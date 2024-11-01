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Llevan a cabo una prueba de resistencia (ciclos de escritura) para determinar que DVD regrabable es el más fiable y los resultados hablan por sí solos, lo antiguo era mejor

Llevan a cabo una prueba de resistencia (ciclos de escritura) para determinar que DVD regrabable es el más fiable y los resultados hablan por sí solos, lo antiguo era mejor

Los discos ya no se usan tanto como antes y ni siquiera los Blu-Ray son populares más allá de películas en ese formato o juegos de consola. No obstante, siempre hay personas que siguen siendo fieles al formato físico y tener todo guardado en discos y a este tipo de personas es a quienes más les interesará saber que marca y modelo de DVD regrabable es la más fiable y duradera. El Dr. Gough Lui ha sido el encargado de llevar a cabo la titánica tarea de hacer 1000 regrabaciones durante 6 meses en sus "pruebas de resistencia" de DVD regrabables.

| etiquetas: resistencia , dvd , regrabable , fiabilidad , antiguo mejor , gough lui
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1 comentarios
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aupaatu #1 aupaatu
Si se rallan da igual los ciclos de recarga
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menéame