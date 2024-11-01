edición general
215 meneos
1277 clics
Netanyahu, recibido con abucheos en la Asamblea de la ONU mientras cientos de delegados abandonan la sala

Netanyahu, recibido con abucheos en la Asamblea de la ONU mientras cientos de delegados abandonan la sala

Netanyahu ha sido recibido con abucheos antes de tomar la palabra ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Cientos de delegados de diferentes países han abandonado la sala en señal de protesta.

| etiquetas: netanyahu , israel , gaza , onu
109 106 1 K 388 actualidad
30 comentarios
109 106 1 K 388 actualidad
Comentarios destacados:          
Olepoint #1 Olepoint
Se llama dignidad.
28 K 291
Lyovin81 #7 Lyovin81
#1 Correcto. Parece que aún nos queda algo de dignidad como civilización y me alegro mucho.
3 K 33
#24 MADMax2
#7 No sé, los políticos se han subido al carro muy tarde, porque si no se los acaban comiendo la gente ...
2 K 26
riz #19 riz
#1 Lo poco que les quedaba. Que en estos dos últimos años habían perdido bastante.
2 K 21
UnbiddenHorse #5 UnbiddenHorse
Vergüenza los que permanecen sentados
13 K 123
Lyovin81 #8 Lyovin81
#5 Esos seguramente cobran de Israel, como la tarada de Madriz.
20 K 193
#10 DonaldBlake
#5 Peor aún los que se han levantado y aplaudido.
5 K 50
MasterChof #15 MasterChof
#5 y algunos aplaudiendo
1 K 27
#22 Layle
#15 pues son los americanos
1 K 16
Mistico2 #28 Mistico2 *
#22 #23 Yo creo que las delegaciones de varios países americanos se han levantado y retirado.
Un poco inexacta tu utilización del gentilicio.
0 K 9
rafaLin #18 rafaLin
#5 ¿Hay una lista de qué países se han quedado? Es para un amigo que quiere boicotearlos.
2 K 31
LeDYoM #27 LeDYoM
#18 Madrid :troll:
0 K 10
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Que le apedreen como buena tradición judía.
10 K 114
#14 guillersk
#4 ¿ Han dicho Jehová? :troll:
6 K 60
#17 Cuchifrito
#14 A por guillersk!
2 K 30
MasterChof #16 MasterChof
Porque los que se van no abuchean, simplemente abandonan la sala. No tendría que haber asistido nadie tras la decisión unilateral de EEUU de impedir la asistencia del representante palestino. Una vergüenza.
8 K 86
Mistico2 #20 Mistico2 *
#13 Voy a referenciar el comentario #16, ya que al parecer era una respuesta al tuyo y por error no te copió.
Lo anterior en beneficio de la diversidad y el pluralismo en este foro.
0 K 9
Deviance #26 Deviance *
#13 es que estaban aplaudiendo a los que salían ..... :roll:
CC: #16
0 K 15
#3 Jodere
Seguro que los alemanes, ingleses y de EEUU le han aplaudido y no abandonan la Asamblea
6 K 66
alpoza #2 alpoza
pocos me parecen... pa lo hijo puta que es.
5 K 46
Kyuzo #11 Kyuzo
Hay que saber quiénes se han quedado sentados
5 K 42
#23 Layle
#11 los americanos estaban aplaudiendo
1 K 16
TripleXXX #12 TripleXXX
Se van a cargar al estado genocida a base de indirectas, como cuando Gila atrapó a Jack el destripador.
5 K 40
#25 MADMax2
#12 "Aquí alguien ha masacrado a un pueblo!" "Aquí alguien es un genocida!"
1 K 18
TripleXXX #29 TripleXXX
#25 Mas o menos ;)
0 K 8
pitercio #6 pitercio
Qué ser genocida repugnante.
2 K 25
Spirito #9 Spirito
#6 Sí es repugnante, sí.
3 K 32
autonomator #21 autonomator
Marditos kaleborrokistas por el mundo.
0 K 14
#13 Khirs
Pues yo oigo más aplausos que abucheos mientras salen los delegados.
2 K 5
porcorosso #30 porcorosso
#13 La hinchada del genocida.
Netanyahu’s supporters try to draw attention away from the spectacle by loudly applauding and standing for several minutes.
www.timesofisrael.com/liveblog_entry/hundreds-of-diplomats-stage-walko
1 K 17

menéame