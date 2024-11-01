edición general
15 meneos
51 clics
Las líneas de transmisión de ultra alto voltaje de China rompen todos los récords [ENG]

Las líneas de transmisión de ultra alto voltaje de China rompen todos los récords [ENG]  

La transmisión de electricidad en corriente continua de ultra alto voltaje (UHVDC) debería ser pura ciencia ficción. ¿Más de un millón de voltios transportando la energía equivalente a 12 grandes centrales eléctricas por una sola línea? Semejante hazaña sería impensable. Pero ya está aquí. Hoy mismo. Y desde su instalación hace 3 años, ha suministrado más de 300 mil millones de kilovatios hora de electricidad desde parques eólicos y solares en el noroeste de China a centros industriales a 3000 km de distancia en el este.

| etiquetas: uhvdc , china , transmisión , transición energética , alto voltaje
12 3 0 K 180 tecnología
2 comentarios
12 3 0 K 180 tecnología
sotillo #1 sotillo
Y los yankis quitando vacunas del calendario infantil y paseando portaaviones para secuestrar maduros, lo peor de todo es que nuestra oposición son de los segundos y sin portaaviones y con muchos maduros fachillas
8 K 91
#2 Barriales
#1 cerrando bibliotecas,...
Es un regalo caido del cielo para ruskis y chinolis.
Ni en sus sueños mas húmedos, hubiesen pensado en tener un agente de presidente.
0 K 7

menéame