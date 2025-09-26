edición general
Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino

Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva días intentando acallar cualquier gesto de denuncia del genocidio palestino en las aulas. Esa situación la acaba de vivir un profesor de Economía en el instituto en el que da clase, el instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón (Madrid). La prenda es de un equipo de fútbol chileno que se llama 'Club Deportivo Palestino' que fue fundado en 1920 por migrantes palestinos que habían llegado a ese país.

comentarios
Thornton
¡¡¡Censura social-comunista-bolivariana!!!

¡Ah, no! Que es por inciativa de Ayuso. Entonces todo ok.
K 65
karakol
Nadie se habría enterado de que este profesor llevaba una camiseta de un equipo chileno de fútbol, excepto sus alumnos y compañeros.

Ahora lo sabe toda España.

Gracias por promocionar la causa palestina, Ayuso. :hug:
K 43
themarquesito
Libertad de expresión y de cátedra, pero sólo para lo que guste a la lideresa.
K 42
sotillo
#2 Aquí el único que tiene autoridad para adoctrinar es el clero
K 11
mono
Siendo un país reconocido por el Gobierno, no veo mucho caso
K 12
naish73
Ahora se va a disparar la venta de estas camisetas xD
K 6

