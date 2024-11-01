Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo

El fin de soporte oficial para las actualizaciones de seguridad de Windows 10 está próximo. Sin embargo, si tu intención no es actualizar a Windows 11, ya sea porque no tienes un PC compatible con sus estrictos requisitos, o porque simplemente no quieres, Microsoft ofrece una serie de opciones a los usuarios estadounidenses y europeos para obtener un año más de actualizaciones de seguridad completamente gratis
| etiquetas: windows 10 , actualizaciones de seguridad
Y no se puede actualizar a Windows 11 porque Microsoft no le da la gana, porque su negocio está en la venta de licencias en ordenadores nuevos y hoy en día un ordenador es funcional aunque tenga algunos años.