no veo tanto en chicos. Por eso tenemos carreras como medicina con… » ver todo el comentario
Donde alienta el odio contra el hombre?
Esto es intolerable.
Es increible el fanatismo que marcais. Pareceis de una religión que os ha dicho que las mujeres sois el género elegido.
Hablas de trabajos en los q consideras q es importante la fuerza física y lo llamas esfuerzo pq patatas, pq como la articulista habla de esfuerzo tienes q decir algo.
Pero ciertamente las mujeres se aplican más en los estudios y maduran antes.
Y resulta lógico pensar q, hoy q no tienen pq aguantar a retrasados, prefieran no aguantarlos.
Y de hecho coincide con la ideologia reaccionaria de 'la mujer tradicional': las q les hace caso, la anulada, la… » ver todo el comentario
La verdad es que las úlceras, kallas, idas, ritas, guardiolas,,, no están precisamente solucionando el mundo con su actitud conciliadora como nos vendían...
Se habla de la brecha salarial pero no de 12 veces más mortalidad laboral entre varones,,, será que nos gusta caernos del andamio...
Estoy convencido de la igualdad y el potencial aunque dudo que el revanchismo sea el camino,
y menos caer en el desprecio y en lo que se critica.
Conseguís superar cualquier parodia.
diferenciaslegaleshombremujerenespana.law.blog/
Visto lo visto, parece que el problema no va a ser la manosfera sino la femnosfera, y como ejemplo la situación en Inglaterra
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-men-femosphere-new-state
Por aquí debaten sobre ello (tres mujeres por cierto)
www.youtube.com/watch?v=dQRKL4BxrEM
Privilegios sociales que no son tan visibles directamente.
Piénsalo y fíjate bien
Habría sido más fácil mi vida si fuera alguno o varios de :
Mujer, negro, moro, homosexual, transexual, pobre?
Y nunca acabo pensando q si. Igual se me ha escapado alguna combinacion, vaya.
Te doy un ejemplo:
Vuelves a casa por la noche con las llaves en la mano por si te violan? Eso es un privilegio o no?
y otras haciendo morritos en selfis...