La ley lo confirma: está totalmente prohibido revender un décimo de la Lotería de Navidad y esta es la multa que te puede caer

La reventa de billetes está prohibida salvo autorización expresa y puede acarrear sanciones económicas muy elevadas. Muchos españoles se cuestionan la legalidad de revender décimos de lotería. Práctica que podría parecer inofensiva cuando se trata de recuperar el dinero invertido en un boleto no deseado está claramente regulada en la legislación española. Las consecuencias de incumplir la normativa pueden ser más graves de lo que la mayoría imagina, con sanciones que van desde elevadas multas hasta implicaciones penales.