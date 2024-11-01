edición general
2 meneos
4 clics

La Legión cumple 106 años

Si bien el Aniversario de la creación del Tercio de Extranjeros se celebra el 20 de septiembre, fecha instaurada por el fundador de la Legión, el teniente coronel José Millán Astray y Terreros, como recuerdo al alistamiento del primer legionario, el real decreto para la creación de la fuerza de choque conocida como Tercio de Extranjeros tuvo su puesta en funcionamiento un 28 de enero de 1920.

| etiquetas: legión , militar , españa
1 1 4 K -11 cultura
20 comentarios
1 1 4 K -11 cultura
Comentarios destacados:    
traviesvs_maximvs #3 traviesvs_maximvs
¿Para qué sirve la legion aparte de para desfiles folclóricos y para que analfabetos funcionales con un erratico sentido del honor y del patriotismo se sientan parte de una hermandad? Pregunta seria.
6 K 75
#4 mercure
#3 Para llevar uniformes gayers.
0 K 10
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#3 Buen comentario para ganar karma pero lleno de desconocimiento (no, no soy ni he sido militar pero tampoco busco ganar karma).
0 K 17
#6 soberao
#5 No es karma, pero los sacas de Semana Santa y ¿qué hacen? porque se vende como cuerpo de élite, cuando más que élite, es etílico: www.youtube.com/watch?v=mfJ0aovxCow
Y luego lo de ir en manga corta, como si no se hubiera inventado el chalequito, la rebequita y el abriguito en el ejército moderno.
1 K 27
Pepepaco #8 Pepepaco
#6 Podíamos enviarlos a Groenlandia con su manguita corta. Verías qué rápido se les pasaba la chulería.
1 K 27
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#6 #7 Tan facil como ir a la IA y preguntar:

1. Despliegues Internacionales Recientes

Eslovaquia (Misión Foxtrot Eco): En 2024 y 2025, la Legión lidera el Battle Group de la OTAN en el flanco este europeo con unos 800 efectivos, siendo la primera vez que España encabeza una misión de este tipo.

Líbano (Operación Libre Hidalgo): Bajo bandera de la ONU, la Legión despliega periódicamente brigadas multinacionales en la base "Miguel de Cervantes" para vigilar el cese de hostilidades…   » ver todo el comentario
0 K 17
Pepepaco #11 Pepepaco
#9 ¿Y el beneficio para el país de toda esa lista cuál ha sido exactamente?

Porque por lo que veo que has puesto básicamente se han pegado unas vacaciones a costa del erario público en lugares donde a los españoles no se nos ha perdido nada.
0 K 10
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#11 Cada cual es libre de guardar silencio o hablar y confimar. Yo, si acaso, te dejo aqui lo que dice la IA despues de preguntarle:

Bajas totales en misiones (1992-actualidad): Desde que la Legión comenzó a operar en el extranjero en los años 90, se estima que más de una docena de legionarios han fallecido en acto de servicio fuera de España.

Bosnia y Herzegovina: Fue la misión más costosa tras el inicio de la democracia. De los 23 militares españoles fallecidos en este conflicto desde 1992,…   » ver todo el comentario
0 K 17
Pepepaco #19 Pepepaco *
#16 ¡Dios! ¡No me jodas!

En 40 años han muerto 40 soldados de La Legión.

En el mismo período han fallecido 31.500 trabajadores en accidente de trabajo. En 2024 fallecieron 796.*

Unos héroes estos de La Legión.

*Información facilitada por ChatGPT
0 K 10
Atusateelpelo #20 Atusateelpelo
#19 No son ningunos heroes, pero tampoco son unos pedazos de carne que van de vacaciones.

Cuando hace unos dias disparaban desde israel a unos cascos azules españoles en el Libano estoy seguro que echabas bilis por la boca.

Eran soldados de la legion.

Y con esto, me despido. Un saludin.
0 K 17
Pepepaco #7 Pepepaco
#5 Informanos.
Por lo que yo sé la única utilidad de La Legión para el país fue el golpe de Estado que dio en julio de 1936.
¿Tú sabes de alguna otra contribución al país? ¿Cuál?
0 K 10
ElPerroDeLosCinco #12 ElPerroDeLosCinco
#5 Yo me he tomado su pregunta en serio, y me planteo lo mismo: ¿Alguien sabe qué aporta la Legión que no pudiera hacer el Ejército? ¿Están especializados en algún tipo de misión o algo? Es una pregunta seria, no pretendo cuestionar su utilidad, solo que no se conoce.
0 K 10
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo *
#12 La BRIPAC (los paracas) es la 1ª unidad en entrar en combate (por facilidad de despliegue)
La legion es la 1ª unidad de choque sobre el terreno despues de la BRIPAC.

Se llama legion pero podria llamarse 5º regimiento y lo unico que cambiaria seria el nombre de la unidad porque la legion no es mas que una unidad dentro del ejercito. Otras unidades son la BRIPAC, la BRILAT, la MOE, la Brigada Aragon,... (he tenido que preguntarle a la IA para no cometer un gazapo)

CC #15
1 K 28
traviesvs_maximvs #15 traviesvs_maximvs
#5 ¿Qué función tiene la legión que no pueda cubrir otro cuerpo estandar del ejército que no sea desfilar y levantar al cristo una vez al año? Pregunta totalmente seria.
0 K 11
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike *
#3 y por preguntas como esta es urgente enseñar un mínimo de conceptos estratégicos en la enseñanza obligatoria.

La disuasión militar es una estrategia que busca evitar ataques adversarios mediante la amenaza creíble de infligir un daño inaceptable, basándose en la capacidad, la voluntad y la comunicación de dicha capacidad.
0 K 11
traviesvs_maximvs #14 traviesvs_maximvs
#10 y por respuestas como esta es urgente enseñar un mínimo de comprensión lectora en la enseñanza obligatoria.

En ningún momento cuestiono la utilidad del ejército, si no la del cuerpo de la legión.
0 K 11
Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
#14 resumiendo es la fuerza específica para defender el sur de España en general y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en particular.
1 K 22
Bhuvaya #13 Bhuvaya
#3 es una fuerza de élite y de choque. Todos los ejércitos tienen la suya
0 K 7
alfre2 #2 alfre2
106 años ya y sin solucionar esto? Todo ese dinero podría ir a mantener las vías!
1 K 15
crob #1 crob
y la cabra?
1 K 15

menéame