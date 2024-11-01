Lenguajes de programación 2026: cuáles son los cinco más populares y 46 cursos gratis para aprenderlos

¿Quieres aprender a programar? Vamos a ayudarte con varios cursos para los lenguajes de programación más utilizados a principios del 2026. Vamos a decirte los cinco lenguajes de programación más populares del momento, que son posiblemente los que más salida tengan en este 2026. Además de esto, también te daremos una pequeña colección de 46 cursos con los que vas a poder iniciarte en ellos y aprenderlos. Como siempre estos cursos suelen tener un formato similar. Son gratis para cursar y puedes hacerlos a tu ritmo, pero si tras terminarlos
2º C: 10,99% (+2,13%)
3º Java: 8,71% (-1,44%)
4º C++: 8,67% (-1,62%)
5º C#: 7,39% (+2,94%)
Y no soy programador
1º C: 10,99% (+2,13%) - Acceso directo al hardware. Base de sistemas operativos para extenderlos. Optimización.
2º C++: 8,67% (-1,62%) - Complejidad y abstracción. Grandes applicaciones. Industria del videojuego.
3º Python: 22.61% (-0,68%) - Heredero de los BASIC de los 80s y los VisualBasic de los 90s con características actuales.
4º Java: 8,71% (-1,44%) - Multiplataforma OOP acceptable, propiedad de una multinacional inaceptable.
5º C#: 7,39% (+2,94%) - Una "Java-lización" del lenguaje C++. "Merecería" el puesto 4º pero Java está más extendido.
También te digo que funcionan perfectamente, y al usuario le importa 3 cojones cómo esté programado por debajo . ¿Para qué cambiar algo que funciona y que la plantilla maneja a la perfección?
Larga vida a vb6.