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El machismo del juez que lleva el caso contra el exDAO: habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos

El machismo del juez que lleva el caso contra el exDAO: habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos

David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, hizo unas declaraciones machistas en una ponencia solo un día después de que la denunciante del exDAO ratificase la querella por presunta agresión sexual.

| etiquetas: juez , facha , machista , acoso , dao
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 pirat
Entre este, la jueza masajista de emeputo y el del otro día a lo tejero en el congreso, la basura de la judicatura se está cubriendo de gloria.
Además, estas declaraciones las hizo un día antes de ser designado para el caso en el colegio de abobados de madrí...
Se están luciendo, ni se cortan ni disimulan.
Después exigirán respeto...
10 K 130
#13 Tensk
#2 ¿Serías tan amable de indicar qué parte de lo que ha dicho es mentira?
0 K 11
#1 Tensk
A decir la verdad le llaman machismo.
19 K 109
strike5000 #4 strike5000
#1 Obviamente hay mujeres que necesitan estas ayudas, pero es innegable que hay "ventajas" en denunciar violencia de género. Con esto no quiero decir que compense sufrir la violencia a cambio de las ayudas, pero que hay mujeres que abusan del sistema sí. Esto es España, y si hay dinero público hay corrupción y 'picaresca', que es un eufemismo de estafar al Estado. Por no hablar de que en caso de divorcio, si la mujer denuncia al marido casi automáticamente la custodia de los hijos…   » ver todo el comentario
1 K 19
#7 Tensk
#4 A mí no me tienes que convencer de ello.

Uno no puede negar que hay mujeres sufriendo violencia por parte de su (ex)pareja, lo mismo que también hay hombres que la sufren pero "no pasa nada", y seguro que en parejas homosexuales también. Es inherente al ser humano que eso pueda suceder.

Pero desde el mismo momento en el que la ley le está dando ventajas a las mujeres, que ahora uno vaya y diga "se les está dando muchas ventajas" y lo tachen de machista es absurdo.
1 K 21
#9 Almirantecaraculo
#4 hay un poco de comentarios en tu misoginia. Sería curioso preguntar a las mujeres de tu entorno lo que piensan de tí. Desde luego queda claro como las ves tú a ellas.
2 K 38
Dene #10 Dene
#1 Pues este pájaro es la excepción que confirma la NORMA
0 K 12
#11 Tensk
#10 ¿Qué norma?
0 K 11
Dene #14 Dene
#11 la de que la mayoría de jueces cojean hacia el mismo lado.. unos mas y otros mucho
0 K 12
#15 Tensk
#14 ¿Te refieres a que durante años hemos estado viendo a los sucesivos gobiernos, en particular a las titulares el ministerio de igualdad, indicando todas las nuevas ventajas que iban sacando para las mujeres que denuncien por violencia de género a sus parejas, e incluso sin denunciar se les puede considerar víctimas "si se lo están pensando", y ahora que un juez dice que eso es lo que está pasando, entonces es facha?

Qué curioso.
0 K 11
Urasandi #17 Urasandi
#1 justo...  media
0 K 11
#19 Tensk
#17 ¿Te refieres a que si detienen a un gitano robando cobre y resulta que los gitanos son los que más cobre roban, deberían sentenciarlo a más pena que a un payo? ¿te refieres a que si los subsaharianos son los que más entran ilegalmente al país, son los que deberían tener más pena al respecto? ¿si los sudamericanos son los que más sí entran legalmente pero luego se quedan más allá de lo que su visa, o documentación que sea, indica, entonces son los que más deberían ser sancionados al…   » ver todo el comentario
0 K 11
#8 pirat
No parece muy adecuado el tipo para ser titular de un juzgado de violencia sobre la mujer, que se podrán decir muchas cosas... pero ahí esta el goteo de asesinadas.
Prejuicios, parcialidad y estereotipos de tipos regres y nostálgicos parecen ahora los fundamentos de derecho, mientras miran para otro lado con la flagrancia de los suyos...
Esto parece incontenible, por algún sitio reventará.
3 K 45
KoLoRo #18 KoLoRo
#8 Pero... pero algunos no entendeis el concepto "no es excluyente".

Que parece que este tio afirma eso y ya el resto todo es mentira!

Afirmacion
- habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos

Lo que algunos leen
- Ya no existen los asesinatos a mujeres
- Ya no existen los abusos a mujeres
- Ya no existen las agresiones a mujeres
- Todo son denuncias falsas
- Todas las mujeres son malas
- Y un largo…   » ver todo el comentario
1 K 18
#6 pirat *
#3 Gracias, me sorprendía no haber visto nada sobre este mostrenco, con la que está cayendo...
En principio la dejo pues una completa a la otra.
1 K 22
#5 EISev *
etiquetas: juez, facha, machista, acoso, dao

Falta un pollaherida ahí
1 K 26
HAL9K #16 HAL9K
Desconfia porque ella dice: 'Si a mí me ha maltratado, al niño también lo va a maltratar'. Entonces, como ella tiene esa idea en la cabeza, pues no se fía de él", sostuvo.

la mujer "se piensa que con guarda y custodia compartida ya no va a pagar la pensión".

Hostia puta, qué asco de persona.
1 K 24
#12 Tensk
Ejemplo perfecto el tuyo de comentar sin argumento alguno.
0 K 11

menéame