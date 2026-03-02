Leonor Watling critica que se exija a los intérpretes pronunciarse sobre conflictos internacionales en galas de cine

La actriz y cantante Leonor Watling ha abierto un debate incómodo en el mundo cultural al cuestionar la presión que, a su juicio, se ejerce sobre los intérpretes para posicionarse políticamente en alfombras rojas y ceremonias de premios. Sus declaraciones llegan días después de la última edición de los Premios Goya, donde numerosos profesionales lucieron chapas con el lema 'Palestina libre'.
Tiene lógica.
Nosotros podemos permitirnos criticar el genocidio en gaza, la invasión de ucrania, el ataque a irán, o los pantalones rotos, porque no nos van la lentejas en ello. Y la verdad, yo al menos no voy a hacerme el digno y decir que yo siempre lo condenaría independientemente de lo… » ver todo el comentario
Hay una presión mediática, aunque no una obligacion.
Si nadie exige nada ya esta.
O me estas diciendo q no se puede criticar a la gente famosa por lo q hace o no hace?
Y el q no quisiera trabajar co Rosalia no trabajo y punto. Ves a Rosali preocupada? Por que te preocupas tu?
Lo procupante son los gobiernos q prohiben criticar los genocidios.
Aunque al final si todos critican a la gente que no se pronuncia, no se sabrá si la gente que lo hace lo hacen porque lo sienten de verdad o para evitar críticas, por lo que habrán muchos que solo digan algo para cumplir y se queden tan anchos.
"Rosalía responde a las críticas sobre su silencio sobre Palestina: "Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba"
La artista catalana Rosalía ha emitido un comunicado en redes tras haber sido criticada la última semana por no posicionarse públicamente en el conflicto entre Israel y Palestina."
www.europafm.com/noticias/famosos/rosalia-responde-criticas-silencio-p
Otra cosa es que ella se sienta incómoda entre gente que si se implica.
Pero cada cual puede interpretarlo a su modo.
El dia que vea a alguien sobre todo de ultraderecha y sobre todo que le llamen nazi defendiendo exclusivamente derechos humanos sin otra intencion me sorprendere.
En este pais hay gente de derechas y hay margen hasta la ultraderecha.
El problema es que actualmente solo algunos partidos regiuonales de derechas se libran de ser ultras. Pero hay creo que margen de sobra para ser de derechas sin ser xenofobos , franquista y otras lindezas relacionadas con la ultraderecha.
Pero ser aun asi de derechas y no ser ultra pero estar rodeado todo el dia de ultras , puede confundir mucho.
Hay gente que por gregarismo se siente ofendida cuando mucha gente hace algo con lo que no está de acuerdo y reivindica su posición, ya que se siente expulsada del grupo.
Pero toda la gente que hace reivindicaciones por minorías que están siendo aplastadas por poderosos se siente de esa forma, así que debería empatizar con ese sentimiento similar en lugar de quedarse con la cabeza metida en el culo.
A la fachedumbre no le hace falta pronunciarse, ya que como tienen el poder, normalizan su postura a través de medios y actos sin exponerse individualmente.
Hasta ahora much@s pensábamos que cuando una figura conocida aprovechaba palestras públicas para manifestarse a favor, o en contra, de alguna causa, lo hacía porque 'le salía' de dentro hacerlo.
Sin embargo esta chica viene a exponer que se está sistematizando el tema, con un aparataje organizado para captar (de forma mecánica y a granel) 'personalidades florero' (o 'perchero') que accedan a lucir tal o cual lema en todos aquellos actos de… » ver todo el comentario
Si no quieres llevar la chapita... no la lleves. Pero deja en paz a los que quieran llevarla. Y a la gente opinar lo que le salga del nabo de si llevais o no llevais chapas. Eres famosa. Vas a una entrega de premios. La gente va a hablar de lo que sea.