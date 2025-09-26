Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva días intentando acallar cualquier gesto de denuncia del genocidio palestino en las aulas. Esa situación la acaba de vivir un profesor de Economía en el instituto en el que da clase, el instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón (Madrid). La prenda es de un equipo de fútbol chileno que se llama 'Club Deportivo Palestino' que fue fundado en 1920 por migrantes palestinos que habían llegado a ese país.