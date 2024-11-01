·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4168
clics
El nuevo vídeo de Pantomima Full con el que le estarán pitando los oídos a Juan del Val: "Premio Plajeta"
4564
clics
Revuelta
5433
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4821
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3090
clics
La locura del rey Donald
más votadas
368
Podemos propone crear 'Supercyl', una red pública de supermercados para bajar precios y apoyar al campo
433
Madrid Network: la lista de todos los amigos del PP a los que regaló dinero público Aguirre a través de la "colaboración público-privada"
346
Comandos estadounidenses asaltaron un buque de carga que viajaba de China a Irán y robaron la mercancía (inglés)
370
Decenas de miles de personas exigen la dimisión de Orbán tras el escándalo de abusos a menores en hogares infantiles
371
Kaja Kallas, caso clínico
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
140
clics
Llamada spam: por qué no deberías colgar sin hablar antes
En lugar de colgar, los expertos recomiendan contestar la llamada telefónica y dar una respuesta corta.
|
etiquetas
:
spam
,
marketing
1
1
0
K
22
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
22
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
y no responder y bloquear el número no se les ha pasado por la cabeza a estos "expertos"?
7
K
63
#3
Marisadoro
Falta etiqueta: "Los expertos recomiendan"
0
K
16
#16
yoma
*
#15
No creas, ya la gente mayor ha aprendido bastante. A mi me llaman muchas veces diciéndome que mi curriculum ha sido seleccionado por cierto departamento de recursos humanos para un trabajo. Les digo que como evidentemente tienen mis datos que me envíen el contrato por correo. (estoy ya jubilado)
0
K
12
#5
bigmat
Y qué tal tener una grabación del sonido de un fax y reproducirla.
La IA seguro que tiene eso es sus posibles respuestas para eliminar el número de las listas.
1
K
10
#7
josiahallen
#5
Es mucho más facil y eficaz contestar en catalán.
3
K
31
#8
alkalin
#7
Ya somos dos.
Y en las llamadas a atención al público, pedir en catalán. Así fuerzas a que te atiendan desde aquí.
2
K
21
#10
Robus
#7
e insistir en que no piensas hablar con ellos si no es en ese idioma…
Es estupendo, porque así te importa un pito si son estafadores o no, suelen colgar aunque no lo sean y, no nos engañemos, nadie que te hace una llamada no deseada tiene en su mente beneficiarte lo más mínimo.
0
K
11
#4
ManTK
¿Y esperar sin contestar y que cuelguen ellos?
0
K
9
#17
sorrillo
#4
Yo hago eso dado que muchas veces te llama un robot y hasta que no escucha una voz no pasa la llamada a un operador, si no dices nada te acaban colgando.
Si detrás sí hay una persona al cabo de unos segundos suele decir algo.
0
K
11
#2
EsUnaPreguntaRetórica
No obstante, los especialistas sostienen que nunca se debe dar información personal ni datos bancarios
¿Qué me dices?
0
K
8
#11
aPedirAlMetro
Mi favorita: "Hola te llamo de la empresa InfoJobs..."
Panda de gañanes
0
K
7
#12
FueraSionistasdeMeneame
#11
Esa me pasó ayer, grabación automática y que metiera ese número en whatsapp porque tenia una oferta irrechazable
0
K
10
#13
Quel
A mi como me pillen con ganas, les dejo dar la chapa. Les tengo 5 minutos enganchados hablando a una pared. Son 5 minutos que no llaman a nadie más.
0
K
6
#6
josiahallen
Primero bloquear el número, inmediatamente después colgar.
0
K
6
#9
mikhailkalinin
Hay mucha gente mayor que su única posibilidad de hablar con un ser humano es la llamada de un calo center. Deja que hagan su obra social.
1
K
-9
#14
yoma
#9
Si a una persona mayor la llaman de un call center tiene muchas posibilidades de que la engañen.
2
K
25
#15
mikhailkalinin
#14
Todas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La IA seguro que tiene eso es sus posibles respuestas para eliminar el número de las listas.
Y en las llamadas a atención al público, pedir en catalán. Así fuerzas a que te atiendan desde aquí.
Es estupendo, porque así te importa un pito si son estafadores o no, suelen colgar aunque no lo sean y, no nos engañemos, nadie que te hace una llamada no deseada tiene en su mente beneficiarte lo más mínimo.
Si detrás sí hay una persona al cabo de unos segundos suele decir algo.
¿Qué me dices?
Panda de gañanes