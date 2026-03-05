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Los líderes de la UE encargan a Bruselas aclarar "cómo responder" si un socio activa la cláusula de defensa mutua

Los líderes de la UE encargan a Bruselas aclarar "cómo responder" si un socio activa la cláusula de defensa mutua

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea que aclare la operatividad de la cláusula de defensa mutua prevista en los Tratados de la Unión para saber "cómo responder" en caso de que uno o varios socios activen este mecanismo para pedir el respaldo del resto del bloque ante una agresión externa, después de que el ataque el pasado mes de marzo de un dron iraní a una base británica ubicada en Chipre evidenciaría la necesidad de prever su modo de aplicación.

| etiquetas: lideres , ue , piden , aclarar , socio , activa , cláusula , defensa , mutua
6 0 0 K 86 politica
12 comentarios
6 0 0 K 86 politica
Comentarios destacados:      
#1 tierramar *
Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán www.diariolibre.com/mundo/europa/2026/03/05/reino-unido-dron-que-ataco
¿Qué está buscando el club Epstein? Una falsa bandera para meternos a los europeos en una guerra abierta? Reponiendo la mili obligatoria, sacrificandonos como carne de cañon para beneficio de la industria armamentistica?
8 K 114
Duke00 #5 Duke00
#1 La entradilla no afirma que se haya lanzado desde Irán. Lo que afirma es que el modelo de dron era iraní.
1 K 26
rogerius #12 rogerius
#5 Claro, claro. Dron iraní en realidad significa dron diseñado por ingenieros iraníes.
0 K 20
#6 jfgaliza
#1 Si un país de la UE se mete en una guerra de agresión, el resto no tiene obligación de auxilio cuando resulte atacado por el país que legítimamente se está defendiendo. Esto vale también para un país de la UE que permita que bases extranjeras en su territorio operen en esa guerra de agresión, son objetivos legítimos y mientras ataquen sólo esas bases no pueden decir nada.
3 K 51
Asimismov #11 Asimismov
#6 Si un país de la UE se mete en una guerra de agresión ....
... si la agresión es "preventiva" como hacen los lluesei desde Bush Junior ¿se trataría de una guerra de agresión? ¿o en el caso de Yugoslavia con Clinton, ambas guerras "preventivas"?
1 K 33
Nube_Gris #3 Nube_Gris *
Pensaba que se estaban refiriendo al ataque terrorista/sabotaje que se cargó el Nord Stream, pero eso ya nos lo han colado.
5 K 65
aupaatu #4 aupaatu *
Pues anulando la clausula para que ni los sionistas israelies y cristianos Norteamericanos decidan sobre el futuro de Europa y preparando una medida mas clara y inequívoca de que la de todos para uno actual ,viendo el panorama fascista y neonazi de los Estados de la Eurpa actual.
La falsa bandera sigue funcionando y el Mosad y la CIA son unos especialistas en montar guerras por la líbertad
4 K 61
tul #2 tul *
la clausula es diafanamente clara segun esta redactada, cada pais puede decidir como y en que medida responder, incluso podrian decidir no hacer nada. Si por ejemplo mañana netanazi ataca turquia el resto de paises de la otan no moverian un dedo por mucho que el agredido activasen ese mecanismo.
4 K 55
Asimismov #9 Asimismov
#2 la situación es aun más divertida, si aplicamos al caso de Groenlandia.
3 K 52
#10 Horkid *
El gobierno laborista británico participa activamente en la agresión contra Irán
mpr21.info/el-gobierno-laborista-britanico-participa-activamente-en-la
1 K 33
#8 veratus_62d669b4227f8
Pues responderán dependiendo de quién sea el agredido, de quién sea el agresor , de que intereses comerciales existan con el agredido o con el agresor , de a que tipo de chantaje esté sometido el dirigente de turno por parte del agredido o del agresor, pero desde luego todo ello, todo , todo con una grandilocuente declaración por parte de la UE sobre lo "preocupadisima que estará por la situación y solicitando a los contendientes dialogo y mesura".
2 K 30
#7 j-light
Eso ya no cuenta, pelillos a la mar...
0 K 11

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