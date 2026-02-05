Localizan en el Palacio de Liria el cuadro de Sorolla 'La Chata', desaparecido en los 70

La Policía Nacional ha recuperado tres obras de arte desaparecidas desde los años 70, entre ellas el cuadro de Joaquín Sorolla La Chata y que han sido localizadas en el Palacio de Liria de Madrid. Las tres pertenecieron a la extinta Sociedad Española de Amigos del Arte, de la que formaba parte el padre del actual Duque de Alba. La Sociedad se disolvió a comienzos de los 80 y según sus estatutos las obras deberían incorporarse al Patrimonio del Estado español. Tras una importante labor de documentación se acreditó la titularidad estatal