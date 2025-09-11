Lucía Muñoz, activista de la Flotilla: “El Gobierno parece muy pro-palestino, pero es tan cómplice con el genocidio como el resto de la comunidad internacional”

Critica que el barco Furor de la Armada Española nunca protegió a la misión humanitaria y que ha servido para avalar el bloqueo de las aguas internacionales por parte de Israel. Muñoz denunció durante su entrevista en el programa de análisis político de Canal Red que la comunidad internacional lleva permitiendo desde hace dos años “un genocidio, un régimen de apartheid, una limpieza étnica y una ocupación durante más de 70 años”.
| etiquetas: sumud flotilla , lucía muñoz , genocidio de gaza
Coges tu fragata y escoltas hasta el final a la flotilla y si Israel ataca invocas el artículo 5 de la OTAN. Entonces los nukes de Francia entran en juego y todos los ejercitos de la OTAN. Fin
Sí esto no sirve, entonces la OTAN es una pantomima como muchos llevamos diciendo bastante tiempo
, y se deja en evidencia, y automáticamente te sales por incumplimiento de los acuerdos.
Las armas nucleares son exclusivamente defensivas y disuasorias.
Siempre he definido a Sanchez como un maestro trilero, oportunista que sabe como manipular enormemente a los votantes. Desde cuando perdió la primarias por el liderazgo del PSOE y dijo "el lunes me cojo mi coche y voy a viajar por españa para hablar con los españoles", subir el salario de las brigadas contra incendios en medio de la polémica tras más de 5 años en el gobierno, hacer el teatro con israel sin sacar medidas claras ....cuando la… » ver todo el comentario
Pero es evidente que no hay mucha voluntad para hacerlo. Solo hacen que hacen y dicen que harán.
Ya, ya. No hay que protestar ni moverse más. Los palestinos están de puta madre porque tú lo digas. Los que hacen algo son unas locas del coño.
Vaya fachas vagos, dejados, criticonas de visillo y criminales están hechos algunos, por favor...
Y el mundo y las relaciones internacionales son muy complejas como para andar tomando decisiones muy bravas de la noche a la mañana y de forma unilateral. El gobierno está ayudando a despertar conciencias en otros gobiernos, que ya es algo. Es cierto que va tarde, de eso no me cabe duda.
Claro, nuestro gobierno no puede hacer más por cosas geopolíticas, pero ayuda a despertar conciencias en otros gobiernos porque como todo el mundo sabe, los otros Gobiernos se mueven por conciencia y son más malos que el nuestro ya que el nuestro tiene muy buena conciencia y corazón. Solo las cosis geopolíticas (que son leyes físicas inamovibles como la Gravedad) son las que impiden que nuestro Gobierno haga más, no como los malvados Gobiernos extranjeros que imponen esas cosis geopolíticas sobre nuestro blanco y puro Gobierno y por eso Sánchez está intentando que dejen de ser malvados.
Es así?