Rusia acusa a Ucrania de un ataque a una residencia de Putin y dice que "reconsiderará" su postura negociadora

El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.
| etiquetas: rusia , putin
En mis tiempos, cuando se atrevian a este tipo de ataques, entrabas en modo guerra total.
No dejabas ni ruinas.
A ver cuánto tardan en aparecer los Putinfans por aqúí.
Ucrania mata soldados rusos a diario; bah, es carne de cañon
Ucrania le rompe la residencia a Putin; ES LA GUERRA!!!!
Da para meme
¿es que no has pensado en todo el esfuerzo hercúleo que está haciendo Donald? (no el pato, el otro)
Edit: Unos 1300 km depende del origen. Por dar contexto ¡como lanzar 90 drones desde Barcelona y bombardear Praga!