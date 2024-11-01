edición general
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo

Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo

El fin de soporte oficial para las actualizaciones de seguridad de Windows 10 está próximo. Sin embargo, si tu intención no es actualizar a Windows 11, ya sea porque no tienes un PC compatible con sus estrictos requisitos, o porque simplemente no quieres, Microsoft ofrece una serie de opciones a los usuarios estadounidenses y europeos para obtener un año más de actualizaciones de seguridad completamente gratis

pepel
Windows me tiene canso con el 10 y el 11, y más después de saber que estaba colaborando con Israel en el Pegasus. Empieza a parecerse a Trump.
Pitchford
Pues genial lo del año adicional oficial y luego habrá que ver esa opción asequible de 0patch.. Me cuesta mucho cambiar de PC para lo poco que lo uso... Y cambiar a Linux.. pues también..
cosmonauta
Se veía venir.
Gry
¿Le han dicho a sus usuarios que se pasen a Linux? :troll:
soberao
Windows no sirve para nada. Teniendo un sistema operativo donde puedas instalar un navegador, ya da igual el sistema operativo que sea, porque tienes el 90% del uso del ordenador cubierto.

Y no se puede actualizar a Windows 11 porque Microsoft no le da la gana, porque su negocio está en la venta de licencias en ordenadores nuevos y hoy en día un ordenador es funcional aunque tenga algunos años.
solojavi
Se lo han dado a si mismos porque si quitan soporte a tantos ordenadores funcionales muchos van a terminar instalando sistemas operativos GNU y eso es mucha pasta en espionaje y publicidad.
soberao
#6 No te cuesta nada, te compras uno nuevo si te hace falta y el viejo lo sigues usando con GNU/Linux, incluso con Steam tienes hasta juegos. Vamos, que Microsoft solo está dando la oportunidad a la gente de que se instale y se familiarice con GNU/Linux en esos ordenadores que para Windows les resulta obsoletos.
drstrangelove
Joder y yo todavía tirando con el windows 7.
alexwing
A mí 11 me tiene frito, tuve que hacer malabares con una aplicación externa, para colocar la barra de tareas vertical. Para colmo ahora tengo varias pantallas una de ella táctil, y después de una actualización, el asistente de configuración de pantalla, no deja asignar que pantalla tiene el táctil, solo deja la principal, cosa que en versiones anteriores de windows 10/11 se podía.
