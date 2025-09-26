·
Pero no les llaméis fascistas...
enviado
9 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Todo demócrata es antifascista»
Magog
2025-09-26 11:20:35
#2
: «Que les den porculo, panda de tarados.»
xaxipiruli
2025-09-26 11:23:01
#1
Magog
Todo demócrata es antifascista
#4
pazentrelosmundos
#1
y los no democratas... (Con matices)
)
#7
Torrezzno
#1
Vox es un partido democrático, por lo tanto, es antifascista
#2
xaxipiruli
Que les den porculo, panda de tarados.
#3
Charles_Dexter_Ward
Malos tiempos para la lírica.
#6
Torrezzno
Los extremos se tocan
#8
pazentrelosmundos
Y exactamente como van a ilegalizar una corriente de pensamiento?
Es decir, quieren prohibir pensar?
Que chorrada, me disculpo, la respuesta es si.
#5
MoñecoTeDrapo
Que se autodenominen "Antifa" no quiere decir que sean una organización en favor de la democracia. Pero, igualmente, lo que tienen de malo no son los fines que persiguen, sino que no renuncian a la violencia para conseguirlos.
Ahora, va a firmar una iniciativa promovida por VOX quien yo te diga...
Ahora, va a firmar una iniciativa promovida por VOX quien yo te diga...
#9
jewel_throne
Los demócratas de toda la vida.
No son ni de izquierdas ni de derechas.
Idos a tomar por el culo panda de trastornados.
