Leonor Watling critica que se exija a los intérpretes pronunciarse sobre conflictos internacionales en galas de cine

La actriz y cantante Leonor Watling ha abierto un debate incómodo en el mundo cultural al cuestionar la presión que, a su juicio, se ejerce sobre los intérpretes para posicionarse políticamente en alfombras rojas y ceremonias de premios. Sus declaraciones llegan días después de la última edición de los Premios Goya, donde numerosos profesionales lucieron chapas con el lema 'Palestina libre'.