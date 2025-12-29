Lavrov amenaza Ucrania despues de un ataque a la residencia de Putin

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó que la posición negociadora de Moscú cambiaría tras los presuntos ataques nocturnos del lunes contra la residencia de Putin en la región de Nóvgorod. Zelenski desestimó la acusación, calificándola de un intento del Kremlin de descarrilar los avances con Washington.
Se informó hace un rato que los rusos acaban de avisar a EEUU por vías oficiales del ataque a Ucrania (algo que no suelen hacer en esta guerra, quizás cuando lanzaron el Oreshnik), eso indican que muy posiblemente van lanzar misiles que activan los sistemas de detección temprana de los estadounidenses
Como nota a mayores, en los medios Maga se comunica que durante el ataque, Putin y Trump tenían una conversación no programada para tratar la reunión de este con Zelensky, algo que los ucranianos no sabían
El que debe estar acojonado es Zelensky porque ahora mismo su eliminación física favorece a todas las partes.
La escabechina que puede realizar Rusia en diez minutos contra los altos dirigentes políticos de Ucrania puede ser de órdago.
El problema es que se nos vende la narrativa de unas negociaciones de paz cuando lo que se esta negociando es la rendicion de Ucrania, pero decir eso significa decir que la estrategia de la UE ha fracasado y si estubiesemos en otros tiempos unos cuantos de nuestros acabarian con sus cabezas rodando
Imagino que lo abras oido de los mismos que dicen hay que gastar 800.000 millones para parar a rusia y que renglon seguido dicen que Rusia lleva 4 años para apenas avanzar nada en el frente...
