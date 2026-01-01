Lo del ‘anschluss

"VNZ dispone de unas reservas de 303.000 millones de barriles de crudo –un 20 % más que Arabia Saudí, el segundo en el top reservas–. Es un crudo pesado, espesito, que es el que le gusta a EEUU y el que está especializado en refinar. Eso equivale a 17,3 billones de dólares. “En 12 horas, EEUU ha obtenido (…) el PIB total de todos los Estados del mundo, salvo la suma del de EEUU y China” –glups–. Se trata de una suma de pasta que equivale a “cuatro veces el PIB de Japón”. Es decir, EEUU se ha marcado el anschluss de algo con el aspecto de Japón"