Leroy Merlin se disculpa tras calificar un producto como “ideal para mujeres y principiantes”, pero mantiene artículos similares

La empresa eliminó un artículo después de que se viralizase su descripción machista y dijo condenar "firmemente cualquier mensaje discriminatorio", pese a presentar en su portfolio más elementos con estas características
En este tipo de temas, a veces las mujeres colaboran mucho. Hace poco ví un vídeo de coche Xpeng con… » ver todo el comentario
Lo exigible es que controlen lo posible, y tomen medidas cuando hay denuncias, como parece que ha sido el caso.