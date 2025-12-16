edición general
La ley lo confirma: está totalmente prohibido revender un décimo de la Lotería de Navidad y esta es la multa que te puede caer

La reventa de billetes está prohibida salvo autorización expresa y puede acarrear sanciones económicas muy elevadas. Muchos españoles se cuestionan la legalidad de revender décimos de lotería. Práctica que podría parecer inofensiva cuando se trata de recuperar el dinero invertido en un boleto no deseado está claramente regulada en la legislación española. Las consecuencias de incumplir la normativa pueden ser más graves de lo que la mayoría imagina, con sanciones que van desde elevadas multas hasta implicaciones penales.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
mira que yo pensaba que justo eso, legalmente, es lo que hacían las administraciones de loterías: el Estado se los vende a ellas a un precio y ellas lo venden al enganchao final a un precio mayor... pero claro, si eso no es una reventa pues... hasta los cojones de que con dinero público se fomente la ludopatía y el timo de la estampita de toda la vida cuando está más que matemática y científicamente demostrado el robo que supone (por no hablar de la utilización de la infancia en el sorteo de El Gordo en un acto con fines más que lucrativos, cosa que no denuncian las asociaciones de protección de menores, verdad?)
5 K 42
#5 A_S
y lo de los bares de cobrar recargo por el décimo?? Ahora ya son mayoría los bares que te cobran 1 o 2€ más
2 K 38
ehizabai #7 ehizabai
#5 ¿Pero a qué bares vas tú? No me ha tocado nunca.
1 K 19
#8 A_S
#7 A lo mejor va por ciudades pero aquí en Madrid, son cada vez más. Ves el billete en grande con el precio por 21 o 22€
1 K 20
#15 metalico_zgz *
#13 Eso se puede hacer de manera legal, con un sobreprecio del 20% (hablo de memoria y de hace años, quizás ha cambiado). Yo estaba en una asociación y vendíamos lotería con recargo para financiarnos. Vas a la administración de lotería a solicitarlo, puedes encargar ahí mismo las participaciones del importe deseado (supongo que también las puedes hacer por tu cuenta), los décimos los puedes (o quizás debes) depositar en el banco... Al final recuerdo que había que entregar los librillo de las…   » ver todo el comentario
2 K 28
GeneWilder #9 GeneWilder
#7 Desde hace unos años cada vez veo en más bares la mordidita de 2€.
0 K 11
#13 fingulod
#7 Bares no sé, pero ¿Y las papeletas típicas de colegios y asociaciones? Es lo más normal, y suelen financiarse así.

#6 ¿Está incluido el caso anterior? Porque es muy normal.
0 K 7
Shuquel #16 Shuquel
#7 En el norte no cobran de más por los décimos
0 K 10
txutxo #14 txutxo
#5 Los bares suelen vender a veces participaciones de lotería de 5 euros de Asociaciones, Clubs Deportivos, etc... con un "recargo" de 2 euros por ejemplo, que van a esa Asociación, Club Deportivo, etc como "donación" ... No es reventa de lotería con sobreprecio.
0 K 7
cricri17 #18 cricri17
#14 pues yo sí que he visto la típica fotocopia, pegada en la zona de la barra, de un número de lotería con el precio cambiado (suele poner 22€), como el "décimo que se juega en ese bar". Y en muchos sitios, me refiero, no solo en Madrid. Pensaba de hecho que era una práctica habitual...
0 K 9
#3 pelagito
Hace muchos años, Jesús Quintero hizo una entrevista a uno de esos personajes conocidos de Sevilla. Contó que iba tirando como podía y que a veces revendía entradas de fútbol o espectáculos.
Quintero le dijo que eso no era legal.
La respuesta fue que había quienes lo hacían con los pisos, por qué él no iba a poder hacerlo con las entradas.
3 K 37
YSiguesLeyendo #10 YSiguesLeyendo
#3 olé, tantos "artistas" como esos que existen en los barrios donde todavía vive gente de verdad, y que Quintero supo escuchar y dar a conocer como nadie
0 K 16
#11 soberao *
Que le prefunten a Carlos Fabra que le tocó 7 veces la lotería. Éste los compraba premiados: as.com/actualidad/sorteos/que-fue-de-carlos-fabra-el-politico-al-que-l
Y a Juan Antonio Roca del caso Malaya en la Marbella de Gil le tocó 80 veces: as.com/actualidad/sociedad/que-fue-de-juan-antonio-roca-el-politico-al
1 K 26
manbobi #12 manbobi
#11 En todas las ciudades hay comercios y personas muy afortunadas a las que les toca la lotería variaa veces.
0 K 12
#2 Hoypuedeserungrandia
Veamos, compro lotería para la familia y por supuesto les pido que me la paguen, por lo tanto estoy haciendo algo ilegal y que podría suponer multas cuantiosas. Como se corra la voz, el estado se va a tener que meter la lotería por donde le quepa.
5 K 22
Lugon #4 Lugon
#2 no, lo que tú haces es un recado o un favor y no ganas nada, si lo que hicieras fuera venderlo por 25 euros y ganar 5 entiendo que ahí si estaría penado.
4 K 37
PasaPollo #6 PasaPollo
#2 "se declara prohibida la reventa de los mismos con sobreprecio, castigándose esta reventa con arreglo a la legislación vigente en materia de contrabando y defraudación"
4 K 62
#17 concentrado
#6 Si te das una vuelta por los alrededores de Doña Manolita encontrarás bastante gente vendiendo lotería de esa administración a 22 euros el décimo, un sobreprecio para evitar la cola. ¿Es legal? No sé. Pero si no lo es, no sé que hace la policía municipal paseando al lado de esos vendedores sin actuar.
0 K 20

