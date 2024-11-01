Rusia acusa a Ucrania de un ataque a una residencia de Putin y dice que "reconsiderará" su postura negociadora

El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.