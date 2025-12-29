edición general
Lavrov amenaza Ucrania despues de un ataque a la residencia de Putin

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que la posición negociadora de Moscú cambiaría tras los presuntos ataques nocturnos del lunes contra la residencia de Putin en la región de Nóvgorod. Zelenski desestimó la acusación, calificándola de un intento del Kremlin de descarrilar los avances con Washington.

Heni #2 Heni *
No amenaza, describe lo que va a pasar

Se informó hace un rato que los rusos acaban de avisar a EEUU por vías oficiales del ataque a Ucrania (algo que no suelen hacer en esta guerra, quizás cuando lanzaron el Oreshnik), eso indican que muy posiblemente van lanzar misiles que activan los sistemas de detección temprana de los estadounidenses

Como nota a mayores, en los medios Maga se comunica que durante el ataque, Putin y Trump tenían una conversación no programada para tratar la reunión de este con Zelensky, algo que los ucranianos no sabían
11 K 127
Heni #6 Heni *
#2 Por cierto, como curiosidad, si Putin ya no que hubise muerto, que hubiese quedado incomunicado, el sistema Perimiter cuando hiciese el sondeo periódico de la residencia del presidente y no recibiese respuesta, hubiese activado los sistemas de respuesta nuclear, no quiere decir que lanzase los misiles en ese mismo momento, si no que activa el primer nivel de despliegue preparándose para el ataque mientras sigue sondeando otros centos de mando a espera de la respuesta para confirmar…   » ver todo el comentario
10 K 86
luiggi #12 luiggi
#6 dices muchas bobadas ... Si por tener armas nucleares pudieras invadir a quien te sale del nabo ya no quedarían naciones sin armamento nuclear
4 K 10
Topinky #19 Topinky
#12 no ha dicho que por tener armas pueden hacer lo que quieran. Menuda comprensión lectora, la virgen.
5 K 37
luiggi #27 luiggi
#19 "ucranianos (y parte de los dirigentes europeos) están dispuestos a ir a una guerra nuclear antes de darle la victoria a Rusia"

Entiendo perfectamente. Quizá eres tú el que no sabe leer
1 K 15
Suigetsu #23 Suigetsu
#12 No has entendido una mierda.
3 K 16
luiggi #28 luiggi
#23 Te regreso el negativo.

"ucranianos (y parte de los dirigentes europeos) están dispuestos a ir a una guerra nuclear antes de darle la victoria a Rusia"

Eres tú el que tienes pocas entendederas ... Empezando por apoyar a quien invade en vez de a quien se defiende
0 K 9
#37 Barriales
#12 tú y elenita, decís tantas tonterías, que tengo claro que sois agentes del kagebe.
0 K 8
Veelicus #11 Veelicus
#2 Si, cuando los Oreshnik avisaron para que los EEUU no pensasen que el pepino iba contra ellos.
El que debe estar acojonado es Zelensky porque ahora mismo su eliminación física favorece a todas las partes.
2 K 28
Spirito #34 Spirito
#2 #11 No creo que se carguen a Zelenski, aunque podrían perfectamente, pero sí al resto del gobierno ultranacionalista que sustenta a Zelenski.

La escabechina que puede realizar Rusia en diez minutos contra los altos dirigentes políticos de Ucrania puede ser de órdago.

