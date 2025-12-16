La ley lo confirma: está totalmente prohibido revender un décimo de la Lotería de Navidad y esta es la multa que te puede caer

La reventa de billetes está prohibida salvo autorización expresa y puede acarrear sanciones económicas muy elevadas. Muchos españoles se cuestionan la legalidad de revender décimos de lotería. Práctica que podría parecer inofensiva cuando se trata de recuperar el dinero invertido en un boleto no deseado está claramente regulada en la legislación española. Las consecuencias de incumplir la normativa pueden ser más graves de lo que la mayoría imagina, con sanciones que van desde elevadas multas hasta implicaciones penales.
#6 ¿Está incluido el caso anterior? Porque es muy normal.
Quintero le dijo que eso no era legal.
La respuesta fue que había quienes lo hacían con los pisos, por qué él no iba a poder hacerlo con las entradas.
Y a Juan Antonio Roca del caso Malaya en la Marbella de Gil le tocó 80 veces: as.com/actualidad/sociedad/que-fue-de-juan-antonio-roca-el-politico-al