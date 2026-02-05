Localizan en el Palacio de Liria el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte desaparecidas desde los años 70, entre ellas el cuadro de Joaquín Sorolla La Chata y que han sido localizadas en el Palacio de Liria de Madrid. Las tres pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, de la que formaba parte el padre del actual Duque de Alba. La Sociedad se disolvió a comienzos de los 80 y según sus estatutos las obras deberían incorporarse al Patrimonio del Estado español. Tras una importante labor de documentación se acreditó la titularidad estatal
| etiquetas: sorolla , la chata , moreno carbonero , palacio de liria , casa de alba
Si la policía busca un poco más,
seguro que también encuentran El Carro de Manolo Escobar.
Ya sabes, porque es lo típico que ni te enteras que está, porque qué es una obra de arte más entre todas las que tienes, ¿no?
Pero aquí los fachapobres, porque no tienen otro nombre, diciendo que "es suyo y pueden hacer con ello lo que quieran".
Y por supuesto, no van a pedir ni la expulsión de estos mangantes ni la eliminación de la aristocracia, que eso es cultura y patria española.
Ah, que lo habiamos robado? Que desliz agente, tome, tome... si será por cuadros. Si es que mi padreeee era un canallita de cuidado ya sabe jejej. ¿Ha probado el Jerez?
y no sé lo que será, lo que será...
- Venimos a por el cuadro de Sorolla.
- Me importa una p***
- ¡Qué le digo que venimos a por el cuadro!
- ¿Qué cuadro? ¿El que tengo ahí colgado?