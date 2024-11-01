edición general
Lenguajes de programación 2026: cuáles son los cinco más populares y 46 cursos gratis para aprenderlos

Lenguajes de programación 2026: cuáles son los cinco más populares y 46 cursos gratis para aprenderlos

¿Quieres aprender a programar? Vamos a ayudarte con varios cursos para los lenguajes de programación más utilizados a principios del 2026. Vamos a decirte los cinco lenguajes de programación más populares del momento, que son posiblemente los que más salida tengan en este 2026. Además de esto, también te daremos una pequeña colección de 46 cursos con los que vas a poder iniciarte en ellos y aprenderlos. Como siempre estos cursos suelen tener un formato similar. Son gratis para cursar y puedes hacerlos a tu ritmo, pero si tras terminarlos

josde #1 josde *
1º Python: 22.61% (-0,68%)
2º C: 10,99% (+2,13%)
3º Java: 8,71% (-1,44%)
4º C++: 8,67% (-1,62%)
5º C#: 7,39% (+2,94%)
taSanás #7 taSanás
CLAUDE CODE.

:troll:
#9 Toponotomalasuerte
#7 tal cual!
taSanás #14 taSanás
#9 a mi me tiene loco. En una tarde hebhechonunnlector modbus con una lilygo t485 que se comunica con un esp32 por espnow conectado a una raspberry pi, que va subiendo los datos a un influx y tengo un Dashboard en php para la info. Soporta varias lilygo, multilenguaje, distintos mapas modbus, tolerante a desconexiones, empaqueta datos para consumir menos ancho de banda…

Y no soy programador xD
taSanás #15 taSanás
#14 ah, y como no tengo nada modbus, tengo un esp8266 emitiendo espnow churros modbus fake, y probar todo el sistema
TikisMikiss #13 TikisMikiss
#7 Larga vida al Opus dei
josde #17 josde
#13 Mejor a los de Cristo Rey, son mas impresentables todavia.
frankiegth #5 frankiegth *
Elaboro mi propia lista :

C: 10,99% (+2,13%) - Acceso directo al hardware. Base de sistemas operativos para extenderlos. Optimización.
C++: 8,67% (-1,62%) - Complejidad y abstracción. Grandes applicaciones. Industria del videojuego.
Python: 22.61% (-0,68%) - Heredero de los BASIC de los 80s y los VisualBasic de los 90s con características actuales.
Java: 8,71% (-1,44%) - Multiplataforma OOP acceptable, propiedad de una multinacional inaceptable.
C#: 7,39% (+2,94%) - Una "Java-lización" del lenguaje C++. "Merecería" el puesto 4º pero Java está más extendido.
dunachio #18 dunachio
#11 no te quito razón, y es lo que puse, cambiar un erp ENORME, para hacerlo en otro lenguaje, es inasumible para un alto % de empresas.
También te digo que funcionan perfectamente, y al usuario le importa 3 cojones cómo esté programado por debajo . ¿Para qué cambiar algo que funciona y que la plantilla maneja a la perfección?
elGude #6 elGude
Llevo 10 años programando en PHP y nunca me ha faltado trabajo...
dunachio #8 dunachio
#6 Pues yo te digo más, el 90% de los proyectos de los que vivo, están desarrollados en Visual Basic. Y no es casualidad. Un alto % de empresas tienen ERPs a medida que fueron desarrollados en Visual Basic y que, obviamente, no van a migrar, a otros lenguajes, porque el coste sería equivalente a tener que cerrar la empresa jeje. Las aplicaciones win16 y win32 están más presentes de lo que muchos creen, no todo en Python, Angular, C o Java.
Larga vida a vb6. :-)
Quel #11 Quel
#8 El VB6 es como una patata en la ingle. Tubo su momento pero ahora solo se mantiene por pereza/coste de cambiar.
#3 guillersk
Preguntemos a la IA
TripleXXX #4 TripleXXX
Yo siempre creo que he ganado mas con los minoritarios, en vez de buscar trabajo, te buscan a ti.
TikisMikiss #12 TikisMikiss
#4 Son cobols sanos
ElBeaver #16 ElBeaver
Lenguaje máquina :troll:
#2 ExtremeñoOrgulloso
Yo recomiendo HTML y Linux
senador #10 senador
#2 Mejor autoexec. bat.
menéame