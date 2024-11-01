Las líneas de transmisión de ultra alto voltaje de China rompen todos los récords [ENG]  

La transmisión de electricidad en corriente continua de ultra alto voltaje (UHVDC) debería ser pura ciencia ficción. ¿Más de un millón de voltios transportando la energía equivalente a 12 grandes centrales eléctricas por una sola línea? Semejante hazaña sería impensable. Pero ya está aquí. Hoy mismo. Y desde su instalación hace 3 años, ha suministrado más de 300 mil millones de kilovatios hora de electricidad desde parques eólicos y solares en el noroeste de China a centros industriales a 3000 km de distancia en el este.