China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar

El gigante asiático no solo lidera de manera indiscutible la carrera de la transición energética global (es la primera potencia eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica del mundo), sino que acaba de anunciar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene lugar estos días en Nueva York, que tiene intención de ampliar la capacidad de generación de su parque eólico y fotovoltaico a más de seis veces los niveles de 2020., con el objetivo de alcanzar un total de 3.600 gigavatios (GW) en 2035.