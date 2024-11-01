El machismo del juez que lleva el caso contra el exDAO: habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos

David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, hizo unas declaraciones machistas en una ponencia solo un día después de que la denunciante del exDAO ratificase la querella por presunta agresión sexual.
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Además, estas declaraciones las hizo un día antes de ser designado para el caso en el colegio de abobados de madrí...
Se están luciendo, ni se cortan ni disimulan.
Después exigirán respeto...
Uno no puede negar que hay mujeres sufriendo violencia por parte de su (ex)pareja, lo mismo que también hay hombres que la sufren pero "no pasa nada", y seguro que en parejas homosexuales también. Es inherente al ser humano que eso pueda suceder.
Pero desde el mismo momento en el que la ley le está dando ventajas a las mujeres, que ahora uno vaya y diga "se les está dando muchas ventajas" y lo tachen de machista es absurdo.
Qué curioso.
Prejuicios, parcialidad y estereotipos de tipos regres y nostálgicos parecen ahora los fundamentos de derecho, mientras miran para otro lado con la flagrancia de los suyos...
Esto parece incontenible, por algún sitio reventará.
Que parece que este tio afirma eso y ya el resto todo es mentira!
Afirmacion
- habla de "ventajas" hacia las mujeres que denuncian y de madres que "lavan el coco" a sus hijos
Lo que algunos leen
- Ya no existen los asesinatos a mujeres
- Ya no existen los abusos a mujeres
- Ya no existen las agresiones a mujeres
- Todo son denuncias falsas
- Todas las mujeres son malas
- Y un largo… » ver todo el comentario
En principio la dejo pues una completa a la otra.
Falta un pollaherida ahí
la mujer "se piensa que con guarda y custodia compartida ya no va a pagar la pensión".
Hostia puta, qué asco de persona.