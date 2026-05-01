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Machitos resentidos

"Pobrecitos míos, esos chavales reaccionarios. Hay que entenderlos. Claro, ¿cómo no se van a sentir mal si están todas las chicas adelantándoles a derecha e izquierda, formándose más, sacando mejores notas, organizando mejor sus vidas? ¿Cómo no nos van a dar pena si resulta que ellas saben bien lo que quieren y ya no están para aguantar a niñatos posesivos, ni dispuestas a sufrir ni por amor ni por sexo ni por príncipes de ningún color? Ni un segundo hemos tardado en justificar su pataleta contra el cambio cultural de la igualdad y lo que les "

| etiquetas: machismo , feminismo , vagos
9 2 4 K 76 politica
27 comentarios
9 2 4 K 76 politica
Comentarios destacados:    
#13 Murciegalo
#9 se nota a leguas que no has pisado un aula de secundaria ni universidad en los últimos 15 años.
2 K 36
Narmer #14 Narmer
#11 Solo cuenta las verdades del barquero. Lo que comenta de que las mujeres adelantan a los hombres es una realidad que vemos sobre todo en estudios superiores. El que trata con niños y adolescentes puede corroborar que las chicas, por regla general, maduran antes que los chicos a todos los niveles; eso implica que están más centradas en una etapa crítica como es el bachillerato y suelen obtener mejores resultados académicos, copando las carreras de mayor demanda. Y, claro, en lugar de hacer introspección, algunos prefieren echarle la culpa a otros.

En fin, aún hace falta hacer mucha pedagogía.
2 K 29
ostiayajoder #16 ostiayajoder *
#14 Yo no digo ni q sea verdad:

Lo q digo es q lo que dice es, a todas luces, RAZONABLE.

Y me pareceria legítimo oír razonamientos contrarios pero todo lo q leo es victimismo y ataques ad hominem a la autora...

Y así solo pienso q es pq, como dices, el razonamiento es muy sólido.
2 K 20
Narmer #24 Narmer
#16 Mi opinión es puramente observacional. Trato con gente joven a diario y me llama la atención los diferentes patrones de comportamiento de ambos sexos.

Yo a mis hijos les animo a esforzarse en sus estudios por el simple hecho de que el sistema está diseñado para que el que tiene buenas notas puede elegir su carrera, ya que el que no las tiene, se queda con las migajas. Y es esa determinación la que veo en muchas chicas y no veo tanto en chicos. Por eso tenemos carreras como medicina con…   » ver todo el comentario
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#1 Murciegalo
Abrir en modo lectura desde pestaña incognito
1 K 27
#2 Popsandbangs
#1 a mi no me funciona ni con esas
1 K 22
#5 cajadecartonmojada
#1 A mí no me ha hecho falta el modo incógnito, sólo el modo lectura.
0 K 12
Feindesland #7 Feindesland
#1 Y cerrar de inmediato. Imprescindible. :-D
0 K 20
masde120 #4 masde120 *
Es increible que a esta feminazi se la permita escribir en un medio nacional alentando el odio contra el hombre. No se da cuenta que ese 66% que de jovenes que se queja de los privilegios de las mujeres actuales es de todos los jovenes incluyendo las propias mujeres.
1 K 23
ostiayajoder #11 ostiayajoder *
#4 solo he leído la entradilla pero....

Donde alienta el odio contra el hombre?
1 K 13
#10 Leon_Bocanegra
Y no solo las mujeres son las que les han adelantado, resulta que alguien ha decidido dar derechos y visibilidad a los del colectivo LGTBI.
Esto es intolerable.
1 K 18
masde120 #3 masde120 *
muro de pago y posible delito de odio
4 K 16
#6 Murciegalo
#3 corre a una comisaría! Cuando uno está delante de lo que cree un delito está OBLIGADO a denunciarlo. O será que tiene la razón la articulistas y entre muchos varones se ha instalado la vagancia pura y dura?
3 K 46
masde120 #9 masde120 *
#6 me extraña, ya que la mayoría de empresarios de alto esfuerzo (los no heredados) y curritos de trabajos extenuantes son hombres. Ahora vamos a llamar vagos a los hombres y trabajadoras a las mujeres. Tiene tela. Hay que ver cuantas mujeres se van directas a los trabajos de alto esfuerzo, en la obra por ejemplo o en la pesca...
Es increible el fanatismo que marcais. Pareceis de una religión que os ha dicho que las mujeres sois el género elegido.
6 K 35
ostiayajoder #19 ostiayajoder
#9 'trabajos de alto esfuerzo'. LOL.

