China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar

El gigante asiático no solo lidera de manera indiscutible la carrera de la transición energética global (es la primera potencia eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica del mundo), sino que acaba de anunciar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene lugar estos días en Nueva York, que tiene intención de ampliar la capacidad de generación de su parque eólico y fotovoltaico a más de seis veces los niveles de 2020., con el objetivo de alcanzar un total de 3.600 gigavatios (GW) en 2035.
| etiquetas: china , eólica , solar , potencia , 2035
www.meneame.net/story/china-emerge-lucha-climatica-promete-primera-vez
Es increíble. Esos 3.600 GW equivalen en potencia a 3.600 centrales nucleares de 1.000 MW. Es evidente que aunque también construya China unas decenas de centrales nucleares, más seguramente con vistas a sus armas nucleares que otra cosa, las nucleares son ya una gota de agua en el océano de la generación eléctrica.
Iba a contestarte que mientras haya carbón hay hueco para la nuclear, me he ido a ver cuál es el mix energético de China y me he encontrado esto:
elperiodicodelaenergia.com/el-boom-electrico-de-china-en-el-siglo-xxi-
Lo cual deja (si es cierto) el aumento de solar de este envío en bragas.
Buenisimo para China y la lucha contra el cambio climático.
Objetivamente falso.
Una central nuclear de 1 GW puede producir 1 GW de forma continuada, 1 GW de solar solo produce 1 GW durante un corto periodo de tiempo durante el día, produciendo menos en el resto de horas y estando toda la noche sin producir nada. En verano la solar puede producir el triple que en invierno.
Dado que la producción solar no está correlacionada con la demanda es perfectamente posible… » ver todo el comentario
Supongo que en realidad no me gusta que Europa no pinte apenas nada ya.
Pero si dejamos de lado toda la propaganda de lo malos que son unos y lo buenos que son otros; mirando los hechos...
La verdad es que los chinos están haciendo las cosas bien.
Sin estridencias, sin insultos, sin amenazas. Ellos sólo hacen la suya, y los demás reaccionan como pueden para intentar no quedar atrás.
O aparentarlo...
Trump dice que EE.UU. no aprobará proyectos de energía solar ni eólica
www.meneame.net/story/trump-dice-ee-uu-no-aprobara-proyectos-energia-s
Eso y el holocausto palestino que los votantes demócratas se negaron a respaldar.