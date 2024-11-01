Lavrov acusa a la OTAN y la UE de declarar una "guerra real" a Rusia [ENG]

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó el jueves a la OTAN y a la Unión Europea (UE) de declarar una “guerra real” contra Rusia y participar directamente en el conflicto. “Un claro ejemplo es la crisis en Ucrania, provocada por el Occidente colectivo, a través del cual la OTAN y la Unión Europea… ya han declarado una guerra real a mi país y están participando directamente en ella”, dijo Lavrov durante su discurso en una reunión del G20 de ministros de Asuntos Exteriores en las Naciones Unidas, según una...