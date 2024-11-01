El Ministerio de Igualdad pide al CGPJ investigar al juez instructor del exDAO por comentarios sobre violencia de género y custodia

Según el escrito remitido al CGPJ, el juez sostuvo, entre otras cuestiones, que las denuncias de las mujeres "no tienen demasiado sentido" y responden a una supuesta "caza de la orden de protección", además de cuestionar las ventajas legales que, a su juicio, tienen las mujeres para denunciar. También, según Igualdad, atribuyó a las madres comportamientos de "manipulación" sobre sus hijos -lo que describió como "lavado de coco"- y afirmó que "la mujer es una enemiga acérrima" de la custodia compartida.