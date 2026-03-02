edición general
Leonor Watling critica que se exija a los intérpretes pronunciarse sobre conflictos internacionales en galas de cine

La actriz y cantante Leonor Watling ha abierto un debate incómodo en el mundo cultural al cuestionar la presión que, a su juicio, se ejerce sobre los intérpretes para posicionarse políticamente en alfombras rojas y ceremonias de premios. Sus declaraciones llegan días después de la última edición de los Premios Goya, donde numerosos profesionales lucieron chapas con el lema 'Palestina libre'.

| etiquetas: leonor watling , activismo , postureo
24 comentarios
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Pero se exije algo????
ombresaco #3 ombresaco
#2 Entiendo que es una exigencia "soft power"
Eibi6 #5 Eibi6
#2 seguramente en Twitter sí se lo exigen, problemas del mundo moderno
mmlv #7 mmlv
#2 Si, quienes no se solidarizan con Palestina son cancelados.... ¿ o era al revés?

El Gobierno alemán sopesa cesar a la directora de la Berlinale por las críticas a Israel en el festival

www.publico.es/culturas/gobierno-aleman-sopesa-cesar-directora-berlina

Bob Vylan y Gaza: cuando denunciar un crimen es más punible que cometerlo
www.rockdelux.com/es/musica/bob-vylan-y-gaza--cuando-denunciar-un-crim
Battlestar #21 Battlestar
#7 Precisamente por eso muchos no querrán pronunciarse, pues lo hagan en un sentido o en otro, o por no pronunciarse lo suficiente o lo suficientemente poco, sea como sea los van a joder por un lado u otro.
Tiene lógica.

Nosotros podemos permitirnos criticar el genocidio en gaza, la invasión de ucrania, el ataque a irán, o los pantalones rotos, porque no nos van la lentejas en ello. Y la verdad, yo al menos no voy a hacerme el digno y decir que yo siempre lo condenaría independientemente de lo…   » ver todo el comentario
hazardum #10 hazardum
#2 Nadie exige nada, pero es cierto que luego se les critica si no dicen nada, o pasan cosas como el que no quería trabajar con Rosalía porque no había dicho nada de palestina, etc.

Hay una presión mediática, aunque no una obligacion.
ostiayajoder #14 ostiayajoder *
#10 A ver....

Si nadie exige nada ya esta.

O me estas diciendo q no se puede criticar a la gente famosa por lo q hace o no hace?

Y el q no quisiera trabajar co Rosalia no trabajo y punto. Ves a Rosali preocupada? Por que te preocupas tu?

Lo procupante son los gobiernos q prohiben criticar los genocidios.
hazardum #20 hazardum
#14 La gente puede criticar lo que quiera, al igual que esta mujer decir que hay "presión mediática" por ello.

Aunque al final si todos critican a la gente que no se pronuncia, no se sabrá si la gente que lo hace lo hacen porque lo sienten de verdad o para evitar críticas, por lo que habrán muchos que solo digan algo para cumplir y se queden tan anchos.
strike5000 #17 strike5000
#2 Se les presiona, lo que en ese mundillo se puede traducir como problemas para trabajar.

"Rosalía responde a las críticas sobre su silencio sobre Palestina: "Creo que el señalamiento debería direccionarse hacia arriba"

La artista catalana Rosalía ha emitido un comunicado en redes tras haber sido criticada la última semana por no posicionarse públicamente en el conflicto entre Israel y Palestina."

