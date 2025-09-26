edición general
China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar

El gigante asiático no solo lidera de manera indiscutible la carrera de la transición energética global (es la primera potencia eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica del mundo), sino que acaba de anunciar en la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene lugar estos días en Nueva York, que tiene intención de ampliar la capacidad de generación de su parque eólico y fotovoltaico a más de seis veces los niveles de 2020., con el objetivo de alcanzar un total de 3.600 gigavatios (GW) en 2035.

#3 Pitchford *
Es increíble. Esos 3.600 GW equivalen en potencia a 3.600 centrales nucleares de 1.000 MW. Es evidente que aunque también construya China unas decenas de centrales nucleares, más seguramente con vistas a sus armas nucleares que otra cosa, las nucleares son ya una gota de agua en el océano de la generación eléctrica.
#9 Tronchador.
#3 Lo que parece que es una gota en el océano es cualquier otra generación en comparación con el carbón.
Iba a contestarte que mientras haya carbón hay hueco para la nuclear, me he ido a ver cuál es el mix energético de China y me he encontrado esto:
elperiodicodelaenergia.com/el-boom-electrico-de-china-en-el-siglo-xxi-
Lo cual deja (si es cierto) el aumento de solar de este envío en bragas.
#15 Pitchford
#9 Bueno, es cierto que el carbón es la principal fuente de generación en China, pero si utilizamos los datos más recientes en lugar de los del 2020, ya se ve que la cosa va cambiando y con la multiplicación prevista de las renovables cambiará cada vez más rápidamente..  media
#10 silzul
#3 Hay un factor también endógeno. China diseña y fabrica placas fotovoltaicas y molinos a cholon y esa industria está ahora sobresaturada de producto y encima está evolucionando muy rápido por lo que el material de hoy estará desfasado en menos de 5 años. Como China exporta muchísimo y no quiere cargarse el mercado renovable bajando aún más el precio internacional. Aprovecha sus productos baratos y montan renovable a lo bestia.

Buenisimo para China y la lucha contra el cambio climático.
sorrillo #16 sorrillo *
#3 Esos 3.600 GW equivalen en potencia a 3.600 centrales nucleares de 1.000 MW.

Objetivamente falso.

Una central nuclear de 1 GW puede producir 1 GW de forma continuada, 1 GW de solar solo produce 1 GW durante un corto periodo de tiempo durante el día, produciendo menos en el resto de horas y estando toda la noche sin producir nada. En verano la solar puede producir el triple que en invierno.

Dado que la producción solar no está correlacionada con la demanda es perfectamente posible…   » ver todo el comentario
#18 Pitchford *
#16 Por eso he dicho equivalen en potencia, así que la expresión es correcta. En energía depende de a qué carga operen de media las nucleares. Se suelen operar a plena carga, salvo en Francia, porque si no sus altos costes específicos de generación se disparan. Sin embargo, en un sistema eléctrico muy nuclear, como el francés, tienen que bajar carga en periodos valle, para no crear excedentes. Nada es perfecto.
#12 UNX
Qué idiotas los chinos, apostando por energía limpia y barata en lugar de contaminante y cara. Así no van a hacer China great again.
#5 sliana
los yankis que disparan a los huracanes tardan en decir que los chinos les roban el sol y el viento
#7 Tronchador.
China se está equivocando a lo grande, se les va a caer todo el sistema eléctrico, ya veréis. (A falta de un emoji con palillo en la boca) :-P
DrEvil #11 DrEvil
No me gustan ni los chinos ni los usanos, por distintos motivos.
Supongo que en realidad no me gusta que Europa no pinte apenas nada ya.

Pero si dejamos de lado toda la propaganda de lo malos que son unos y lo buenos que son otros; mirando los hechos...
La verdad es que los chinos están haciendo las cosas bien.

Sin estridencias, sin insultos, sin amenazas. Ellos sólo hacen la suya, y los demás reaccionan como pueden para intentar no quedar atrás.
O aparentarlo...
#6 Marisadoro *
[agosto 2025]
Trump dice que EE.UU. no aprobará proyectos de energía solar ni eólica

www.meneame.net/story/trump-dice-ee-uu-no-aprobara-proyectos-energia-s
Laro__ #1 Laro__
La verdad es que este Trump se ridiculiza él solo.
Dragstat #4 Dragstat
#1 es lo que le ha permitido ganar las elecciones dos veces y tener tantos seguidores incondicionales. Lo peor es que otros siguen su ejemplo.
Aergon #17 Aergon
#4 No, lo que le ha permitido ganar son los engaños y las opiniones compradas que han calado en una de las poblaciones mas incultas de los paises occidentales.
Eso y el holocausto palestino que los votantes demócratas se negaron a respaldar.
Ovlak #2 Ovlak
Eso servirá para más de 2.900 DeLorean
#8 angar300
Esa energía marcará la diferencia en la capacidad de cálculo de la IA china frente a la de EEUU.
Veelicus #14 Veelicus
#8 y el coste tambien, que al final la energia solar crece tan rapido porque el coste de la misma es muy bajo, virtualmente cero a largo plazo
#13 lordban
Loable, pero la realidad es que china sigue funcionando a base de carbón, y sin ningún atisbo de reducir. Por eso son tan competitivos.  media
ingenierodepalillos #19 ingenierodepalillos
#13 Actualícese, ese gráfico es viejo, ya iban por el 53% en 2024 y bajando.
