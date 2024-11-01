edición general
2 meneos
140 clics

Llamada spam: por qué no deberías colgar sin hablar antes

En lugar de colgar, los expertos recomiendan contestar la llamada telefónica y dar una respuesta corta.

| etiquetas: spam , marketing
1 1 0 K 22 actualidad
17 comentarios
1 1 0 K 22 actualidad
Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
y no responder y bloquear el número no se les ha pasado por la cabeza a estos "expertos"?
7 K 63
#3 Marisadoro
Falta etiqueta: "Los expertos recomiendan"
0 K 16
yoma #16 yoma *
#15 No creas, ya la gente mayor ha aprendido bastante. A mi me llaman muchas veces diciéndome que mi curriculum ha sido seleccionado por cierto departamento de recursos humanos para un trabajo. Les digo que como evidentemente tienen mis datos que me envíen el contrato por correo. (estoy ya jubilado) xD xD
0 K 12
bigmat #5 bigmat
Y qué tal tener una grabación del sonido de un fax y reproducirla.

La IA seguro que tiene eso es sus posibles respuestas para eliminar el número de las listas.
1 K 10
#7 josiahallen
#5 Es mucho más facil y eficaz contestar en catalán.
3 K 31
#8 alkalin
#7 Ya somos dos.

Y en las llamadas a atención al público, pedir en catalán. Así fuerzas a que te atiendan desde aquí.
2 K 21
Robus #10 Robus
#7 e insistir en que no piensas hablar con ellos si no es en ese idioma…

Es estupendo, porque así te importa un pito si son estafadores o no, suelen colgar aunque no lo sean y, no nos engañemos, nadie que te hace una llamada no deseada tiene en su mente beneficiarte lo más mínimo.
0 K 11
#4 ManTK
¿Y esperar sin contestar y que cuelguen ellos?
0 K 9
sorrillo #17 sorrillo
#4 Yo hago eso dado que muchas veces te llama un robot y hasta que no escucha una voz no pasa la llamada a un operador, si no dices nada te acaban colgando.

Si detrás sí hay una persona al cabo de unos segundos suele decir algo.
0 K 11
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
No obstante, los especialistas sostienen que nunca se debe dar información personal ni datos bancarios

¿Qué me dices?
0 K 8
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro
Mi favorita: "Hola te llamo de la empresa InfoJobs..."
Panda de gañanes xD
0 K 7
FueraSionistasdeMeneame #12 FueraSionistasdeMeneame
#11 Esa me pasó ayer, grabación automática y que metiera ese número en whatsapp porque tenia una oferta irrechazable
0 K 10
Quel #13 Quel
A mi como me pillen con ganas, les dejo dar la chapa. Les tengo 5 minutos enganchados hablando a una pared. Son 5 minutos que no llaman a nadie más.
0 K 6
#6 josiahallen
Primero bloquear el número, inmediatamente después colgar.
0 K 6
mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
Hay mucha gente mayor que su única posibilidad de hablar con un ser humano es la llamada de un calo center. Deja que hagan su obra social.
1 K -9
yoma #14 yoma
#9 Si a una persona mayor la llaman de un call center tiene muchas posibilidades de que la engañen.
2 K 25
mikhailkalinin #15 mikhailkalinin
#14 Todas.
0 K 10

menéame