Localizan en el Palacio de Liria el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte desaparecidas desde los años 70, entre ellas el cuadro de Joaquín Sorolla La Chata y que han sido localizadas en el Palacio de Liria de Madrid. Las tres pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, de la que formaba parte el padre del actual Duque de Alba. La Sociedad se disolvió a comienzos de los 80 y según sus estatutos las obras deberían incorporarse al Patrimonio del Estado español. Tras una importante labor de documentación se acreditó la titularidad estatal

manzitor #2 manzitor
Están en todos los charcos... explotación laboral, pozos ilegales, desalojo de personas en alquiler, subvenciones de la PAC millonarias...
42 K 406
mr_b #9 mr_b
#2 Son burgueses, ¿qué esperabas? No se han hecho ricos de trabajar. Se han hecho ricos de lo que dice #1.
9 K 92
reivaj01 #21 reivaj01
#1 #9 Estáis muy confundidos, son gente humilde que lo está pasando realmente mal:
www.europapress.es/chance/gente/noticia-cayetano-martinez-irujo-nunca-
0 K 11
#28 Gurripander
#21 Sabemos todos que FG, ese 'socialista', les salvó el culo, varias veces.
0 K 7
DarthMatter #24 DarthMatter *
#2 ¡Ya te digo!
Si la policía busca un poco más,
seguro que también encuentran El Carro de Manolo Escobar.
1 K 13
pitercio #1 pitercio
Saqueadores.
16 K 138
Andreham #3 Andreham
Lo típico que te encuentras un cuadro 50 años después.

Ya sabes, porque es lo típico que ni te enteras que está, porque qué es una obra de arte más entre todas las que tienes, ¿no?

Pero aquí los fachapobres, porque no tienen otro nombre, diciendo que "es suyo y pueden hacer con ello lo que quieran".

Y por supuesto, no van a pedir ni la expulsión de estos mangantes ni la eliminación de la aristocracia, que eso es cultura y patria española.
12 K 126
skaworld #4 skaworld
#3 "Además, se localizaron otros dos óleos en las mismas circunstancias -dos pinturas de José Moreno Carbonero, retrato de Alfonso XIII y retrato de Eduardo Dato- y el Duque de Alba manifestó su deseo de hacer las gestiones necesarias para que las tres obras, custodiaban en calidad de depósito y que provenían de la misma sociedad, pasaran a disposición del Estado español y fueran depositadas en el lugar determinado por el Ministerio de Cultura."

Ah, que lo habiamos robado? Que desliz agente, tome, tome... si será por cuadros. Si es que mi padreeee era un canallita de cuidado ya sabe jejej. ¿Ha probado el Jerez?
34 K 289
themarquesito #11 themarquesito
#4 "No, señor, agente, no los he robado. Los tenía custodiados para entregarlos con su documentación reglamentaria, pero entre unas cosas y otras se me pasó".
12 K 127
#12 baronluigi *
#11 #4 "¡PUTO ROJO! ¡ESTÁS AL SERVICIO DE PERROSANXEEEEE!"
3 K 47
#15 soberao *
#4 Esa escena la sacó Berlanga en 1981en la película Patrimonio Nacional, minuto 8: m.youtube.com/watch?v=WbK61b02y9A
6 K 72
skaworld #17 skaworld
#15 Berlanga siempre fue nuestro mejor retratista
0 K 13
#18 soberao *
#17 Luis Escobar, que interpreta al marqués de Leguineche, era realmente aristócrata, VII Marqués de las marismas del Guadalquivir, conocía muy bien su papel. es.wikipedia.org/wiki/Luis_Escobar_Kirkpatrick
2 K 49
#19 eugeniodl *
#3 ¡Qué casualidad que se encuentre allí! A saber como habrá llegado.
0 K 8
Sabaoth #5 Sabaoth
Vaya, vaya con los Alba…. No saben cómo llegó allí. A todos nos ha pasado…
11 K 103
woody_alien #7 woody_alien
Sociedad Española de Amigos del Arte Ajeno.
7 K 67
CheliO_oS #22 CheliO_oS
#7 Le pusieron así porque Sociedad Española de Blanqueamiento de Capitales sonaba muy cantoso.
0 K 6
A.more #6 A.more
La guerra que perdimos todos
7 K 59
Chewbacca #10 Chewbacca
Grandes (sinvergüenzas) de España.
3 K 34
#13 Equidislate
Un robo más de las elites extractivas y campechanas de España.
2 K 27
Format_C #8 Format_C
"Desaparecido"
3 K 27
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
La chatunga tiene algo que me gusta
y no sé lo que será, lo que será...
1 K 19
manbobi #16 manbobi
Esto no lo verás compartido en las redes ni denunciado por Abascal y demás fachada, con Feijoo a rebufo, porque son cosas de ricos y los ricos no roban más que cuadros y cosas así, que a los fachapobres no les importa tanto como que un emigrante trabajador pueda regularizar su situación y? Quitarle el trabajo y las mujeres?
1 K 19
blaslapera_633581e60f1a9 #25 blaslapera_633581e60f1a9
Las tres obras pertenecieron a la Sociedad Española de Amigos del Arte, ya desaparecida. La pregunta es: si su titularidad era estatal, ¿¿cómo llegaron al Palacio de Liria de la Casa de Alba??
1 K 13
#27 goyito
Es que cae por su peso ¿Donde vas a buscar obras de arte robadas que valen millones?: En casa de un currito, sea Antonio el albañil, el tendero del barrio, Pepe el electricista,...
1 K 13
ayatolah #20 ayatolah
Viendo el morro que le echan, me imagino:
- Venimos a por el cuadro de Sorolla.
- Me importa una p***
- ¡Qué le digo que venimos a por el cuadro!
- ¿Qué cuadro? ¿El que tengo ahí colgado?
0 K 10
#23 Sobraoyjeta
que chorprecha la familia de Alba robando a dos manos y los españoles aplaudiendo con las orejas. jaja grotesco. Y los andaluces creen que son los catalanes que les roban (algún día pueden mirarse las balanzas fiscales que España oculta tanto como puede) mientras sus latifundistas les roban a ellos y a todos desde tiempos de la reconquista.
0 K 9
#26 beltraneja
Ningún millonario sin extraescolares, que no digan que se aburren.
0 K 7

