Lenguajes de programación 2026: cuáles son los cinco más populares y 46 cursos gratis para aprenderlos

¿Quieres aprender a programar? Vamos a ayudarte con varios cursos para los lenguajes de programación más utilizados a principios del 2026. Vamos a decirte los cinco lenguajes de programación más populares del momento, que son posiblemente los que más salida tengan en este 2026. Además de esto, también te daremos una pequeña colección de 46 cursos con los que vas a poder iniciarte en ellos y aprenderlos. Como siempre estos cursos suelen tener un formato similar. Son gratis para cursar y puedes hacerlos a tu ritmo, pero si tras terminarlos