Lucía Muñoz, activista de la Flotilla: “El Gobierno parece muy pro-palestino, pero es tan cómplice con el genocidio como el resto de la comunidad internacional”

Critica que el barco Furor de la Armada Española nunca protegió a la misión humanitaria y que ha servido para avalar el bloqueo de las aguas internacionales por parte de Israel. Muñoz denunció durante su entrevista en el programa de análisis político de Canal Red que la comunidad internacional lleva permitiendo desde hace dos años “un genocidio, un régimen de apartheid, una limpieza étnica y una ocupación durante más de 70 años”.

Gry #1 Gry
Lamentablemente no tenemos portaaviones ni nukes para borrar Israel de la faz de la Tierra. :hug:
1
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Ni armada potente con submarinos, pero la falta mas importantes son las nukes como tu dices, el tenerlas causa respeto y miedo al enemigo
0
security_incident #6 security_incident
#1 Ni soberanía para aprobar un embargo total de armas sin subterfugios legales. El Gobierno de España es cómplice de Genocidio.
1
Harkon #13 Harkon *
#1 Sí tenemos nukes, os recuerdo que estamos en la OTANby encima se ha firmado un incremento en defensa al 5% para 2035, o es que para esto la OTAN y gastar pasta para subvencionsr chiringuitos de la OTAN y tal? Porque es lo que estamos afirmando con esto.

Coges tu fragata y escoltas hasta el final a la flotilla y si Israel ataca invocas el artículo 5 de la OTAN. Entonces los nukes de Francia entran en juego y todos los ejercitos de la OTAN. Fin

Sí esto no sirve, entonces la OTAN es una pantomima como muchos llevamos diciendo bastante tiempo
, y se deja en evidencia, y automáticamente te sales por incumplimiento de los acuerdos.
1
meroespectador #17 meroespectador *
#13 El artículo 5 es para cuando un país es atacado, no para cuando atacas tu ya que con esto fuerzas al resto a atacar.
Las armas nucleares son exclusivamente defensivas y disuasorias.
0
#15 Perrota
#1 Pero si podemos prohibir la entrada de ciudadanos procedentes de Israel o que haciendo escala en otro país, su origen sea Israel. O que sus empresas puedan trabajar aquí…pueden hacer muchas cosas, pero son unos cobardes.
0
#16 omega7767
#15 yo no los defino como cobardes.

Siempre he definido a Sanchez como un maestro trilero, oportunista que sabe como manipular enormemente a los votantes. Desde cuando perdió la primarias por el liderazgo del PSOE y dijo "el lunes me cojo mi coche y voy a viajar por españa para hablar con los españoles", subir el salario de las brigadas contra incendios en medio de la polémica tras más de 5 años en el gobierno, hacer el teatro con israel sin sacar medidas claras ....cuando la…   » ver todo el comentario
0
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Ya han retenido a la segunda flotilla de la libertad.
0
#7 j-light
El PSOE de PDR ha usado la causa como reflector de todos sus problemas políticos.

Pero es evidente que no hay mucha voluntad para hacerlo. Solo hacen que hacen y dicen que harán.
0
Mildranx #9 Mildranx
De los mismos que cuando se dice lo más minimo de ucrania, se llevan las manos a la cabeza. La doble moral de siempre.
0
#14 pozz
#9 Fijate lo complacientes que son con los nazis rusos que incluso nos amenazan, y lo hostiles que son contra los judios.. si es que al final acaban asomando la patita nazi contra el judio.
0
#2 vGeeSiz
A mi me parece que los de la flotilla se creen John Rambo y en realidad no hacen más que hacer el ridículo. Desde que se anunciaron los acuerdos de paz, que en principio todo el mundo está de acuerdo, más desnortados son los mensajes de éstos y de su círculo político más cercano, porque la paz nunca ha sido la prioridad, sino electoralismo barato y victimización
3
nanustarra #8 nanustarra
#2 El acuerdo no es paz, es de alto el fuego. No dice nada dela ocupación ilegal de Cisjordania ni del establecimiento del estado palestino.
1
wilkin #12 wilkin *
#2 Oh sí. Conformemonos con la teoría y dejemos que sigan masacrando en la práctica. Para qué seguir insistiendo en que se les ayude de verdad??? Si ya tenemos palabras vacías de políticos mentirosos que siguen matando y dejando matar pero distribuyendo la idea de que "está to pagao" y qué bien la paz y arcoiris sobre Palestina.

Ya, ya. No hay que protestar ni moverse más. Los palestinos están de puta madre porque tú lo digas. Los que hacen algo son unas locas del coño.

Vaya fachas vagos, dejados, criticonas de visillo y criminales están hechos algunos, por favor...
1
#3 Garminger2.0
El gobierno no es una persona con una sola opinión, y el hecho de que escuche a su propia población ya es más de lo que hacen otros gobiernos.
Y el mundo y las relaciones internacionales son muy complejas como para andar tomando decisiones muy bravas de la noche a la mañana y de forma unilateral. El gobierno está ayudando a despertar conciencias en otros gobiernos, que ya es algo. Es cierto que va tarde, de eso no me cabe duda.
0
security_incident #11 security_incident
#3 "El gobierno está ayudando a despertar conciencias en otros gobiernos, que ya es algo."

Claro, nuestro gobierno no puede hacer más por cosas geopolíticas, pero ayuda a despertar conciencias en otros gobiernos porque como todo el mundo sabe, los otros Gobiernos se mueven por conciencia y son más malos que el nuestro ya que el nuestro tiene muy buena conciencia y corazón. Solo las cosis geopolíticas (que son leyes físicas inamovibles como la Gravedad) son las que impiden que nuestro Gobierno haga más, no como los malvados Gobiernos extranjeros que imponen esas cosis geopolíticas sobre nuestro blanco y puro Gobierno y por eso Sánchez está intentando que dejen de ser malvados.

Es así?
0