Hablas de trabajos en los q consideras q es importante la fuerza física y lo llamas esfuerzo pq patatas, pq como la articulista habla de esfuerzo tienes q decir algo.

Pero ciertamente las mujeres se aplican más en los estudios y maduran antes.

Y resulta lógico pensar q, hoy q no tienen pq aguantar a retrasados, prefieran no aguantarlos.

Y de hecho coincide con la ideologia reaccionaria de 'la mujer tradicional': las q les hace caso, la anulada, la…   » ver todo el comentario
3 K 22
#25 pirat
#9 Como los sionistas.
La verdad es que las úlceras, kallas, idas, ritas, guardiolas,,, no están precisamente solucionando el mundo con su actitud conciliadora como nos vendían...
Se habla de la brecha salarial pero no de 12 veces más mortalidad laboral entre varones,,, será que nos gusta caernos del andamio...
Estoy convencido de la igualdad y el potencial aunque dudo que el revanchismo sea el camino,
y menos caer en el desprecio y en lo que se critica.
1 K 21
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#3 xD xD xD xD

Conseguís superar cualquier parodia.
5 K 40
Sergio_ftv #12 Sergio_ftv
#3 El ofendidito auto victimizado que le gusta la censura y el autoritarismo más que el comer con su cuenta clon de 2007 ha hecho acto de presencia.
3 K 21
#23 Murciegalo
#20 acabas de aplicar el "velo de la ignorancia" de john Rawls el filósofo político más impoetante del S.XX. Efectivamente, preguntarse cosas incómodas es la única manera de montar una sociedad justa y decente.
0 K 15
duende #26 duende *
Pues lo único que veo es que han aprendido correctamente que el feminismo no busca la igualdad. busca privilegios, y esto no es una opinión, es un hecho
diferenciaslegaleshombremujerenespana.law.blog/

Visto lo visto, parece que el problema no va a ser la manosfera sino la femnosfera, y como ejemplo la situación en Inglaterra
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/women-men-femosphere-new-state

Por aquí debaten sobre ello (tres mujeres por cierto)
www.youtube.com/watch?v=dQRKL4BxrEM
0 K 12
eltxoa #17 eltxoa
no hay discurso de odio ni nada. y en un medio como el país.
0 K 11
ku21 #21 ku21
#20 en mi pueblo ha habido 0 violaciones en los 30 años que llevo viviendo aqui. Pero si, las veces que he salido por una ciudad, e iba solo, si, tenia miedo por si me intentaban robar. Me desprivilegia entonces?
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ku21 #15 ku21
No entiendo… ¿Cuales han sido mis privilegios respecto a mis compañeras de clase/generacion?
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#18 chavi
#15 Muchos.
Privilegios sociales que no son tan visibles directamente.
Piénsalo y fíjate bien
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ku21 #22 ku21
#18 dime unos cuantos, que no me se fijar bien
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ostiayajoder #20 ostiayajoder
#15 Yo me suelo preguntar:

Habría sido más fácil mi vida si fuera alguno o varios de :

Mujer, negro, moro, homosexual, transexual, pobre?

Y nunca acabo pensando q si. Igual se me ha escapado alguna combinacion, vaya.

Te doy un ejemplo:

Vuelves a casa por la noche con las llaves en la mano por si te violan? Eso es un privilegio o no?
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#27 pirat *
Unos se pasan el día en el gym
y otras haciendo morritos en selfis...
0 K 9

menéame