www.europafm.com/noticias/famosos/rosalia-responde-criticas-silencio-p
Battlestar #19 Battlestar
#2 Bueno, podría haberlo llamado "presión social" en lugar de "exigencia" por ejemplo, pero como lo llame es lo de menos, lo importante es el fondo.
#24 bizcobollo *
#2 Existe una dictadura ideológica en el gremio y en RRSS que sí lo exige
Torrezzno #8 Torrezzno
Me parece correcto. La gente no tiene porque posicionarse en nada
perrico #11 perrico
#8 Y nadie la ha obligado.
Otra cosa es que ella se sienta incómoda entre gente que si se implica.
JackNorte #16 JackNorte
#8 Cuando vinieron a por mi , ya era tarde.
Torrezzno #18 Torrezzno
#16 pero es que luego si se posicionan los insultan igual. Si dicen cosas de derechas eres nazi, si dicen cosas de izquierdas eres un rojo. Yo entiendo perfectamente que al igual que la gente no dice a que partido vota o cuanto dinero tiene no tenga porque hablar de politica
JackNorte #22 JackNorte *
#18 Si dices cosas de nazis eres nazi si dices cosas que defienden los derechos humanos eres rojo.
Pero cada cual puede interpretarlo a su modo.
El dia que vea a alguien sobre todo de ultraderecha y sobre todo que le llamen nazi defendiendo exclusivamente derechos humanos sin otra intencion me sorprendere.
En este pais hay gente de derechas y hay margen hasta la ultraderecha.
El problema es que actualmente solo algunos partidos regiuonales de derechas se libran de ser ultras. Pero hay creo que margen de sobra para ser de derechas sin ser xenofobos , franquista y otras lindezas relacionadas con la ultraderecha.
Pero ser aun asi de derechas y no ser ultra pero estar rodeado todo el dia de ultras , puede confundir mucho. xD
JackNorte #9 JackNorte *
mejor dejar el espacio a los que cobran por difundir la propaganda de los genocidas. Eso incluye los papeles en peliculas dado que dominan el entramado de produccion.
#13 rogerillu
Lo que se quiere exigir o viene siendo la contrario: que no se posicionen, no vaya a ser que influyan sobre otra gente o den qué pensar.
#12 jaramero
No es que se exija, lo hace la gente que tiene conciencia social con respecto a ese tema.

Hay gente que por gregarismo se siente ofendida cuando mucha gente hace algo con lo que no está de acuerdo y reivindica su posición, ya que se siente expulsada del grupo.

Pero toda la gente que hace reivindicaciones por minorías que están siendo aplastadas por poderosos se siente de esa forma, así que debería empatizar con ese sentimiento similar en lugar de quedarse con la cabeza metida en el culo.

A la fachedumbre no le hace falta pronunciarse, ya que como tienen el poder, normalizan su postura a través de medios y actos sin exponerse individualmente.
hormiga_cartonera #4 hormiga_cartonera
Si prefiere no pronunciase está en su derecho. Que se pronuncie para quejarse que se le pregunte siendo un personaje público y en otros casos personas que otros toman como figuras de referencia... Mejor estar callada que hablar y demostrar que estás tonta.
DarthMatter #23 DarthMatter *
#4 Sus palabras no son para nada las de una tonta.

Hasta ahora much@s pensábamos que cuando una figura conocida aprovechaba palestras públicas para manifestarse a favor, o en contra, de alguna causa, lo hacía porque 'le salía' de dentro hacerlo.

Sin embargo esta chica viene a exponer que se está sistematizando el tema, con un aparataje organizado para captar (de forma mecánica y a granel) 'personalidades florero' (o 'perchero') que accedan a lucir tal o cual lema en todos aquellos actos de…   » ver todo el comentario
founds #1 founds
Nos los toman en serio en su propio país como para que se los tomen en serio fuera, solo sirve para el lavado de cara
StuartMcNight #15 StuartMcNight *
Ya tienes que ser fachuncio para que hasta tu marido de familia judia se pronuncie en las entregas de premios en contra del genocidio y a ti lo que te parezca necesario criticar es que se lleven chapitas con una sandia y el "Free Palestine".

Si no quieres llevar la chapita... no la lleves. Pero deja en paz a los que quieran llevarla. Y a la gente opinar lo que le salga del nabo de si llevais o no llevais chapas. Eres famosa. Vas a una entrega de premios. La gente va a hablar de lo que sea.
DarthMatter #6 DarthMatter *
Por otro lado ... 'esta' Leonor demuestra tener más de una neurona.
