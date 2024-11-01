Los legisladores franceses se preparan para impulsar un proyecto de ley que penaliza el discurso sobre Israel.(Eng)

Un proyecto de ley de gran alcance que avanza en el parlamento francés pretende criminalizar amplios ámbitos de la libertad de expresión sobre Israel , con penas de hasta cinco años de prisión. La legislación, cuya primera lectura en la Asamblea Nacional está prevista para el 16 de abril, ha obtenido un amplio respaldo en todo el espectro político, incluido el apoyo de la extrema derecha.