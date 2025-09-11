Lucía Muñoz, activista de la Flotilla: “El Gobierno parece muy pro-palestino, pero es tan cómplice con el genocidio como el resto de la comunidad internacional”

Critica que el barco Furor de la Armada Española nunca protegió a la misión humanitaria y que ha servido para avalar el bloqueo de las aguas internacionales por parte de Israel. Muñoz denunció durante su entrevista en el programa de análisis político de Canal Red que la comunidad internacional lleva permitiendo desde hace dos años “un genocidio, un régimen de apartheid, una limpieza étnica y una ocupación durante más de 70 años”.