98
meneos
257
clics
Lindsey Graham amenaza a Arabia Saudita si no se unen a la guerra contra Irán (EN)
El senador estadounidense y aliado cercano de Trump dijo que debería haber "consecuencias" para los estados del Golfo que no se unan a una guerra a la que se oponen
|
etiquetas
:
irán
,
eeuu
,
graham
,
sionismo
,
guerra
,
golfo
,
arabia
62
36
0
K
489
actualidad
26 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Tkachenko
Sin duda, uno de los seres más repugnantes en esta guerra
31
K
320
#4
josde
#1
Hay tantos en ese senado que es difícil identificar a uno que no lo sea,
6
K
72
#5
Tkachenko
#4
éste está en el pódium, fijo.
2
K
49
#15
Spirito
*
#4
Se estima que en política, a nivel mundial, hay entre un 13 y un 17 por ciento de psicópatas integrados, es decir infraseres mentirosos compulsivos que no pueden sentir emociones, ni tienen sentimientos, ni remordimiento y disfrutan haciendo daño al resto pero que aún no han cometido crímenes, pero los cometerían si pudieran.
En el resto de población el porcentaje oscila en el 1%
2
K
21
#19
cromax
*
#1
Bueno, Pete Hegseth ahí le anda... Simplemente están banda de tronaos están tan desbocados que ya amenazan hasta a sus aliados.
Aunque lo que dice
#15
también me cuadra.
0
K
14
#6
Dav3n
#1
Sin duda, en mi lista está en el número 2, detrás de Netan.
Para quienes no lo conozcan éste es el mismo que antes de que empezasen el ataque ya estaba avisando de que si Trump no actuaba lo haría Israel y EEUU tendría que actuar igualmente.
Es el mismo que le dijo a Zelensky, en su puta cara, que Ucrania era el aliado de sus sueños porque estaban jodiendo a Rusia sin poner un solo muerto.
Ahora, con esto de Arabia, más de lo mismo, es el interés actual de Israel: legitimar sus actos con…
5
K
61
5
K
61
#9
Toponotomalasuerte
#1
no se yo. Es un galardón muy disputado!
0
K
9
#2
Aguarrás
¡Cuánta gente muerta, y ninguno de los que deberían!.
11
K
112
#13
z1018
Se ve que no va la cosa como esperaban. Señal clara.
Arabia Saudí no va a arriesgar sus refinerías, puertos e infraestructuras por una guerra para contentar a su mayor enemigo, que no es Irán sino Israel y más cuando están haciendo una inversión muy fuerte por el turismo.
7
K
74
#14
XtrMnIO
Los GringoSionistas quieren una tercera guerra mundial.
6
K
63
#25
Katapulta2
#14
tu y yo les importamos una mierda, solo ellos mismos son importantes. Como los "influencers" dopados que influyen en la opinión pública, solo ellos merecen vivir una vida digna, el resto solo somos actores secundarios.
0
K
7
#11
PerritaPiloto
Es al revés. Son Arabia Saudí, Qatar y Dubai los que le van a decir a Trump cuando parar... con un cuantioso soborno.
2
K
27
#23
kinz000
Pero esto no estaba ya ganado?
1
K
17
#8
DayOfTheTentacle
No entiendo que el mundo no les de la espalda. Que no significa apoyar a los otros eh? Pero joe...
1
K
16
#12
Dav3n
*
#8
No se la dan porque controlan los mercados, está quedando clarísimo, de hecho han dejado caer que pueden llegar a intervenir los mercados de futuros para controlar los precios.
Y están zumbados porque por más que alteres los mercados, cuando no haya, no habrá y las máquinas se pararán, es lo que no entienden, que contra la física no pueden ganar.
Cuando lleguemos al punto de rotura entre sus fantasías y la realidad vendrá el reajuste y fliparemos todos juntos.
3
K
51
#10
Onaj
El que venga después de Trump, sea quien sea, tiene ganado el premio nobel de la paz aunque sea por el cambio a mejor para toda la humanidad.
0
K
14
#3
cenutrios_unidos
Tanto gilipollas y tan pocas balas.
0
K
13
#7
Dav3n
#3
Hijo de puta, se dice hijo de puuuuta
1
K
33
#16
ayatolah
¿Están pidiendo a un estado árabe que se una a Israel para atacar a otro Estado árabe? por mucho que tampoco quieran a Irán, tampoco lo acabo de ver.
0
K
10
#24
security_incident
#16
Irán no es un Estado árabe. De hecho es un Estados multiétnico donde los persas son mayoría pero hay kurdos, árabes, balochis, azeríes
2
K
26
#26
avalancha971
#16
Irán es tan árabe como Israel.
0
K
10
#18
pirat
lindsay lohan heather graham
0
K
9
#21
karaskos
*
#18
Una mezcla erectante aunque tenga la cara de este tiparraco
0
K
8
#22
neiviMuubs
El típico "or else" de esa gentuza
0
K
7
#20
fliper
Mira que toda mi vida he sido una de las personas más pacificas del mundo, pero últimamente es verle el careto a los gilipollas como estos y entrarme unas ganas de reventarles la cabeza contra el suelo
0
K
7
#17
Bravok1
O me comes el culo o te mato... Mmmm.... Con socios así...
0
K
7
0
K
7
26
comentarios)
