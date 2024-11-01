edición general
Rusia acusa a Ucrania de un ataque a una residencia de Putin y dice que "reconsiderará" su postura negociadora

El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

cosmonauta #2 cosmonauta
Esto ya es de Gila.. Protestando porque el enemigo te ha atacado. Hay que joderse.
estemenda #6 estemenda
#2 Sin entrar en cuestiones de ética, lo inverosímil sería que no protestaran cuando han atacado al mismo Putin en vísperas de una negociación. Son palos de ciego pero palos son.
azathothruna #8 azathothruna
#2 Cierto.
En mis tiempos, cuando se atrevian a este tipo de ataques, entrabas en modo guerra total.
No dejabas ni ruinas.
ChatGPT #3 ChatGPT
"estamos en guerra, pero joder, no me toquéis las residencias oficiales, esas están fuera de los objetivos lícitos"
xD
YeahYa #1 YeahYa
Muy creíble.

A ver cuánto tardan en aparecer los Putinfans por aqúí.
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Vaya excusa te has buscado Putin
Ucrania mata soldados rusos a diario; bah, es carne de cañon
Ucrania le rompe la residencia a Putin; ES LA GUERRA!!!!
Da para meme
xD

¿es que no has pensado en todo el esfuerzo hercúleo que está haciendo Donald? (no el pato, el otro)
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
cosmonauta #9 cosmonauta *
Debería darles vergüenza reconocer que el enemigo al que están a punto de vencer(en dos semanas) es capaz de meterles 90 drones en una ciudad que está tocando a San Pertersburgo, a tropecientos kilómetros de Ucrania.

Edit: Unos 1300 km depende del origen. Por dar contexto ¡como lanzar 90 drones desde Barcelona y bombardear Praga!
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Es lo que pasa cuando tienes la sartén por el mango, que buscas cualquier excusa para no negociar.
platypu #7 platypu
Pues no se como, tiene varios vehiculos antiaereos subidos en torres rodeando sus palacios personales. Habra sido algun cigarro
