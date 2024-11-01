·
Una limpiadora de 65 años deja de acudir a su puesto a propósito para que la despidan y cobrar el paro: "Estamos ante una actitud clara de no querer trabajar"
La Justicia ha concluido que existe fraude de ley y el SEPE le ha retirado la prestación
Tribunales
18 comentarios
Comentarios destacados:
#5
cromax
Una cosa curiosa. Los trabajos menos cualificados, a menudo los más duros físicamente también, son los que lo tienen más crudo para prejubilarse e incluso para jubilarse.
¿Quién no conoce esas prejubilaciones de banca con 100% de sueldo y menos de 60 años? ¿O aquellas de Telefónica a partir de los 55?
Y no, no me vale el "haber estudiao". Es tan simple como que una persona que lleva toda la vida en un trabajo físico tenga derecho a descansar.
10
K
122
#14
mosfet
#5
Así es, mi padre por ejemplo toda la vida en el campo en cuanto le dieron oportunidad de jubilarse, con 60años, lo hizo, porque no podía más, aunque le quitaban creo recordar un 5% de pensión por cada año que te jubilabas antes, puede ser? era algo así, te penalizaban con un % cada año antes .
1
K
14
#16
vantablack
#5
el problema es que no llevan toda su vida, si fuera así podría jubilarse sin problemas. la cosa es que muchos de esos trabajos son en negro, a media jornada, con vacíos de meses o años,...
no entro a valorar este caso concreto, ni ningún otro, muchas veces no es por falta de voluntad si no por cuestiones externas que se acaba en esa situación
0
K
7
#18
cromax
#16
Es así. Evidentemente el sistema es frío y no se para en casos particulares, pero daría para toda una reflexión.
En este caso evidentemente no se han cruzado datos porque la señora tiene patologías que no parece que sean lo ideal para seguir tirando de mocho con mas de 65. Eso además de que si ha tenido hijos, mayores a cargo ¿No has querido o no has podido trabajar asegurada? Esto jamás va a salir en las estadísticas. Es fácil hablar, pero otra cosa es ver la realidad.
0
K
13
#7
bronco1890
*
la mujer padece de una pluripatología, más severa en la esfera cardiaca y osteomuscular. Además, según detalla la sentencia, también presenta disnea a medianos esfuerzos que la incapacitan para realizar su actividad laboral.
Si diesen las incapacidades permanentes a quien tienen que dárselas y no a Koldo o a la mujer de Cerdan igual estás cosas no pasaban
9
K
100
#17
GeneWilder
#7
Esta es una de las claves. Pero para que Koldo o la mujer de Cerdán estén cobrando por tocarse las gónadas, esta señora y otros muchos tendremos que caminar o reventar.
0
K
11
#6
cromax
#3
Si quieres ver una estafa con luz y taquígrafos puedes mirar a las prejubilaciones de la banca. Y eso no fueron retiros mileuristas precisamente.
6
K
84
#8
Esfingo
#6
Y las de Telefonica y demás, pero en esas sindicatos y ministerio lo pulieron mejor que esta mujer.
2
K
37
#1
stigmata
Con 65 años normal que no quiera ir a trabajar y menos para limpiar.
5
K
65
#3
Esfingo
#1
Entendible, pero siempre puedo dejar el trabajo voluntariamente y no estafarnos a todos.
2
K
31
#4
soberao
#1
Tener 65 años no te da automáticamente derecho a una pensión. Que con mas de 50 años no te quieren para trabajar y no siempre se tiene el mínimo cotizado y sólo puedes acceder a una pensión no contributiva.
0
K
13
#9
Mala
Repito el comentario de la noticia cerrada.
No se los años que llevará limpiando, pero con 65 ya iba siendo hora de dejarlo.. Por la edad, es de esa generación que cuidaba hijos y se incorporó tarde al mercado laboral y ahora e toca currar hasta los 67.
4
K
63
#13
Mltfrtk
Una mujer de 65 años con una enfermedad cardiaca que le impide trabajar, sin ingresos y con una deuda de 4000 euros. Encima acusada de no querer trabajar y ridiculizada como si fuera una delincuente por este medio digital para subnormales y babosos.
3
K
32
#11
Nasser
A mí lo que me parece curioso es que se airee tanto un despido procedente siendo la excepción. El economista siempre cojeando de la misma patita...
2
K
23
#2
mam23
puedo estar deacuerdo con esta persona pero si no ha llegado a un acuerdo con la empresa , es un despido disciplinario y no da derecho a desempleo.
1
K
20
#12
azuvk
#2
los despidos disciplinarios sí dan derecho a desempleo que yo sepa. En este caso supongo que habrán valorado los búsqueda voluntaria del despido...
"Dado que la protección por desempleo requiere estar en situación legal por causas involuntarias y la existencia de una voluntad real por trabajar".
2
K
23
#15
Un_señor_de_Cuenca
Alguien no ha asesorado bien a esta pobre mujer.
0
K
15
#10
ColaKO
No se lo montó bien. Se habla con la empresa y se le explica que te quedan dos años y que quieres cobrar el paro.
0
K
10
