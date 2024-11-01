edición general
Leroy Merlin se disculpa tras calificar un producto como “ideal para mujeres y principiantes”, pero mantiene artículos similares

La empresa eliminó un artículo después de que se viralizase su descripción machista y dijo condenar "firmemente cualquier mensaje discriminatorio", pese a presentar en su portfolio más elementos con estas características

vviccio #1 vviccio
Ya lo han corregido: "ideal para mariquitas y principiantes".
BastardWolf #5 BastardWolf
#1 :take: dame 4!
0 K 10
#6 Pixmac
Una descripción muy genérica. La inmensa mayoría de estanterías y muebles tienen agujeros pretaladrados. No hay más que unir las piezas, colocar el tornillo y apretarlo. Ante algo así, todo sería para mujeres y principiantes. Lo difícil, en ocasiones, es saber la pieza que corresponde, pero mientras no haya un montón de piezas se suele ver con facilidad la pieza que va en cada lugar.


En este tipo de temas, a veces las mujeres colaboran mucho. Hace poco ví un vídeo de coche Xpeng con…   » ver todo el comentario
0 K 20
#2 Pivorexico
Igual querían indicar para "Ideal para mujeres y niñas " :-)
0 K 12
#3 yarkyark *
Intolerable. Mira que comparar a los principiantes con mujeres en bricolaje... :troll:
0 K 12
mecha #8 mecha *
Coñas aparte, la web de Leroy Merlín es un marketplace en el que cualquier vendedor puede solicitar el alta, crear productos y venderlos, y este caso ha sido así. No creo que Leroy Merlín controle las descripciones de todo producto que crea un tercero, y estoy seguro que habrá cosas parecidas en cualquier otro marketplace, como puede ser Amazon.

Lo exigible es que controlen lo posible, y tomen medidas cuando hay denuncias, como parece que ha sido el caso.
0 K 8
#7 Javat
Bueno hombre, pues como el gobierno que las trata como discapacitadas.
0 K 6

