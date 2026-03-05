Los líderes de la UE encargan a Bruselas aclarar "cómo responder" si un socio activa la cláusula de defensa mutua

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea que aclare la operatividad de la cláusula de defensa mutua prevista en los Tratados de la Unión para saber "cómo responder" en caso de que uno o varios socios activen este mecanismo para pedir el respaldo del resto del bloque ante una agresión externa, después de que el ataque el pasado mes de marzo de un dron iraní a una base británica ubicada en Chipre evidenciaría la necesidad de prever su modo de aplicación.