:popcorn:
0 K 9
#40 Joaker
#34 Si pudieran hacerlo lo habrian hecho ya. Como el argumento de que rusia podria conquistar toda Ucrania en tres dias, pero por alguna razon no lo hacen.
0 K 7
#4 malarte
A falta de otras excusas para romper las negociaciones y escalar el conflicto pues se la inventa.
Putin haciendo cosas de Putin…
9 K 40
#5 pozz
#4 Y es gracioso, no han aportado ni una prueba del supuesto ataque.... se ha atacado una residencia, por que lo dicen estos chalados, asi como por arte de magia. Parece como si estuvieran "preparando el terreno" para su proxima oleada de ataques terroristas contra civiles ucranianos.
5 K 31
Veelicus #9 Veelicus
#4 que excusa necesita?, si ya han dicho que para empezar a hablar en Donbass para Rusia y Ucrania no entra en la OTAN.
El problema es que se nos vende la narrativa de unas negociaciones de paz cuando lo que se esta negociando es la rendicion de Ucrania, pero decir eso significa decir que la estrategia de la UE ha fracasado y si estubiesemos en otros tiempos unos cuantos de nuestros acabarian con sus cabezas rodando
1 K 14
#15 malarte
#9 Pues tiene toda la pinta que ante la poca velocidad cuando no el estancamiento del frente, Putin busca una excusa SI, para poder usar lo único que tiene en su arsenal que pueda marcar la diferencia, que son los “petardos” más grandes y destructivos, los cuales en condiciones normales NO se deberían usar contra ciudades pobladas, pero que, tras esta patochada que ha montado, pretende justificar.
0 K 7
Veelicus #20 Veelicus
#15 de verdad piensas que Rusia va atacar con armas nucleares ciudades pobladas en el contexto actual???
Imagino que lo abras oido de los mismos que dicen hay que gastar 800.000 millones para parar a rusia y que renglon seguido dicen que Rusia lleva 4 años para apenas avanzar nada en el frente...
0 K 11
#33 malarte
#20 Para destrozar una ciudad no hace falta que sea con armas nucleares…
0 K 7
eldet #36 eldet
#15 No creo que sea eso en este caso. Simplemente, usarlo como excusa para que USA no envie ayuda a Ucrania.
0 K 7
Atusateelpelo #39 Atusateelpelo
#15 Rusia no ha dejado de avanzar en el frente durante todo el año.
0 K 16
eldet #16 eldet
#9 pues tu sabras, que llevan con excusas desde el principio. Que si desnazificacion, que si hace 9000 años era rusia, que si dios les manda atacar, que si tienen que liberarles, que si hay laboratorios bacteriologicos...
1 K 13
Veelicus #18 Veelicus
#16 si pretendes tener un debate serio no lo empieces con tonterias
0 K 11
eldet #21 eldet
#18 Tonteria es creer que lo que dice Rusia aqui es verdad cuando lleva 4 años con una mentira tras otra. Pero nada, dedicate a descalificar un rato.
2 K 20
#1 pozz
Nazis como Lavrov haciendo lo que llevan años haciendo., amenazar... Ucrania deberia destruir todas las residencias oficiales de Putin.
11 K 25
#10 pozz
#7 Normal que se rian de el, es un payaso que vive totalmente alejado de loa realidad... aunque por misterios de la vida, los ultras nazis y fachas occidentales tienen sueños humedos con este y con el dictador..
2 K 12
luiggi #8 luiggi
#1 a ver si en alguna hay suerte y pillamos al inquilino de aguilita
1 K 15
eldet #14 eldet *
Falsa bandera pero ya ni se molestan en hacerlo parecer real con al menos un auto ataque. Se inventan una historieta que nadie mas ha visto y a hacer lo que quieran.
Por cierto, esto me recuerda a como funciona la propaganda Rusia en su pais. Dicen barbaridades una y otra vez hasta que la gente ya, harta de tanto fango, se convierten en apaticos.
3 K 18
Veelicus #3 Veelicus
Gran idea por parte de Ucrania atacar al jefe del estado de Rusia... gran idea
1 K 18
Elektr0 #22 Elektr0
#3 Tal como Rusia ha intentado matar a Zelensky otras veces. No sé de qué se sorprenden en Rusia de que Ucrania les devuelva lo que les hacen. Si atacas infraestructuras críticas ucranianas, civiles o a su presidente lo normal es que te hagan lo mismo. Si no quieres que te ataquen no ataques primero. No es tan complicado de entender pero parece que Putin no lo entiende.
1 K 30
#24 carraxe
#22 Si Rusia hubiese querido matar a Zelenski probablemente lo habría conseguido
1 K 14
#29 pozz
#24 a estas alturas, y seguis sobreestimando a ese estercolero de Rusia.
1 K -1
#30 carraxe *
#29 ¿A tí no te tenía bloqueado? No dices más que estupideces, además en bucle. Das vergüenza
0 K 7
#38 Barriales
#30 es de la kagebe
0 K 8
#35 pozz *
30 La segunda potencia militar del mundo, lanzando asaltos en caballos.
x.com/bayraktar_1love/status/2004574447336911326
El ridiculo de Rusia es absoluto.. y vosotros con las pajas mentales por ese estercolero. xD

Me cuelgo en #29, que a cierto rusoplanista le escuece que le dejen en ridiculo xD
0 K 6
Veelicus #32 Veelicus
#22 Lo cierto es que Zelensky tiene que estar preocupado porque cuando desde Washington decidan, y andaran lejos, que Zelensky es un problema para sus objetivos... se lo cargaran ellos o dejaran que lo hagan los rusos y asi poder justificar unas elecciones incluso durante la guerra
0 K 11
Spirito #17 Spirito
Voy a palomitas. :popcorn:
0 K 9
#26 carraxe
Más simpleza que la del niñato de luiggi no puede haberla
0 K 7
Solinvictus #31 Solinvictus
Entre nazis y nazis ya no sé qué pensar.
0 K 7
luiggi #13 luiggi
a mí me parece una excelente idea. Muerto el perro se acabó la rabia
4 K -2

