La Legión cumple 106 años

Si bien el Aniversario de la creación del Tercio de Extranjeros se celebra el 20 de septiembre, fecha instaurada por el fundador de la Legión, el teniente coronel José Millán Astray y Terreros, como recuerdo al alistamiento del primer legionario, el real decreto para la creación de la fuerza de choque conocida como Tercio de Extranjeros tuvo su puesta en funcionamiento un 28 de enero de 1920.